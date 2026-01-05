2026: Was Eigentümer in Köln jetzt wissen sollten

Hansch Immobilien, Vermietungsexperte Köln, fasst die wichtigsten Änderungen zusammen

Köln, 03. Januar 2026 – 2026 bringt für Vermieter in Köln und ganz Deutschland spürbare Änderungen und neue Pflichten: Die Mietpreisbremse bleibt relevant, der nationale CO2-Preis steigt in eine neue Phase, die Heizkostenverordnung setzt eine harte Umrüstungsfrist – und im Zuge der kommunalen Wärmeplanung wird der Heizungstausch in Großstädten wie Köln strategisch wichtiger. Hansch Immobilien, Immobilienmakler und Vermietungsexperte in Köln, gibt Vermietern einen kompakten Überblick.

Die wichtigsten Punkte für Vermieter 2026 im Überblick

1) Mietpreisbremse bei Neuvermietung bleibt ein zentrales Thema

Bei Neuvermietungen ist die zulässige Miethöhe in vielen Gebieten weiterhin begrenzt. Für Vermieter bedeutet das: Vergleichsmiete sauber herleiten, Ausnahmen dokumentieren (z. B. Modernisierung, Vormiete) und Mietspiegel korrekt anwenden – besonders in Köln.

2) CO2-Kosten: Preisentwicklung wirkt auf Heizkosten – korrekte Aufteilung wird wichtiger

Mit der nächsten Stufe beim CO2-Preis steigen die Anforderungen an eine korrekte Betriebskosten- und Heizkostenabrechnung. Entscheidend: Die CO2-Kosten werden bei Wohnraum zwischen Mieter und Vermieter aufgeteilt – abhängig von der energetischen Qualität des Gebäudes. Fehler oder fehlende Angaben führen häufig zu Rückfragen und Beanstandungen.

3) Heizkostenverordnung: Frist 31.12.2026 für fernablesbare Geräte

Ein besonders praktisches Thema für 2026: Bis Ende 2026 müssen bestimmte Messgeräte (z. B. Heizkostenverteiler/Zähler) in vielen Fällen fernablesbar sein. Wer hier zu spät reagiert, riskiert organisatorische Engpässe (Dienstleister/Handwerker) und Abrechnungsprobleme.

4) Heizungstausch: Wärmeplanung und 65%-Vorgaben früh einbeziehen

In Großstädten wie Köln gewinnt 2026 die strategische Planung beim Heizungstausch deutlich an Bedeutung – insbesondere vor dem Hintergrund der kommunalen Wärmeplanung und der Anforderungen an erneuerbare Energien. Für Vermieter empfiehlt sich eine frühzeitige Szenario-Prüfung: Fernwärme-Perspektive, Wärmepumpe, Hybridlösungen und Förderlogik.

Statement von Hansch Immobilien

„2026 ist für Vermieter kein Jahr der Theorie, sondern der Umsetzung. Wer jetzt strukturiert vorbereitet, vermeidet Abrechnungsrisiken, unnötige Kosten und Diskussionen mit Mietern. Wir empfehlen Eigentümern in Köln, die Themen Neuvermietung, CO2-Kostenaufteilung, Messdienst-Umrüstung und Heizungsstrategie in einem klaren Maßnahmenplan zu bündeln“, sagt Jürgen Hansch, Inhaber von Hansch Immobilien.

Vermieter-Check 2026: Hansch Immobilien unterstützt Eigentümer in Köln

Hansch Immobilien bietet ab diesem Jahr für Eigentümer/Vermieter einen Vermieter-Leitfaden und einen Blog auf der Homepage. Darüber hinaus bietet der Immobilienmakler Jürgen Hansch Vermietern die Möglichkeit eines telefonischen Beratungsgespräches oder einen Chat via WhatsApp.

Hansch Immobilien ist ein Maklerbüro in Köln (Büro: Neuehrenfeld/Ehrenfeld) und spezialisiert auf Vermietung und Verkauf von Wohnimmobilien in Köln und Umgebung.

