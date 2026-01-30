88 % der Deutschen wünschen sich bessere digitale Bildung in Schulen

Virtuelle Lernräume für lehrergesteuertes digitales Selbstlernen als Lösung

Dabei äußern Schüler selber eine hohe Bereitschaft und Interesse an digitalem Lernen. Auch fördert die Politik digitale Bildung. Und: für den Wirtschaftsstandort Deutschland ist digitale Kompetenz essentiell. Dagegen fehlen Lehrern und Schulen oft digitale Bildungsmedien für das hohe Differenzierungsniveau und die Vielfalt der Lerninhalte unseres Schulsystems!

Wie soll es hier weitergehen?

Der Bildungsverlag Park Körner hat aus diesen Bedingungen die Konsequenzen gezogen – seine Lösung überzeugt:

1.Fast alle Lehrplaninhalte der allgemeinbildenden Schulen von der 5. zur 13. Klasse werden digital angeboten.

2.Die Lerninhalte aller Fächer sind in 2.320 übersichtliche Kapitel aufgeteilt.

3.Die Lehrkraft steuert das digitale Selbstlernen dieser Lehrplaninhalte durch virtuelle Lernräume.

4.Diese sind individuell konfigurierbar – je nach Leistungsstand der Klasse oder Gruppe.

5.Die Schülerinnen und Schüler (SuS) erhalten von der Lehrkraft einen passwortfreien Link oder QR-Code.

6.Jedes Kapitel enthält mehrere interaktive Tests mit unmittelbaren Rückmeldungen an die Lernenden (Instant Feedback).

7.Alle Lernmittel sind in jeder Hinsicht veränderbare Word-Dateien.

Die Abdeckung fast aller Lehrplaninhalte der allgemeinbildenden Schulen beim Bildungsverlag Park Körner erlaubt den Einzug des Digitalen in den Unterrichtsalltag. Mit diesen virtuellen Lernräumen für lehrergesteuertes digitales Selbstlernen kann der Weg zu besserer digitaler Bildung in Schulen beschritten werden.

Unter https://www.park-koerner.de/Kostenlose_virtuelle_Lernraeume_zu_Testzwecken.html haben wir Ihnen ca. 40 dieser Lernräume freigeschaltet. Hier können Sie die Individualisierung selbst testen und den Link oder QR-Code erstellen.

Was ist der Bildungsverlag Park Körner?

Der Park Körner Verlag ist ein Bildungsverlag, der für die Lehrkräfte und Schulen der allgemeinbildenden Schulen digitale Arbeitsmaterialien anbietet. Diese behandeln didaktisch aufbereitet die Lehrplanthemen in der Form veränderbarer Word-Dateien und individuell erstellbarer virtueller Lernräume. Diese können durch die Lehrkräfte ihrem Unterricht angepasst werden. Die Schülerinnen und Schülern (SuS) erhalten sie zur Bearbeitung gedruckt oder digital.

Inhalte und Form ähneln den zugelassenen Schulbüchern. Konsequenterweise ist der Bildungsverlag Mitglied im Verband Bildungsmedien (VBM), früher Verband der Schulbuchverlage (VdS).

Welche Lehrplaninhalte deckt der Bildungsverlag ab?

Für folgende Fächer hat Park Körner didaktisch aufbereitete Inhalte, die den Lehrplaninhalt ganz oder in erheblichen Teilen abdecken: Biologie, Chemie, DaZ, Deutsch, Englisch, Ethik, Französisch, Geografie, Geschichte, Hauswirtschaftslehre, Informatik, Italienisch, Kunsterziehung, Latein, Mathematik, Musik, Physik, Politik, Religion, Religion, Spanisch, Sport, Werken. Wirtschaft.

Was ist unter „individuell erstellbaren virtuellen Lernräumen“ zu verstehen?

Mit dem Corona-Lockdown entstand die Notwendigkeit, den SuS online eine Lernumgebung anzubieten. Eine weitere Forderung war, dies als Webanwendung ohne Installation auf jedem Betriebssystem anzubieten. Zudem musste die Möglichkeit zur Individualisierung gegeben sein, um unterschiedlichen Leistungsniveaus von Klassen oder innerhalb dieser Rechnung zu tragen. Schließlich ist es notwendig, die SuS durch Interaktivität, die eine individuelle Rückmeldung zum erreichten Leistungsniveau gibt, einzubinden.

Das gesamte Whitepaper finden Sie hier https://www.park-koerner.de/shared/download/Whitepaper/Whitepaper.pdf

Firmenkontakt

Park Körner GmbH

Thomas Kussmaul

Sendlinger Str. 25

80331 München / Altstadt-Lehel

01793917971

+49 89 2602043-4



http://www.park-koerner.de

Pressekontakt

Park Körner GmbH

Thomas Kussmaul

Sendlinger Str. 25

80331 München / Altstadt-Lehel

01793917971



http://www.park-koerner.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.