3 Frauen für viele Babys – Familienunternehmen EWALD mit nachhaltiger und zertifizierter Naturkosmetik

Naturkosmetik für das Baby und die ganze Familie. Mit der Marke Überwood schafft ein Traditionsunternehmen aus Thüringen mit Innovationen im Pflegebereich etwas Neues. An der Spitze stehen drei taffe Unternehmerinnen.

Die Firma EWALD – 3 erfolgreiche Frauen in der 4. Generation

Das hätte sich der innovationsfreudige Robert Schmidt bei der Firmengründung 1940 nicht träumen lassen. 2021 stehen an der Spitze des Familienunternehmens EWALD mit Rita Ewald, Annegret Ewald und Almut Ewald eine Mutter mit ihren zwei Töchtern.

Sie führen die stolze Reihe von Menschen fort, die sich um das Wohl von Groß und Klein in einer Familie kümmern. Robert Schmidt selbst entwickelte damals ein Gebirgskräuter-Haarwasser. Er wusste viel über die Natur und pflückte am Beginn der Firma EWALD alle Kräuter, Blüten und Blätter in Thüringen selbst mit der Hand.

„Im April 2021 trat Papa zurück. Er machte den Weg frei für unser Drei-Mädchen-Haus“, sagt Annegret Ewald und fährt lächelnd fort, „und wir sorgen nun dafür, dass sich der Familiensinn unseres Hauses mit der Modernität verbindet“.

Neues für das glückliche Baby

Mit den Produkten aus der Firma EWALD pflegt sich die ganze Familie. „Wir versprechen: In unseren Produkten vereinen sich hochwertige Naturkosmetik, nachhaltige Qualität und der sparsame Umgang mit den Ressourcen zu einem innovativen Pflegekonzept für Babys und Erwachsene“, erklärt Rita Ewald.

Für das glückliche Baby gibt es unter anderem die Linie „Überwood“. Die Produkte sind NaTrue-zertifiziert. Für die Produkte der Marke „Überwood“ erhielt das Unternehmen den Status „vegan zertifiziert“.

Natürliches Konzept für das Wohl von Babys

„Überwood“ ist Natürlichkeit für das Baby. Diese Babypflegeprodukte beruhigen die Haut des kleinen Kindes sanft und schonend. Auch bei der Verpackung hat die Firma EWALD die Natur einfließen lassen. Das Verpackungskonzept ermöglicht es, dass die Flaschen zu einem großen Teil aus Kiefernholz hergestellt werden, dem Rohmaterial „Polywood“. Das sorgt für eine Einsparung von 40 % Erdöl. „Überwood“-Produkte sind zudem als Babypflege dermatologisch mit der Note „Sehr gut“ getestet.

In der EWALD-Naturkosmetik ist das Kiefernholz ebenfalls enthalten. Nach verschiedenen Veredelungsprozessen kehrt der Kiefernkernholzextrakt in die natürlich verfeinerte Schönheitspflege ein.

Ausgezeichnet mit dem Green Brands Award

„Uns ist die Zufriedenheit unserer Kundinnen und Kunden eigentlich Auszeichnung genug. Aber, wenn wir ehrlich sind, freuen wir uns riesig über den Green Brands Award“, sagt Almut Ewald. Mit dem Green Brands Award werden Unternehmen geehrt, die „einen maßgeblichen Beitrag zum Schutz des Klimas, der Umwelt, der Natur, der Artenvielfalt sowie der Ressourcen leisten“, so Green Brands.

Für die Jury des Green Brands Awards steht fest: „Überwood steht für einen ganzheitlichen, nachhaltigen Ansatz – vom Inhalt bis zur Verpackung. Und das hat die Jury des Green Brands Siegels zum dritten Mal in Folge überzeugt.“

Nicht nur die NaTrue- und vegan-Zertifizierung hat eine Rolle gespielt. „Überwood“ wird komplett tierversuchsfrei produziert. Dies trifft auf das gesamte Sortiment bestehend aus Haarpflege und Babypflege Produkte zu.

Was bedeutet „Überwood“?

„Für uns ist ‚Überwood‘ der Begriff, der unsere direkte Verbindung zum Holz, dem Wald und allgemein zur Natur symbolisiert. Das „Wood“ ist aus dem Englischen entlehnt und soll unseren Blick über die heimischen auf die Wälder des gesamten Erdballs darstellen“, erklärt Almut Ewald.

Das „Ü“ ist die Brücke der Welt nach ThÜringen. „Der Buchstabe kommt eigentlich nur in der deutschen Sprache vor. So zeigen wir der Welt, woher die guten Zutaten und die hochwertige Verarbeitung kommen“, so Annegret Ewald.

Die Kraft der Kiefer

Der menschliche Kieferknochen ist der stärkste Muskel in unserem Körper. Aber diese Kraft der Kiefer ist hier nicht gemeint. Wer schon einmal in einem Kiefernwald war, kennt diesen einzigartigen, durch und durch würzigen Geruch. In den Produkten von „Überwood“ ist der Extrakt des Kiefernkernholzes enthalten. Dieser verleiht nicht nur dem Baum eine enorme Widerstandskraft und lange Gesundheit.

Kiefern können bis zu 40 Meter in die Höhe wachsen. Sie leben länger, als es je ein Mensch vermögen kann. 1.000 Jahre lang, 4.000 Jahreszeitenwechsel und 12.000 Monate – was für beeindruckende Lebensdaten. „Stellen Sie sich vor, wie in jedem Tropfen des Kiefernkernholzes diese Zeitspanne gespeichert ist“, sagt Rita Ewald mit einem Leuchten in den Augen.

Pressekontakt:

Gebr. Ewald GmbH

ÜBERWOOD

Themarer Str. 50

98553 Schleusingen

E-Mail: marketing@ueberwood.com

Tel.: 036841-50930

https://bit.ly/3EkMIpN