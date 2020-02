11. Weilburger Hochzeitsmesse am 02. Februar 2020

Über 40 Anbieter rund um die Hochzeit und größere Feste

Die 11. Weilburger Hochzeitsmesse findet am 02. Februar 2020 von 11:00 – 17:00 Uhr in der Stadthalle Weilburg statt (Eintritt frei). Alle interessierten Bürger und natürlich alle heiratswilligen Paare sind herzlich eingeladen.

Mehr als 40 Aussteller präsentieren auf 3 Ebenen der Stadthalle die angesagtesten Hochzeitstrends.

Jeder, der sich an attraktiver Mode für Braut, Bräutigam und Festgästen, einfühlsamen Fotografien, perfekt gedeckten Tischen, dem dazugehörigen Catering, kunstvollen Blumendekors, Hochzeitsringen, feinem Schmuck und vielem mehr erfreuen möchte, sollte diesen Termin nicht versäumen.

Ein besonderer Höhepunkt wird erneut die exklusive Brautmodenschau sein, zu denen neben der aktuellen Brautmode auch Herrenanzüge ins Visier genommen werden dürfen.

Ein Rahmenprogramm mit großer Tombola sowie diversen Live-Auftritten runden das Angebot ab.

Im oberen Foyer wird das Team des Schlosshotels Weilburg kleine Speisen und Getränke anbieten.

Folgende Aussteller werden an der Messe teilnehmen:

-Aeks-Musik

Veranstaltungsservice (Verleihservice)

-Akzente Wagner(Dekoration)

-Annemarie Matena(Eventsängerin)

-Ballon Oase(Luftballonfiguren, Ballondekoration, Geschenke)

-bpr-Eventschmiede(Veranstaltungstechnik, DJ)

-Brautmoden Hartmann(Brautmoden)

-Cafe Will (Konditorei)

-Champ- Kieferorthopäde(Kieferorthopäde)

-CW-Events, Westerwald Hochzeit (Verleih von Licht-, Kamera und Ton-Technik)

-Dekanat Weilburg (Kirchliche Trauungen)

-Diana spricht (Trauredner)

-DJ Armin Bruch (DJ, Künstleragentur)

-DJ Daniel & Jörg Sonntag Band (DJ, Band)

-djudu Entertainment (Musik Entertainment)

-Event mit Stil (Dekoration)

-Foto-Atelier Schramm (Hochzeitsfotografie)

-Fotostudio Christen (Hochzeitsfotografie)

-Freie Trauung Westerwald(Trauredner)

-HOGANO Hotels (Eventlocation)

-Juwelier Müller(Trauringe, Schmuck)

-Katharina Ludwig Fotografie (Hochzeitsfotografie)

-Konditorei Vogel(Torten und Desserts)

-Lisa Dietrich -Sängerin(Sängerin)

-Lovely Decovibes(Dekoration)

-Makeupliebe(Make-Up)

-Mille and More(Livemusik)

-momentArt(Dekoration)

-plötzlich Braut(Brautmoden)

-Ringhotel Nassau-Oranien (Eventlocation)

-Ringtausch einzigartig heiraten(Hochzeitsplanerin)

-Selbständige

Schönheits-Consultant

mit Mary Kay Kosmetik(Kosmetik)

-SR Druck (Hochzeitskarten)

-Tausendschön Dekoration (Dekoration)

-Theis Herrenmode GmbH & Co.KG(Herrenmoden/Anzüge)

-TK Pixx Fotografie(Fotografie)

-Uhren & Schmuck Rübsamen(Trauringe, Schmuck)

-Wagenblast (Trauringe, Schmuck)

-Weilburger Goldschmiede(Trauringe, Schmuck)

-Weilburg TV(Werbung, Marketing)

-Weilburger Wirtschaftswerbung(Werbung, Marketing)

Parkplätze stehen in der Nähe der Stadthalle Weilburg zur Verfügung.

Veranstalter der Messe sind die Stadthalle Weilburg (Denise Brauneis) sowie die Weilburger Wirtschaftswerbung e.V. (Wolfgang Eck).

Bei Fragen stehen Ihnen Denise Brauneis sowie Wolfgang Eck gerne zur Verfügung:

Denise Brauneis

Tel.: 06471/50900

E-Mail: info@stadthalle-weilburg.de

Mehr unter www.hochzeitsmesse-weilburg.de

Die Wirtschafts-Werbung-Weilburg (WWW) ist ein Zusammenschluss der Händler, Handwerker, Gastronomen, Dienstleister und Industrieunternehmen der Region. Die WWW will die Attraktivität der Stadt Weilburg an der Lahn als Einkaufsstadt erhöhen und damit die Zufriedenheit der Kunden steigern sowie neue Kunden gewinnen. Vorhandene Kaufkraft soll in der Region bleiben, um Arbeitsplätze zu sichern und unsere Region für die Menschen attraktiv zu machen. Sowohl die Kunden, als auch die Unternehmen sollen von den Aktivitäten profitieren.

Mit rund 170 Mitgliedern gibt die WWW der Wirtschaft Weilburgs eine Stimme und organisiert im guten Einvernehmen mit der Stadt und anderen Initiativen viele Events und Aktionen. Die WWW ist Interessenvertreter der Region „Weilburg an der Lahn“ und ist für alle an der Region Interessierten offen.

