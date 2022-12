Marathon der Nächstenliebe: Weihnachtsfest für Bedürftige

Am Samstag, 3. Dezember 2022, veranstaltete der Verein „Aktion Liebe Deinen Nächsten e.V.“ wieder einen öffentlichen Aktionstag im Rahmen des Marathons der Nächstenliebe in Bremen. Mit einem Weihnachtsfest unter freiem Himmel konnte zahlreichen bedürftigen und obdachlosen Menschen eine große Freude gemacht werden.

Martin Rietsch eröffnet Marathon der Nächstenliebe

Die Veranstaltung auf dem Hillmannplatz im Herzen der Bremer Stadt richtete sich speziell an Menschen, die sich derzeit in schwierigen sozialen und finanziellen Lagen befinden. Bereits zum vierten Mal innerhalb eines Jahres widmete damit der veranstaltende Verein ein besonderes Augenmerk auf die Menschen, die in unserer Gesellschaft häufig übersehen werden und organisierte Bühnenprogramm, Sponsoren, einen Markt der Begegnung und Bescherung für alle Besuchenden.

Marathon der Nächstenliebe: Warme Suppenausgabe beim Markt der Begegnung

Das Weihnachtsfest am 3. Dezember 2022 wurde u.a. von der Bremischen Evangelischen Kirche mitgetragen, die auch mit einem Ort der Wärme vor Ort vertreten war. Außerdem gab es heiße Suppenausgabe und abwechslungsreiches Bühnenprogramm. Als Live-Act trat Projektinitiator und Vereinsvorstand Martin Rietsch alias Sänger und Rapper 2schneidig auf und animierte mit seinen eingängigen Sounds zum Mitsingen. Mit Theateraufführung und Weihnachtsbotschaft wurde außerdem eine schöne Adventsstimmung geschaffen.

Im Bühnengespräch konnte Martin Rietsch den Schirmherrn vom Marathon der Nächstenliebe für den Standort Bremen, Rigobert Gruber, vor Ort begrüßen. Der ex Werder-Profi und UEFA-Cup-Sieger ist seit vielen Jahren für zahlreiche Vereinsprojekte engagiert und übernahm vor einem Jahr die Schirmherrschaft. Vor Ort half er u.a., Sachspenden zu verteilen, darunter auch Winterjacken des SV Werder Bremen.

Als weiterer prominenter Gast unterstützte Max Wegner tatkräftig die Veranstaltung. Max Wegner ist Kapitän des Drittligaaufsteigers VfB Oldenburg und brachte auch einige Fanschals seines Clubs mit. Für Wegner war es in diesem Jahr bereits das dritte Engagement für den Verein. Nachdem er im Mai mit benachteiligten Kindern beim Talentiert&Wertvoll-Camp arbeitete, wurde er kürzlich Teil der „Sei eine Stimme“-Fotowanderausstellung gegen Diskriminierung.

Marathon der Nächstenliebe mit Rigobert Gruber, Martin Rietsch und Max Wegner

„Ich freue mich sehr, dass wir mit dem Marathon der Nächstenliebe diesen Menschen in ihrem meist tristen Alltag durch besondere Wertschätzung und Aufmerksamkeit ein Stück Hoffnung mit auf den Weg geben können.“, so Projektinitiator Martin Rietsch. „Wir bedanken uns herzlich bei allen Unterstützern, die auch eine großzügige Bescherung möglich gemacht haben. So konnten zahlreiche dankbare Augen zum Leuchten gebracht werden.“

Bescherung für Bedürftige beim Marathon der Nächstenliebe

Und es geht weiter. Der Marathon der Nächstenliebe setzt gesellschaftliche Impulse und soll Menschen animieren, in ihrem Alltag achtsam mit Mitmenschen umzugehen. Es geht darum, Hilfsbereitschaft zu fördern und Anerkennung zu schenken, wo sie gebraucht wird.

