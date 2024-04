„Flix & easy zu deinem Führerschein“ – das ist das Versprechen von Flix die Fahrschule, die mit großer Begeisterung die Eröffnung ihres sechsten Standortes in Köln-Nippes ankündigt. Am 22. April dürfen sich Fahrschülerinnen und Fahrschüler auf ein neues Ausbildungszentrum freuen, das modernes Lernen, freundliche Atmosphäre und innovative Lehrmethoden unter ein Dach bringt.

Die Eröffnungsfeier der Flix-Fahrschule in Köln-Nippes wird ein Event für alle Sinne: Neben einem Einblick in die neuesten Fahrschulautos können die Gäste die Flix-Fahrsimulatoren testen, mit denen man schon vor der ersten Fahrstunde ein Gefühl für die Straße entwickeln kann. Mit einem Barista-Wagen und frischen Snacks ist auch für das leibliche Wohl gesorgt, während man sich in entspannter Atmosphäre über die vielfältigen Angebote informiert.

„Unser Ziel ist es, den Weg zum Führerschein so einfach, freundlich und effizient wie möglich zu gestalten,“ sagt A. Güneser, Pressesprecher von Flix die Fahrschule. „Mit unserer neuen Fahrschule in Köln-Nippes wagen wir den Sprung von der Schäl Sick zu neuen rechtsrheinischen Zielgruppen,“ fügt er hinzu.

Flix die Fahrschule hat sich seit ihrer Gründung im Jahr 2018 einen Namen in Köln und Bergisch Gladbach gemacht und steht für Innovation und Kundenfreundlichkeit. Ob Auto, Motorrad, Lkw, Bus, Ladekran oder Stapler: bei Flix-Fahrschulen geht’s nicht nur FLIX zum Führerschein, sondern man wird auch Teil einer Community, die Sicherheit und Nachhaltigkeit auf den Straßen fördert.

Am Eröffnungstag können sich alle Besucherinnen und Besucher auf exklusive Rabatte freuen. Zudem wird es ein Gewinnspiel geben, bei dem tolle Preise, wie kostenlose Fahrstunden, auf glückliche Gewinner warten.

Zum Abschluss erwartet die Gäste eine eindrucksvolle Fahrsimulation, die zeigt, wie Flix die Fahrschule technisches Know-how mit Fahrspaß verbindet.

Merken Sie sich den 22. April vor und seien Sie dabei, wenn es heißt: Starte deinen Motor mit Flix die Fahrschule in Köln-Nippes!

Eckdaten zur Eröffnungsfeier:

Datum: 22. April 2024

Uhrzeit: 9 bis 18 Uhr

Ort: Flix die Fahrschule, Neusser Str. 472-474, 50733 Köln

Anfahrt: https://maps.app.goo.gl/158WV16DAzY9afv16

Fahrschul-Profil: Flix die Fahrschule Köln-Nippes

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Webseite von Flix die Fahrschule Köln oder kontaktieren Sie uns direkt.

Wir freuen uns auf Sie!

Flix die Fahrschule agiert seit 2018 erfolgreich mit 5 Standorten in Köln und Bergisch Gladbach. Das Team von Fahrlehrern und Dozenten verfügt über jahrelange Erfahrung im Bereich Fahrschüler- und Berufskraftfahrer-Ausbildung.

Kontakt

Flix die Fahrschule GmbH

A. Güneser

Kalker Hauptstr. 220-222

51103 Köln

0221-62008408



https://flix-fahrschule.de

