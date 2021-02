7links WLAN-IP-Überwachungskamera IPC-465

Das Hab und Gut im Blick – mit Privatsphäre-Modus

– Hochauflösende Überwachung in Full HD

– Nachlaufend für automatische Objekt-Verfolgung

– Unterscheidet auf Wunsch zwischen Menschen und Gegenständen

– Kamera-Objektiv kann für Privatsphäre eingefahren werden

– App für Einstellungen und weltweiten Zugriff

– Lautsprecher und Mikrofon für 2-Wege-Kommunikation

Lässt niemanden entkommen: Die neue Sicherheits-Kamera von 7links folgt automatisch Bewegungen von Personen und anderen Objekten im Bild. So deckt der Überwachungshelfer 360° eines Raumes ab – und damit jede Ecke in Wohnzimmer, Büro oder Lagerraum.

Automatische Aufnahme in Full HD – auch bei Nacht: Per Bewegungs-Erkennung nimmt die Kamera selbstständig auf, sobald sich etwas in ihrem Blickfeld bewegt. Von der Abenddämmerung bis zum Morgengrauen leuchtet eine Infrarot-LED das Bild zusätzlich aus. So nimmt der Sicherheits-Experte sogar das auf, was sich im Dunkeln tut!

Weltweiter Fernzugriff per Internet und kostenloser App: Läuft jemand durch den Sichtbereich der Kamera, erhält man sofort eine Benachrichtigung auf dem Mobilgerät. Und mit einem Fingertipp sieht man live, was vor der Kamera passiert. Oder man schaut sich die Aufnahmen an. Und auf Wunsch nimmt man sogar auf das Mobilgerät auf!

Clevere Gegensprech-Funktion dank Mikrofon und Lautsprecher. So schreckt man z.B. Hausierer und potentielle Einbrecher ab!

Überwachunsgfreie Privatsphäre schaffen: Ist man anwesend, aktiviert man einfach den Privatsphäre-Modus. Schon fährt das Objektiv ins Gehäuse herunter und die Kamera überwacht erst dann wieder, wenn man es wünscht. Und das bei Bedarf auch nach Zeitplan!

– Selbstständig nachlaufend: Hält sich bewegende Objekte und Personen automatisch im Bild

– Objekt-Tracking mit Personen-Erkennung: unterscheidet auf Wunsch zwischen Menschen und Gegenständen und verhindert so Fehlalarme

– Volle 360°-Rundum-Sicht: dreht sich horizontal um 355° und schwenkt vertikal um 180°

– Lichtstarkes Objektiv mit Blende f/1,2, Brennweite: 4 mm

– Privatsphäre-Modus aktivierbar: Kamera-Objektiv kann bei Anwesenheit und nach Zeitplan eingefahren werden

– PIR-Bewegungssensor für automatischen Aufnahmestart

– Aufnahme in Full HD 1080p mit 1920 x 1080 Pixeln bei 25 Bildern/Sek.

– Videokompression: H.264 für hochauflösende Videos bei geringem Platzbedarf

– Aufnahme auf microSD(HC/XC)-Karte bis 128 GB (bitte dazu bestellen)

– Infrarot-Nachtsicht mit bis zu 10 m Reichweite

– WiFi-kompatibel: unterstützt WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

– Kostenlose App “ELESION” für Android und iOS: für Einstellungen, Live-View, Anschauen der Aufnahmen und Push-Nachrichten bei Kamera-Aktivierung

– Weltweiter Zugriff per Smartphone mit Internet-Verbindung

– Automatische Funktionen programmierbar, z.B. zum Schalten mehrerer Geräte gleichzeitig, zum Einschalten des Lichts bei Aktivierung der Kamera u.v.m.

– Lautsprecher und Mikrofon integriert: 2-Wege-Kommunikation über Smartphone mit installierter App

– Leistungsaufnahme: 8 Watt

– Stromversorgung: per USB (Netzteil mit 2 A empfohlen, bitte dazu bestellen)

– Maße (Ø x H): 74 x 109 mm, Gewicht: 240 g

– Kamera IPC-465 inklusive USB-Stromkabel, Resetnadel, Montagematerial und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107384049

Die PEARL. GmbH aus Buggingen ist das umsatzstärkste Unternehmen eines internationalen Technologie-Konzerns. Ihr Schwerpunkt ist der Distanzhandel von Hightech-, Haushalts- und Lifestyle-Produkten. Mit mehr als 16 Millionen Kunden, 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von bis zu 110.000 Paketen – alleine in Deutschland – und Versandhaus-Niederlassungen in Österreich sowie Schwesterfirmen in der Schweiz, Frankreich und über eine Onlinevermarktungsfirma in China gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Zwei große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Nordhessen und Südniedersachsen ermöglichen aus der Mitte Deutschlands eine schnelle Belieferung der Kunden. Eigene Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und ein Teleshopping-Unternehmen mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch. In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL ca. 16.000 Produkte und über 100 bekannte Marken wie z.B. VisorTech, Rosenstein & Söhne, newgen medicals und Royal Gardineer. Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat PEARL.GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten ( www.pearl.de).

