43. Donauinselfest #DIF26

#DIF 26 Motto : Sommer an

43. Donauinselfest 2026 #DIF 26

#DIF 26 Motto Sommer an!“ bringt: Thorsteinn Einarsson für Alle – Das Inklusionskonzert presented by Magenta und

gratis Eis für Wiener Schüler:innen zum Schulschluss! Charity-Partner ist heuer die Österreichische Krebshilfe Wien mit der Kampagne „Sonne ohne Reue“.

Wien, am 18. März 2026. Heuer findet das größte Freiluftfestival Europas bei freiem Eintritt von 3. bis 5

Juli und somit am ersten Sommerferien-Wochenende für alle Wiener Schüler:innen statt. Unter dem Motto „Sommer an!“ wartet ein abwechslungsreiches Programm an drei Festivaltagen und auf 14 Bühnen auf die Besucher:innen. Der Festivalfreitag steht dabei traditionell für Inklusion und Jugend – mit „Thorsteinn Einarsson für Alle – Das Inklusionskonzert presented by Magenta“ und gratis Eis für alle Wiener Schüler:innen solange der Vorrat reicht. Im Tagesprogramm auf der Insel dreht sich heuer alles um Sport, Bewegung und Gesundheit mit vielfältigen Angeboten, wie der neuen „Kids Mitmach-Stationen“ des Österreichischen Fußball-Bundes (ÖFB), betreut von ÖFB-Trainer:innen, der „Action &Activity-Insel“ des Österreichischen Bundesheeres (ÖBH) oder bewährten Fixpunkten wie Aktivitäten für Senior:innen beim ORF III Kulturzelt oder dem JYSK Beach Volleyball Turnier 2026 auf der Sportinsel. Die Charity-Partnerschaft mit der Österreichischen Krebshilfe Wien wird fortgesetzt und unterstützt die „Sonne ohne Reue“-Kampagne zur Bewusstseinsbildung rund um Sonnenschutz und Hautkrebs-Vorsorge.

Jörg Neumayer, Landesparteisekretär der SPÖ Wien: „Das Donauinselfest läutet heuer erstmals im Juli den Wiener Sommer ein. 253.000 Schüler:innen freuen sich auf die schulfreie Zeit – und Wien hat für sie und ihre Familien ein umfassendes Angebot: von den Summer City Camps über das vielfältige Freizeitprogramm von WienXtra bis hin zum Wiener Kultursommer direkt in den Grätzln. Den Wiener Sommer leistbar und erlebbar für alle Wiener:innen zu machen, das ist unser Anspruch. Und genau dieser Gedanke treibt das Donauinselfest seit jeher an: Ein Ort, der Raum schafft für Begegnung, für Kultur, für Freude, für Miteinander.

Niederschwellig, offen, für alle. Das diesjährige Motto – „Sommer an!“ – bringt diesen Gedanken auf den Punkt.“

Festivalstart für die Jugend -mit Inklusionskonzert und Eis für coole Köpfe!“ThorsteinnEinarsson für Alle –

Das Inklusionskonzert presented by Magenta“ eröffnet offiziell den Festivalfreitag am 3. Juli um 12 Uhr auf der Festbühne und lädt heuer am

letzten Schultag alle Wiener Schüler:innen und Jugendliche dazu ein, gemeinsam zu feiern und sich von den Hits des im österreichischen Radio meistgespielten

heimischen Künstlers Thorsteinn Einarsson mitreißen zu lassen. Das Inklusionskonzert richtet sich jedes Jahr gezielt an Kinder und Jugendliche mit sonderpädagogischem Förderbedarf und schafft einen geschützten Rahmen für ein unbeschwertes Musikerlebnis für alle. Die Live Gebärdensprachperformerin Pam Eden wird das Konzert via Bild-in-Bild-Übertragung auf den Bühnenscreens übertragen, die Moderation wird durch eine Dolmetscherin für Österreichische Gebärdensprache begleitet. Für Betreuung vor Ort und kostenlose Shuttles sorgen FullAccess und Hallermobil.

Ein besonderes Highlight wartet auf alle coolen Köpfe, die am Zeugnistag ab 11:30 Uhr auf die Donauinsel

kommen: Sie dürfen sich auf ein kostenfreies Eis vom offiziellen DIF-Eispartner Eskimo freuen – solange der Vorrat reicht.

„Das Donauinselfest ist ein Fest für alle, deswegen setzen wir seit Jahren einen Inklusionsschwerpunkt. Das Inklusionskonzert ist längst fixer Bestandteil unseres Programms und schafft besonders für Kinder und Jugendliche mit sonderpädagogischem Förderbedarf ein unbeschwertes Konzerterlebnis. Mit diesem großartigen Konzert und dem „Eis für coole Köpfe“ starten wir dieses Jahr in den Wiener Sommer“, so Jörg Neumayer.

