20 Jahre schuhplus: Veronika Kreyenborg aus Barßel gewinnt Mountainbike

schuhplus-Chefs Kay Zimmer (r.) und Georg Mahn (l.) übergeben Fahrrad

(Saterland/Barßel) (26.07.2024) Über sechs Monate waren beim Übergrößen-Spezialisten schuhplus Trillerpfeifen, Luftschlangen und Konfetti im Einsatz. In rund 2000 Foto- und Video-Beiträgen wurde das 20. Jubiläum in den Sozialen Medien gefeiert, insbesondere mit der Auslobung der Aktion „20 Jahre, 20 Preise“. Am 18. Juli war es soweit: In einer Live-Sendung aus dem schuhplus-Studio in der Firmenzentrale in Dörverden wurden alle Gewinnerinnen und Gewinner gezogen. Mit der per Zufallsgenerator ermittelten Teilnehmernummer 1098 fiel das Los für ein neues Mountainbike auf Veronika Kreyenborg. Bereits am Dienstag haben die schuhplus-Chefs Kay Zimmer und Georg Mahn den Preis persönlich in Barßel übergeben.

„Ich war total überrascht und habe mich sehr gefreut“

Über 150.000 Menschen aus ganz Deutschland haben bei den schuhplus-Gewinnspielen mitgemacht. Veronika Kreyenborg konnte ihr Glück kaum fassen, als sie erfuhr, sie sei eine der Gewinnerinnen. „Ich war total überrascht, damit hätte ich nie gerechnet. Ich freue mich sehr über den Preis, auch wenn mein Sohn sich bestimmt noch mehr freut“, erzählt die Barßelerin, denn das neue Rad bekommt ihr 16-jähriger Sohn Niklas. „Damit kann er nun perfekt zu seiner neuen Ausbildungsstelle fahren“, lacht die 41-Jährige.

schuhplus – Die erste Adresse für große Schuhe

Angefangen im Keller der Oma von Firmengründer Kay Zimmer hat sich schuhplus in den vergangenen zwei Jahrzehnten zum führenden Nischenhändler für Schuhe in Übergrößen in Europa entwickelt und damit ein nachhaltigen Mode-Statement besetzt. „Damals waren große Schuhe langweilig. Wenig Design, kaum Abwechslung, ein echtes Schattendasein. Wir konnten diesem Zweig Dynamik und Farbe einhauchen, so dass die Auswahl an großen Schuhen heute längst nicht mehr im Schatten der Normalgrößen steht. Mit unserem Jubiläum feiern wir nicht nur einen fantastischen Wandel im Segment der XL-Schuhe, sondern vielmehr auch die Kundinnen und Kunden, die uns erst zu dem gemacht haben, was wir heute sind: Und das erfüllt mich mit Stolz und Dankbarkeit“, so der 49-Jährige.

Alle Übergaben bis Ende August

Ob Fahrräder, eBikes, Premiumgrill, Musicalkarten oder Luxusreisen: So groß wie die Schuhe, so großartig sind auch die Preise, die es zu gewinnen gab. Transparenz ist für Zimmer auch ein entscheidendes Kriterium, das Vertrauen der Kundschaft zu bewahren. „Unsere Gewinnspiele sind echt – und das dokumentieren wir auch gnadenlos, von der Live-Ziehung bis zur Übergabe. Alle Preise an Glückspilze rund um unsere Filialen machen wir persönlich, alle anderen dokumentieren wir mit Videoschaltungen oder Fotos. Wir erzeugen bei den Menschen viel Freude – und die möchten wir auch teilen, zeigen und weitergeben. Mit der Fahrradübergabe ist nun der erste Schritt einer ganzen Übergabenserie gemacht“, lacht Zimmer.

schuhplus – Schuhe in Übergrößen – ist Europas größtes Versandhaus für große Schuhe. Das im Jahr 2002 gegründete Unternehmen deckt alle Schuhparten in den Segmenten Damenschuhe in Übergrößen in den Größen 42 bis 46 sowie Herrenschuhe in Übergrößen in den Größen 46 bis 54 ab. Business-Awards wie COMPUTER BILD & Statista Award „TOP SHOP 2024“ | WELT-Award „Preis-Champion 2024“ | FOCUS MONEY AWARD „Höchste Kundentreue“ (2024) | Deutscher Wirtschaftspreis 2023 | Bester Schuhfachhändler 2023 oder DIND-Award „Arbeitgeber der Zukunft“ (2023) zeichnen den international ausgezeichneten Nischenanbieter qualitativ wie quantitativ aus. Mit einer Kundenzufriedenheit von 99,28 Prozent resultierend aus über 30.000 Bewertungen nimmt der Übergrößen-Schuhspezialist stets Bestnoten bei der Kundschaft ein. Der SchuhXL Omnichannel-Händler ist Teil der schuhplus group, die crossmedial mit über 110 Webportalen rund 10,5 Mio. Kontakte im Monat erzielt.

Kontakt

schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH

Georg Mahn

Große Straße 79a

27313 Dörverden

04234 89090-80

04234 89090-89



https://www.schuhplus.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.