30. Grottenadvent in den Saalfelder Feengrotten

Am 9. und 10. Dezember findet bereits zum 30. Mal der traditionelle Grottenadvent statt. Ab 13 Uhr ertönen über und unter Tage weihnachtliche Klänge. Das Angebot der regionalen Künstler reicht von Gospelmusik über schwungvolle Akkordeonklänge bis hin zu A capella Gesängen, Solisten und Instrumentalgruppen. Ein besonderes Erlebnis ist wieder der individuelle Rundgang durch die Schaugrotten mit Livemusik in den einzelnen Grotten. Ein kleiner Adventsmarkt im stimmungsvoll geschmückten Feengrottenpark lädt zum Bummeln, Verweilen und Genießen ein. Auf Einladung der 3. Saalfelder Grottenfee präsentieren sich am Sonntag auf der Bühne im Grottenhof 40 Hoheiten aus ganz Deutschland. Erwartet werden unter anderem die Lavelkönigin aus Bad Blankenburg, der Moorprinz aus Bad Lobenstein, die Keramikkönigin aus Bürgel und die Pfefferminzprinzessin aus Kölleda. Diese stellen nicht nur ihre Regionen und Produkte vor, sondern geben darüber hinaus auch Autogramme und bieten die Gelegenheit für ein gemeinsames Erinnerungsfoto.

Es wird empfohlen, die Karten für den Besuch der Feengrotten bereits im Vorfeld in der Tourist-Information oder online zu erwerben.

Ferner empfiehlt es sich, die zwei kostenfreie Busshuttleverbindungen zu nutzen, da die Parkplätze an den Feengrotten begrenzt sind. Diese verkehren im Halbstundentakt zwischen 13 und 19 Uhr zwischen Bahnhof und Knochstraße sowie Marktkauf und Feuerwehr zu den Feengrotten.

Die Feengrotten und das Grottoneum haben in der Advents- und Weihnachtszeit bis einschließlich 7.1.2024 jeden Tag von 11 – 15:30 Uhr geöffnet.

Online-Tickets können bereits vorab unter www.feengrotten.de gebucht werden.

Informationen und Reservierungen: Kundenservice Saalfelder Feengrotten

Feenfon: 0 36 71 – 55 04 0 | kundenservice@feengrotten.de | www.feengrotten.de

Text und Bildmaterial zum Download unter www.feengrotten.de/presse

Für Interview Anfragen stehen wir gerne unter Tel.: 03671 55040 zur Verfügung.

Die Saalfelder Feengrotten und Tourismus GmbH ist eines der größten Tourismusunternehmen in Thüringen und vermarktet das Ausflugsziel Feengrotten, den Erlebnispark Feenweltchen sowie zahlreiche Zusatzangebote, wie zum Beispiel untertägige Hochzeiten, Inhalationskuren, Gruppenreisen u.v.m.

