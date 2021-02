Abdruckfreier Zahnersatz Hannover: Zahnarztpraxis Krause & Kollegen setzt auf fortschrittliche Methode

In der Zahnarztpraxis von Dr. Stephan Krause wird das herkömmliche Verfahren der Erstellung von Zahnabdrücken mit Metallschiene nicht eingesetzt. Stattdessen erstellt ein computergestütztes Verfahren binnen einer Minute millimetergenaue 3D-Modelle.

Um für Patientinnen und Patienten eine Schiene oder einen Zahnersatz anzufertigen, wird schon lange auf die Herstellung eines individuellen Abdrucks gesetzt. Die allseits bekannte Methode setzt dabei auf eine Metallschiene, die mit einer gummiartigen Masse gefüllt wird und mehrere Minuten im weit geöffneten Mund des Patienten verbleiben muss. Nicht wenigen Patienten bereitete das Unbehagen: Einigen wird vom Geschmack übel, andere empfinden das lange Öffnen als unangenehm und wer generell unter Kiefer- und Nackenproblemen leidet, hat sogar Schmerzen. Die auf diese Weise erstellten Abdrücke sind bei all den Unannehmlichkeiten noch nicht einmal garantiert präzise.

Für Zahnarzt Dr. Krause in Hannover und sein Team ist das schon lange keine Option mehr: “Unsere Patienten sollen keine unnötigen Schmerzen während der Behandlungen haben.” Deshalb setzt man in der Praxis auf ein computergestütztes Verfahren: Ein intraoraler Scanner erstellt ohne Berührung innerhalb einer Minute eine exakte Aufnahme. Daraus wird im Anschluss ein 3D-Modell erstellt, auf dessen Basis allerlei Arten von Zahnersatz gefertigt werden können. Dr. Krause erklärt, warum das nicht nur aus medizinischer Sicht sinnvoll ist: “Mit dem Verfahren bekommen wir präzisere Bilder, wodurch ein Zahnersatz oder eine Schiene besser sitzen und nicht mehr nachträglich korrigiert werden müssen. Wir setzen aber auch aus Gründen der Empathie darauf. Angst vor dem Zahnarztbesuch ist sehr weit verbreitet. Um diese Ängste bei unseren Patienten und Patientinnen nicht zu verstärken, arbeiten wir mit fortschrittlichen Methoden, die schneller und weniger schmerzhaft sind. Denn die Psyche spielt auch im Bereich der Zahnmedizin eine wichtige Rolle.” In der Praxis setzt man noch auf andere Maßnahmen, um den Besuch so angenehm wie möglich zu gestalten. So werden Termine stets so vergeben, dass keine langen Wartezeiten entstehen.

Das abdruckfreie Verfahren kommt ei jeder Art des Zahnersatzes zum Einsatz, von Kronen und Brücken über Veneers und Teleskop-Prothesen bis hin zu kombiniertem und implantatgetragenem Zahnersatz.

Die Zahnarztpraxis für Parodontologie, Endodontie, Implantologie und ästhetisch-rekonstruktive Zahnmedizin in Hannover.

