Ab auf die Trails mit Licht von Ledlenser

Solingen, im Mai 2024 – Die Trailrunning-Saison hat begonnen und der Countdown zum schon jetzt ausgebuchten Salomon Zugspitz Ultratrail powered by Ledlenser, Deutschlands größtem Trailrunning-Event, läuft. Vom 13. bis zum 15. Juni geht Ledlenser als offizieller Presenter des Events in Garmisch-Partenkirchen an den Start und sorgt mit Laufstirnlampen aus der NEO-Serie für bestes Licht in dunklem Gelände.

„Inzwischen ist der Zugspitz Ultratrail für uns eine feste Instanz“, so Jonas Resch, Manager Brand & Communication bei Ledlenser. „Seit 2017 engagieren wir uns vor Ort mit einem großen Team für die Trailrunning-Community. Dabei wollen wir die Marke Ledlenser erlebbar machen und mit unseren Produkten und Aktionen einen spürbaren Mehrwert für das Event und alle Menschen vor Ort liefern.“ Und Gelegenheiten dazu gibt es viele: In diesem Jahr wird eine Rekordzahl von über 4400 Teilnehmenden erwartet. Ledlenser supportet die Läuferinnen und Läufer an Versorgungsstation 5, auf der Expo in Garmisch und entlang der Strecke.

Für perfektes Licht beim Laufen sorgt die NEO9R, das Trailrunning-Flaggschiff von Ledlenser. „Auf abgelegenen und kurvenreichen Trails ist die NEO9R die beste Wahl“, weiß Philipp Elsner, Product Manager der NEO-Serie. „Unsere größte NEO-Lauflampe punktet mit einer optimalen Gewichtsverteilung, maximaler Licht-Power und einem Lichtbild, das ideal auf Trails abgestimmt ist.“ Wer etwa den 106 km langen Ultratrail bestreitet, kann die Laufzeit der NEO9R entweder per Ersatzakku verlängern oder zusätzlich auf ihre kleine Schwester, die NEO1R, zurückgreifen. Das vielseitige Leichtgewicht ist die ideale Backup-Stirnlampe für lange Läufe.

Wer neugierig geworden ist, sollte im Juni unbedingt in Garmisch-Partenkirchen vorbeischauen. „Wir haben wie jedes Jahr einige Überraschungen vorbereitet und werden für beste Stimmung auf und abseits der Strecke sorgen“, so Resch abschließend. Auch ein begrenztes Kontingent an Pressestartplätzen für das ausgebuchte Event ist noch verfügbar. Mehr Informationen dazu gibt es bei Profil Marketing oder direkt bei Ledlenser.

Ledlenser ist einer der Weltmarktführer für portables Licht und hat sich ab dem Jahr 2000 als echter LED-Pionier und LED-Taschenlampen-Hersteller der ersten Stunde einen Namen gemacht. Zum Portfolio des Lichtspezialisten gehören Stirn- und Taschenlampen sowie Laternen und Arbeitsleuchten. German Engineering and Design, sieben Jahre Garantie bei Registrierung und eine Vielzahl revolutionärer Technologien machen die preisgekrönten Produkte von Ledlenser zu leistungsstarken Begleitern – und im Alltag, beim Sport oder bei der Arbeit unverzichtbar.

