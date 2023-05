a2f – Der Experte für hochwertige Edelstahl-Küchenarmaturen

Die italienische Marke a2f setzt neue Maßstäbe in der Welt der Küchenarmaturen. Mit ihrem Prinzip „Reduce to the max“ stellt das Unternehmen hochwertige Edelstahl Küchenarmaturen her, die Design- und Materialpurismus in sich vereinen.

a2f setzt auf eine klare und reduzierte Designsprache. Bei der Materialwahl besteht das Unternehmen auf reinsten und extrem robusten Edelstahl. Hochreiner Edelstahl ist nicht nur ästhetisch ansprechend, sondern bietet auch gesundheitliche Vorteile. Bei a2f wird kein Blei, Nickel, Kupfer oder Chrom verwendet. Dies garantiert das Qualitätsunternehmen aus Oberitalien.

Das primäre Ziel von a2f ist die Verfolgung von Exzellenz ohne Kompromisse. Dies spiegelt sich in der Kollektion wider, die auf einer kleinen Auswahl von Modellen basiert. Jedes Modell stellt einen Archetyp echter funktionaler Notwendigkeit dar und beantwortet so all Ihre Bedürfnisse in Bezug auf Küchenarmaturen.

Die a2f Edelstahlarmaturen sind mehr als einfache Luxusobjekte. Sie sollen ein angenehmes Sinneserlebnis erzeugen und eine emotionale Beziehung zu denen aufbauen, die eine Küchenarmatur aus Edelstahl zu schätzen wissen.

Die Unternehmenskonzentration auf Edelstahl und Design resultiert in einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis und einer hervorragenden Produktqualität, die nicht nur die Gesundheit fördert, sondern auch das Zuhause verschönert.

a2f verwendet ausschließlich austenitischen Edelstahl AISI 304/304L und AISI 316/316L, die nach den höchsten internationalen Standards, einschließlich der sehr strengen amerikanischen Norm NSF/ ANSI 61, hergestellt werden. Diese Edelstahl-Versionen sind die hochwertigsten auf dem Weltmarkt und die einzigen Stahlsorten, die legal direkt mit Trinkwasser in Berührung kommen dürfen.

Jede a2f Küchenarmatur aus Edelstahl ist wie eine monolithische Skulptur aus einem Marmorblock – jedes Element ist aus einem massiven AISI 304/316 Stahlblock entnommen. Diese Edelstahlsorten sind brillant, sehr beständig gegen Oxidation und Korrosion und behalten ihren Glanz auch in schwierigen Umgebungen. Zudem sind sie chemisch sehr stabil und dadurch extrem langlebig.

Entdecken Sie die Welt der a2f Küchenarmaturen aus Edelstahl und lassen Sie sich von der Qualität und dem Design begeistern. Edelstahl, so wertvoll wie Gold, aber für alle verfügbar.