Sommer, Sonne, Hautkrebs-VorsorgeWenn es „Sommer an!“ heißt, ist ein achtsamer Umgang mit dem eigenen Körper und seinem größten Organ, der Haut, umso wichtiger. Nach der erfolgreichen Charity-Partnerschaft mit der Österreichischen Krebshilfe Wien am Donauinselfest 2025, wo mehr als 17.000 Euro an Spenden gesammelt werden konnten, unterstützt das Donauinselfest heuer die Krebshilfe-Kampagne „Sonne Ohne Reue“, welche sich die Aufklärung zum Thema Sonnenschutz und die Prävention von Hautkrebs zum Ziel gesetzt hat. Seit ihrem 40-jährigen Bestehen bietet die Kampagne eine Plattform, unter anderem mit Angeboten wie dem Online-Hauttyp-Bestimmungstest oder Aufklärungsmaterial bei Hautkrebserkrankungen.

Martin Bohonnek, Geschäftsführer Österreichischen Krebshilfe Wien:

„Wir freuen uns sehr, die Charity-Partnerschaft mit dem Donauinselfest fortzuführen. Der große Erfolg des letzten Jahres bestärkt uns darin, auch heuer die zentralen Aufgaben der Krebshilfe Wien engagiert weiterzuführen – die Bevölkerung über die Bedeutung von Vorsorgeuntersuchungen zu informieren und Betroffene tatkräftig zu unterstützen. Dabei ist Sonnenschutz besonders in den Sommermonaten und auch am Donauinselfest selbst für alle Mitarbeitenden, Besucherinnen und Besucher ein wichtiges Thema. Vor Ort möchten wir weiter Aufklärungsarbeit und Unterstützung für Hautkrebs-Betroffene leisten.“

Es wird wieder sportlich am DIF – für Jung und Junggeblieben

Das Donauinselfest bietet auch heuer wieder ein vielfältiges Programm an drei Festivaltagen und 14 unterschiedlichen Bühnen. Ein großer Schwerpunkt wird dieses Jahr auf Sport, Bewegung und Gesundheit gelegt. Erstmals wird der Österreichische Fußball-Bund unter anderem mit seinem Damenteam auf der Sportinsel mit einem Angebot vor allem für Mädchen – aber natürlich auch Burschen – vertreten sein. Mitmachstationen mit geschulten ÖFB-Trainer:innen geben Einblick in den Fußballsport – Autogrammstunde mit den Stars der Österreichischen Frauen-Nationalmannschaft inklusive. Auf der „Action &Activity Insel“des Österreichischen Bundesheers können sich Junge und Junggebliebene unter Beweis stellen. Neben bewährten Fixpunkten wie Yoga byAuroraYoga und dem JYSK Beach Volleyball Turnier 2026 wartet heuer unter anderem mit Taekwondo eine neue Sportart auf die Besucher:innen.

Das Donauinselfest bleibt ein Fest für alle Generationen. Senior:innen können am Freitagnachmittag gemeinsam mit den Pensionist:innen Klubs der Stadt Wien bei Sportaktivitäten und Line Dance beim ORF III Kulturzelt aktiv werden, während junge Festivalbesucher:innen neben dem Inklusionskonzert unter anderem die „Extra WOW – Die 2 um 2“ mit Robert Steiner & Rolf Rüdiger der Ratte auf der Kinderfreunde Insel erleben können. Auch der Edelstoff Pop-Up Designmarkt wird heuer wieder beim Zugang Floridsdorfer Brücke an allen Festivaltagen mit dabei sein.

Julia Healy, Co-Geschäftsführerin Pro Event Team für Wien GmbH: „Unser Anspruch am Donauinselfest ist es, jedes Jahr ein Festivalprogramm für alle Wienerinnen und Wiener zusammenzustellen – mit vielfältigen musikalischen Highlights, aber auch viel Tages- und Freizeitprogramm. Und diesem Versprechen bleiben wir auch heuer treu. Mit dem Inklusionskonzert presentedby Magenta am Freitag schaffen wir einen Ferienstart, der noch lange in Erinnerung bleiben wird. Besonders freut es uns, dafür mit ThorsteinnEinarsson einen der größten österreichischen Acts gewonnen zu haben. Unser außerordentlicher Dank gilt unseren Partnerinnen und Partnern, die das Donauinselfest erst zu der Veranstaltung werden lassen, die es seit nun schon 43 Jahren ist: das größte Freiluft-Festival bei freiem Eintritt in Europa!

„Das gesamte Lineup wird raditionell Ende Mai präsentiert. Einige Bühnenslots für das Donauinselfest werden jedoch bereits am 8. April 2026 feststehen, dort geht der 16. Rock The Island Contest bzw. der 4. Rock The Island Contest 4 Kids presentedby JOYN und der Westbahn über die Bühne, wo Österreichs Nachwuchskünstler:innen ihr Können bei den Live-Auditions zeigen werden.

Bildmaterial zum Pressegespräch ist in Kürze hier verfügbar: https://www.flickr.com/photos/donauinselfest/albums

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Die Presenting Partner des #dif26 sind: Wien Energie, UniCredit Bank Austria, Wiener

Städtische Versicherung, Österreichische Lotterien und Wien Holding.

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