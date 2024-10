Der Re-Commerce-Champion feiert Geburtstag.

20 Jahre momox: Vom Startup zu Europas Re-Commerce Champion

Kreislaufwirtschaft im Fokus: Mit über 400 Millionen verkauften Artikeln leistet momox einen wichtigen Beitrag zur Kreislaufwirtschaft.

Erfolgsstory mit Herz und Impact: Insgesamt über 45 Millionen Kund:innen und 347 Millionen Euro Umsatz im letzten Geschäftsjahr.

Berlin, 02.10.2024 – Was 2004 in einer Berliner Wohnung begann, ist heute nicht mehr aus dem Alltag von Millionen Menschen wegzudenken: Second Hand Shopping – einfach, günstig, nachhaltig. Im Herbst feiert momox seinen 20. Geburtstag und blickt auf zwei Jahrzehnte voller Innovation, Wachstum und nachhaltiger Bücher- und Modekultur zurück: Mit dem An- und Verkauf von gebrauchten Büchern, Medien und Kleidung ist momox mittlerweile das führende Re-Commerce-Unternehmen Europas und Vorreiter in der Kreislaufwirtschaft. Mehr als 400 Millionen Artikel fanden durch das Unternehmen ein zweites Zuhause – eine beeindruckende Bilanz, die zeigt, dass Second Hand nicht nur ein Trend, sondern eine Lebenshaltung ist. Mit 2.100 Mitarbeitenden, die an drei Standorten arbeiten, erzielte momox im letzten Jahr einen Umsatz von 347 Mio Euro. Doch die Zahlen sind nur ein Teil der Geschichte – momox hat Second Hand zu einem festen Bestandteil des modernen, bewussten Lifestyles gemacht und besticht ebenfalls als beliebter Arbeitgeber und Technologie-Vorreiter.

Der Weg zum Re-Commerce-Riesen

„Auf unsere Entwicklungen können wir wirklich stolz sein. In Deutschland findet ein Umdenken statt: Für fast jede:n Zweite:n gehört der Kauf von Second Hand zum Alltag“ , sagt Heiner Kroke, CEO der momox SE. Laut einer von momox in Auftrag gegebenen Umfrage haben außerdem 67 % der Deutschen bereits Second Hand Kleidung oder Second Hand Bücher und Medien gekauft [1]. Second Hand ist nicht mehr nur eine nachhaltige Alternative – es ist die bessere Wahl, sowohl für den eigenen Stil als auch für die Umwelt. So werden beim Kauf einer gebrauchten Jacke bis zu 57 % weniger CO2 ausgestoßen als bei einem Neukauf. Bei Büchern sind es pro Stück 1,37 kg CO2-Einsparung. [2]“Es ist immer etwas Besonderes, wenn ich im Alltag Menschen treffe, die momox nutzen – wie neulich in der Umkleide im Fitnessstudio – als neben mir jemand erzählte, dass er wegen eines Umzugs viele Dinge auf einmal an momox verkauft hat. Solche Momente machen mich jedes Mal glücklich und erinnern mich daran, wie viel wir gemeinsam erreicht haben“, sagt Heiner Kroke.

Mittlerweile erreichen täglich 170.000 gebrauchte Artikel, darunter 20.000 Kleidungsstücke und 150.000 Bücher und Medien das Unternehmen. An zwei Logistikstandorten, in Leipzig und Stettin, werden die Artikel angenommen, geprüft und zum Versand bereitgestellt. Hinter den Onlineshops stehen große Datensysteme und eine innovative Lagerlogistik, die momox selbst entwickelt und über die vergangenen 20 Jahren kontinuierlich optimiert hat. Um Ressourcen zu schonen, erfolgt der Versand klimaneutral per DHL GoGreen. Zudem werden 100 % recycelte Kartonverpackungen sowie wiederverwendbare und stapelbare Boxen für interne Transporte verwendet. Außerdem wird an allen Standorten Grünstrom verwendet, und die Beleuchtung erfolgt ausschließlich durch LEDs.

medimops und momox fashion: Second Hand einfach und bequem

In den ersten drei Jahren verkaufte momox Bücher und Medien ausschließlich über Marktplätze wie eBay und Amazon. 2007 folgte der Launch des eigenen Onlineshops medimops.de, der heute mit über 4 Millionen Second Hand Artikeln die größte Auswahl an gebrauchten Büchern, CDs, DVDs und Games bietet – bis zu 70 % günstiger als Neuware.

