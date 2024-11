75 Prozent der Mittelständler verpassen digitale Chancen

Aktuelle Studien zeigen besorgniserregende Defizite. Ein Soforthilfepaket aus Karlsruhe bietet Hilfe.

Karlsruhe, 18. November 2024 – Aktuelle Studien zeigen besorgniserregende Defizite: Deutsche Firmen bis 250 Mitarbeiter vernachlässigen Online-Kanäle. LinkedIn als wichtigste Plattform für B2B-Unternehmen bleibt bei 75 % der deutschen Mittelständler ungenutzt. Nur ein Viertel der Unternehmen nutzt sie aktiv, während die Hälfte keinen Account besitzt und der Rest sein LinkedIn Profil brachliegen lässt. Die Unterschiede könnten kaum größer sein: Über die Hälfte der Weltmarktführer setzt LinkedIn gezielt und strategisch ein, während die Plattform für viele kleinere Unternehmen eine fremde Welt ist. Bei Firmen mit einem Umsatz von unter 50 Millionen Euro liegt die Nutzungsrate bei 20 %.

Warum ist das so? Zeit, Geld, Know-how – die Gründe sind bekannt. Kleinere Unternehmen berichten von permanentem Termindruck, fehlenden Fachkräften und der Sorge, sich in aufwendigen Prozessen zu verlieren. Was fehlt, sind klare und einfache Lösungen, die spürbare Ergebnisse liefern.

„Der deutsche Mittelstand ist bekannt für Innovation und Qualität, aber beim digitalen Vertrieb hinken viele hinterher“, erklärt Madeleine Koch, Geschäftsführerin der GP Growth Prospects GmbH in Karlsruhe. „In einer Zeit, in der Netzwerke wie LinkedIn unverzichtbar sind, können sich Unternehmen diese Lücke nicht leisten.“

LinkedIn: Pflicht statt Kür im B2B

LinkedIn hat sich als führende Plattform für den B2B-Bereich etabliert – und die Zahlen sprechen für sich. Eine Milliarde Nutzer weltweit, 22 Millionen in Deutschland, Österreich und der Schweiz – LinkedIn ist mehr als nur ein Karrierenetzwerk. Für B2B-Unternehmen bietet die Plattform fast grenzenlose Möglichkeiten: Sie ist Heimat von 65 Millionen Entscheidungsträgern und unverzichtbar für 96 % der Marketingprofis, die hier Leads generieren.

Ein Blick auf die Nutzerdemografie zeigt, warum LinkedIn Potenzial birgt. Die Plattform wird von 60 % Millennials (25-34 Jahre) geprägt – der Generation, die in Unternehmen als Umsetzer und interne Influencer agiert. Gleichzeitig gehören 15 % der Nutzer zur Generation X (35-54 Jahre), die an den Schalthebeln sitzt und Entscheidungen trifft. Hinter den LinkedIn Profilen stehen genau die Menschen, die Unternehmen brauchen: Macher und Entscheider.

Ein Soforthilfepaket für den Mittelstand

Die Karlsruher Agentur GP Growth Prospects hat mit dem „LinkedIn-Smart-Start“ ein Angebot entwickelt, speziell für kleine und mittlere Unternehmen. Es umfasst die Optimierung des LinkedIn-Profils, eine klare Zielgruppendefinition und die Erstellung erster Beiträge. Unternehmen erhalten eine Liste mit über 250 potenziellen Wunschkunden, um ihren digitalen Vertrieb effizient voranzutreiben.

„Unser Ziel ist es, Unternehmen den Einstieg zu erleichtern und Ergebnisse sichtbar zu machen – ohne Frust und Zeitverschwendung“, so Koch. Mit einem Pauschalpreis schafft das Angebot auch finanzielle Planungssicherheit, die im Mittelstand wichtig ist.

Weitere Informationen und hilfreiche Tipps

Details zum LinkedIn-Smart-Start:

https://growthprospects.de/linkedin-smartstart

Einen kostenfreien Blogartikel zur Optimierung von LinkedIn-Profilen gibt es hier:

https://growthprospects.de/linkedin-tipps-kmu/linkedin-profil-erstellen-optimieren

Die GP Growth Prospects GmbH aus Karlsruhe hat sich seit 2019 vollständig auf LinkedIn spezialisiert. Die Agentur unterstützt den Mittelstand dabei, digitale Potenziale zu nutzen und messbare Erfolge in Vertrieb und Recruiting zu erzielen.

