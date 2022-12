70 Jahre legendärer Bildkalender „Hamburg-Rund um die Alster“

Der 70. Geburtstag des Bildkalenders „Hamburg-Rund um die Alster“ ist ein Meilenstein. 2023 Jahr feiert der Kalender sein 70-jähriges Bestehen. Seit 1954 ist der Bildkalender ein Teil der Hamburger Geschichte und hat viele Menschen über die Jahre hinweg begleitet. Noch heute kann man gut erhaltene Exemplare aus der damaligen Zeit gebraucht erwerben.

Im Jahr 1954 veröffentlichte der Heilmann Verlag den Bildkalender „Hamburg – Rund um die Alster“, der bis heute ununterbrochen produziert wurde. Er enthält die schönsten Bilder von Hamburg, seinen Sehenswürdigkeiten und seinen Menschen. Dieser Bildkalender ist der am längsten ununterbrochen erscheinende Hamburg-Kalender, einige Unternehmen, die bereits im ersten Jahr damit geworben haben, nutzen ihn noch heute.

Aus dem Heilmann Verlag wird der PRINTAS Kalenderverlag GmbH

1973 übernimmt der Kaufmann Wilhelm F. Mittrich den Verlag und führt ihn unter dem Namen PRINTAS Verlags-GmbH & Co. KG fort. Der PRINTAS Kalenderverlag ist geboren und entwickelt sich prächtig weiter. PRINTAS-Kalender sind Kalender der Spitzenklasse! Aus der langjährigen Erfahrung weiß PRINTAS, wie Druckverfahren gehandhabt werden sollten, um eine gleichbleibend hohe Qualität zu erzielen.

Bildkalender als Werbeträger

Der Bildkalender ist ein besonderer Werbeträger für Unternehmen, die ihre Kunden mit einem einzigartigen und besonderen Service erreichen wollen. Der PRINTAS Kalenderverlag bietet individuelle Lösungen für jeden Kunden und bewirbt dessen Produkte auf dem Kalender mit einer aufmerksamkeitsstarken bildlichen Darstellung.

Dabei ist PRINTAS spezialisiert auf personalisierte, individuelle Kalender, die so seit Jahrzehnten produziert werden. Mit der Hilfe von PRINTAS können Sie sicher sein, dass Ihre persönlichen Botschaften gut aussehen und bei jedem, der sie sieht, einen guten Eindruck hinterlassen.

Hochwertige Bildkalender von PRINTAS – ein Garant für Atmosphäre und harmonische Stimmung

Neben der Bildwahl spielt auch die sonstige Gestaltung des Bildkalenders eine wichtige Rolle. Bei PRINTAS stehen Ihnen besonders edle Papiersorten zur Verfügung. Der Bildkalender kann mit einer exklusiven Oberflächenveredelung ausgestattet werden. Die gute Qualität zeigt sich auch im Druckbild: Leuchtende Farben, klare Konturen und schöne Schriftbilder machen den Kalender mit Fotos und gedruckten Weisheiten zum optischen Genuss. Er ist ein Blickfang an jedem Arbeitsplatz und in jedem Büro. Auch im privaten Bereich kommt ein Bildkalender von PRINTAS hervorragend zur Geltung!

Und zu guter Letzt. Erwerben Sie eine Legende! Den Bildkalender „Hamburg-Rund um die Alster“ für das Jahr 2023.

„Werbung, die hängen bleibt“ – seit Jahrzehnten ist der PRINTAS Kalenderverlag auf die Herstellung hochwertiger, individueller Monatskalender für Firmenkunden spezialisiert. In seinem Ursprung geht PRINTAS auf den von der Schriftstellerin Irmgard Heilmann 1953 in Hamburg gegründeten Heilmann-Verlag zurück. 1954 erschien hier zum ersten Mal der beliebte und bis heute erscheinende Bildkalender „Hamburg – Rund um die Alster“. Die Entwicklung, Fertigung und der weltweite Vertrieb wurden von Beginn an vom Unternehmensstandort Hamburg aus geleitet und koordiniert.

Durch die Erschließung neuer Märkte und den ständigen Ausbau neuer Konzepte hat sich das Angebot im Lauf der Jahre zunehmend erweitert. Auf dem internationalen Markt für Werbekalender ist PRINTAS ebenfalls fest vertreten: Aktuell liefert PRINTAS in 53 Länder.

Der Dialog mit den Kunden sowie das Streben nach stetiger Verbesserung und Innovation machen den Erfolg von PRINTAS aus. Die Weiterbildung der Mitarbeiter und kontinuierliche Ablauf-Optimierung sind wichtige Bestandteile des Leitbildes. Seit Gründung des Unternehmens pflegt PRINTAS ein überdurchschnittlich hohes Qualitäts- und Serviceniveau.

PRINTAS fertigt ausschließlich in Deutschland und gewährleistet so die Umsetzung der Unternehmensideale und Qualitätsstandards bei jedem Schritt der Produktionskette. PRINTAS steht für Werbung, die hängen bleibt!

