96plus-Botschafter überrascht Kinder mit Weihnachtsprogramm

Seit bereits acht Jahren engagiert sich Martin Rietsch für die CSR-Stiftung des Bundesligisten Hannover 96 und ist seit mittlerweile vier Jahren Botschafter für 96plus. Der auch als Sänger und Rapper 2schneidig bekannte Wertecoach ist nicht nur in der Region Hannover, sondern deutschlandweit für Kinder und Jugendliche in unermüdlichem Einsatz.

96plus-Botschafter Martin Rietsch ließ sich ein Weihnachtsspecial einfallen

Selbst Initiator von Kampagnen gegen Sucht, Gewalt, Mobbing und Rassismus liegt Martin Rietsch der Schutz und die Förderung von Heranwachsenden besonders am Herzen. Hinzu kommt seine Fußballleidenschaft. Der Inhaber der DFB B-Lizenz ist auch Trainer in der Hannover 96-Fußballschule. Eine Kombination, die Kindern Freude macht. Der sympathische CSR-Botschafter gestaltet Projekttage in Schulen sowie Trainingscamps.

Als besonders Highlight überraschte er in der vergangenen Woche die Mädchen und Jungen der Fußball-AGS der Grundschule-Weserbergland mit einem Weihnachtsspecial. In den 90 Minuten mit dem 96plus-Botschafter lernten die Kinder einiges über Fairplay – und zwar sowohl im Sport als auch im alltäglichen Umgang miteinander. Lebensnah und auf Augenhöhe sprach Rietsch das Thema Mobbing an und gab anschauliche Beispiele, um die Kinder in ihren Sozialkompetenzen zu stärken.

Viel Spaß hatten die Kinder auch beim anschließenden Fußballtraining. Außerdem konnte mit weihnachtlicher Bescherung allen Teilnehmenden eine Freude gemacht werden, denn der 96plus-Botschafter hatte kindgerechte Geschenke aus dem Fanshop dabei. So gab es zum Abschluss für alle einige schöne Andenken mit nach Hause.

Weihnachtsspecial mit dem 96plus-Botschafter Martin Rietsch

Allein in diesem Jahr ist Martin Rietsch alias 2schneidig in 44 Schulen als referierender Wertecoach zu Gast gewesen und hat mehr als 7.000 Zuschauer und Projektteilnehmende erreicht. Seine Touren führen ihn durch das gesamte Bundesgebiet. Mehrfach ausgezeichnet ist sein Engagement mit Sozial- und Integrationspreisen, u.a. mit dem Fair Play Preis durch das Bundesinnenministerium, den DOSB und VDS; dem Einheitspreis der Bundeszentrale für Politische Bildung sowie Aktiv-Preisen des Bündnisses für Demokratie und Toleranz.