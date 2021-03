3d-berlin erhält EHI reta award 2021 als “Top Supplier Retail”

Ausgezeichnet: Digitale Wegeführung unterstützt Omnichannel-Konzept von Breuninger Nürnberg – vor Ort, online und mobil

Berlin, 23. März 2021. Mit den Retail Technology Awards (reta) würdigt das EHI Retail Institute Händler und ihre Technologiepartner, die mit Hilfe innovativer Lösungen Kundenzufriedenheit und Loyalität verbessern. In diesem Jahr gehört das Fashion- und Lifestyle-Unternehmen Breuninger zusammen mit 3d-berlin und MuSe Content zu den Preisträgern in der Kategorie “Best Customer Experience”.

In seinem Nürnberger Flagship Store hat Breuninger mithilfe seiner Partner ein umfassendes Omnichannel-Konzept umgesetzt. Die Lösung beinhaltet unter anderem smarte digitale Touchpoints, an denen Kunden Informationen zu Artikeldetails und Verfügbarkeit von Produkten sowie zur Orientierung und Wegeführung erhalten. Zahlreiche Services sind auch online verfügbar, darunter Click & Collect, Terminreservierungen für eine Beratung, eine Änderungsschneiderei und der “Store Guide” für die Navigation.

Von 3d-berlin sind dafür am Standort Nürnberg seit 2020 die Indoor-Navigationsprodukte easyGuide kiosk, easyGuide mobile und easyGuide web im Einsatz. In enger Zusammenarbeit mit Breuninger entstand eine Individuallösung (“Store Guide”) mit eigener Benutzeroberfläche in vier Sprachen und im Breuninger-Corporate-Design. Warenhaus-Besucher können das Gebäude über die interaktive Karte erkunden, aber auch gezielt nach Warengruppen ihrer Wahl suchen. Ein animierter Pfad leitet den Besucher Schritt für Schritt zum Ziel – auf Wunsch auch barrierefrei unter Vermeidung von Treppen.

“Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung als “Top Supplier Retail””, erklärt Dipl.-Ing. Adrian Zentner, Geschäftsführer und Gründer von 3d-berlin. “Aber noch mehr freuen wir uns, dass Breuninger mit unseren Lösungen seine Digitalisierungsstrategie vorantreiben kann, um bei seinen Kunden mit besonderem Service und hervorragenden Shopping-Erlebnissen zu punkten.”

ÜBER EHI RETAL INSTITUTE E.V. UND RETA AWARDS

Das EHI Retail Institute (bis 2006 EuroHandelsinstitut e.V.) ist ein Forschungs- und Bildungsinstitut des Handels mit rund 800 Mitgliedern, darunter internationale Handelsunternehmen und Branchenverbände, Hersteller von Konsum- und Investitionsgütern und Dienstleister. Die reta awards wurden 2021 zum 14. Mal vergeben. Eine internationale Jury wählte dafür in fünf Kategorien jeweils drei Technologielösungen für den Einzelhandel aus. Die Technologie-Partner der Händler werden als “Top Supplier Retail” ausgezeichnet.

Die 3d-berlin vr solutions GmbH aus Berlin entwickelt innovative Hightech-Softwarelösungen für die Indoor-Navigation. Das Unternehmen wurde 2010 von den Virtual-Reality-Spezialisten Dr. Björn Clausen und Dipl.-Ing. Adrian Zentner gegründet.

Die Lösungen “Guide3D” (patentierte 3D-Indoor-Navigation) und “easyGuide” (2D-Indoor-Navigation) sind bei Unternehmen, Behörden, Krankenhäusern oder Einkaufszentren auf drei Kontinenten im Einsatz. Die schlüsselfertigen, plattform- und geräteunabhängigen Anwendungen laufen auf Kiosksystemen, PCs und Mobilgeräten. Darüber hinaus stellt 3d-berlin hoch performante Indoor-Karten inkl. Navigationsfunktion zur Integration in beliebige Anwendungen bereit.

