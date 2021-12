Gerade im Herbst ein Highlight: Weinprobe in der Pfalz

Farbenspiel der Reben in der Herbstsonne genießen bei einer Weinprobe in der Pfalz

PFALZ. Im beliebten Urlaubs- und Weinanbaugebiet Pfalz erfreuen sich Weinspaziergänge inklusive Weinprobe zunehmender Beliebtheit – insbesondere in den Herbstmonaten lädt die farbenfrohe Landschaft mit Rebstöcken in Gold und Purpur zu diesem Event ein. Das Unternehmen Tasty Wine Tours hat sich auf die Mischung aus Wanderungen, Sparziergängen und Stippvisiten in ausgesuchten Weingütern spezialisiert und verzeichnet eine steigende Nachfrage nach diesen Aktivitäten.

Weinprobe in der Pfalz: einzigartige Natur und erlesene Weine

Die Pfalz lockt im Herbst Weinliebhaber aus ganz Deutschland und den europäischen Nachbarländern an. In der sonnigen Region sind die Herbstmonate angenehm warm – das ist die perfekte Voraussetzung für Wanderungen durch die eindrucksvolle Natur. Im Frühherbst und Herbst präsentieren viele Weingüter ihre neuen Jahrgänge und lassen sich bei der Arbeit im Weinberg gerne über die Schulter schauen. Bei einem Spaziergang durch die Weinberge und pittoresken Orte mit Besichtigung von Winzerbetrieben, die ihre weißen oder roten Weine mit viel Liebe herstellen, erschließen sich neue Weinperspektiven. Bernd Hasenmaier von Tasty Wine Tours erklärt, wie er die Weingüter für seine Touren auswählt: “Wir konzentrieren uns auf Betriebe, die unseren Kunden etwas Besonderes bieten. Sei es ein tolles Ambiente, weite Blicke in die Landschaft oder den Anbau ausgefallener Rebsorten. Unsere Teilnehmer schätzen das: Sie wollen bei einer Weinprobe besondere Weine und innovative Anbaumethoden kennenlernen und sind begeistert von der schönen Umgebung, die ihnen en top geboten wird.”

Im Herbst die Weinregion Pfalz bei einer Weinprobe entdecken

Ob jung oder alt, ob Weinkenner oder Einsteiger in die Welt der Weine: Die Kombination aus Naturerlebnis und Weinprobe begeistert viele Menschen. In einer kleinen Runde bereiten die Weintouren am meisten Freude. Das sieht auch Etelka Pieper von Tasty Wine Tours so: “Im überschaubaren Rahmen können wir und die beteiligten Winzer individuell auf die Teilnehmer eingehen. Zudem können sich die Weinfreunde besser untereinander austauschen. In der Kleingruppe machen das Wandern und die Weinverkostung Spaß!” Laut Bernd Hasenmeier buchen zum Beispiel Familien, Freundeskreise, Vereine und Unternehmen eine Weinprobe in der Pfalz.

Mit Tasty Wine Tours erleben Sie einzigartige Weinwanderungen und Weinspaziergänge in der Pfalz. Als zweitgrößtes und eines der vielfältigsten Weinanbaugebiete in Deutschland bieten sich einzigartige Wanderungen für Menschen mit Anspruch. Entdecken Sie besonderere Weingüter und probieren ausgezeichnete Weine auf Ihrer Reise. Und das in kleinen Gruppen, denn nur so ist ein einzigartiges Erlebnis garantiert.