2014 machte momox dann den nächsten Schritt in die Fashion-Welt: Der Launch des Fashion-Onlineshops, zunächst als ubup und seit 2021 unter momox fashion bekannt, ist heute eine der Top-Adressen für qualitätsgeprüfte Second Hand Kleidung. Von Lifestyle-Marken bis hin zu Designer-Funde – Fashionistas finden hier wahre Schätze. „Was als kleine Idee begann, ist heute eine echte globale Bewegung: Wir geben pre-loved Büchern, Medien und Kleidung ein neues Leben und zeigen, dass Second Hand nicht nur eine Alternative ist, sondern die bessere Wahl – und dazu noch richtig Spaß macht!“, sagt Heiner Kroke. Seit 2023 ist momox fashion auch in Frankreich verfügbar, nachdem die Bücher und Medien Sparte schon seit 2011 im Nachbarland aktiv ist. International ist momox zudem in Österreich, Italien, Spanien und weltweit über Marktplätze vertreten. Und die Expansion geht weiter – mit noch mehr nachhaltigen Angeboten in ganz Europa.

Von Büchern bis Designermode: Die beliebtesten Second Hand Artikel

Unter den Millionen verkauften Artikeln von momox gibt es einige Lieblinge der Kund:innen. Bestseller wie John Streleckys „Das Cafe am Rande der Welt“, „Harry Potter und die Heiligtümer des Todes (Teil 2)“ auf DVD und Metallicas Kultalbum „Metallica“ sind nur einige der Dauerbrenner. Auf momox fashion liegen vor allem Jacken hoch im Kurs. Die Top-Marken: Esprit, Marc O’Polo, Tommy Hilfiger, ZARA und Nike.

20 Jahre momox: Das wird gefeiert!

Zum 20-jährigen Jubiläum gibt es ein besonderes Dankeschön: Vom 6. bis 8. Oktober erhalten Kund:innen bei medimops sowie momox fashion bis zu 20 % Rabatt und bei momox 20 % on top auf Verkäufe.

Quelle: [1] momox Second Hand Fashion Report 2022 und [2] momox Second Hand Report Bücher und Medien 2023

Über momox

Die momox SE ist das führende Re-Commerce Unternehmen Europas. Der Second Hand Pionier kauft gebrauchte Bücher, Medienartikel und Kleidung von Verbraucher:innen zum Festpreis an. Nach umfassender Qualitätskontrolle werden die Artikel weiterverkauft: Die angekauften Bücher und Medienartikel wie CDs / Vinyl, DVDs / Blu-rays & Spiele bietet momox bis zu 70 Prozent günstiger im Vergleich zum Neupreis in Deutschland auf medimops.de, in Frankreich auf momox-shop.fr und weltweit auf externen Online-Marktplätzen an. Die qualitätsgeprüfte Second Hand Kleidung, Schuhe und Accessoires werden auf momoxfashion.com zum Kauf angeboten.

Den Ankauf von gebrauchten Büchern, Medienartikeln und Kleidung bietet momox in Deutschland über momox.de, in Österreich über momox.at und in Belgien und Frankreich über momox.fr sowie die App momox (iOS & Android) an. Zusätzlich werden Bücher und Medien über die eigene länderspezifische Plattform für Spanien und Italien angekauft. Kund:innen verkaufen so eine große Anzahl nicht mehr genutzter Produkte schnell und mit geringem Aufwand zum Festpreis an momox. Den Weiterverkauf der Artikel und das damit verbundene Risiko übernimmt momox.

Das 2004 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin beschäftigt derzeit mehr als 2.100 Mitarbeiter:innen an drei Standorten. Seit dem Start wurden über 400 Millionen Artikel an- und weiterverkauft. momox ist weltweit der größte Händler für gebrauchte Waren bei Amazon und bei eBay auf Platz Drei. Weitere Presseinformationen sowie Bild- und Videomaterial erhalten Sie auf momox.biz.

Firmenkontakt

momox SE

. .

Schreiberhauer Straße 30

103171031 Berlin

.



http://momox.biz

Pressekontakt

Pressebüro momox @ ressourcenmangel an der Panke GmbH

Ina Gosen

Schlesische Str. 26

10997 Berlin

49 160 96496674



http://momox.biz

Bildquelle: ©momox