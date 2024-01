Abenteuer Dschungelland: Beliebte Dschungel Days im Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand

5. Januar 2024 – Am 9. und 10. Januar 2024 finden wieder die beliebten Dschungel Days im Abenteuer Dschungelland im Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand statt. Dabei lädt das Abenteuer Dschungelland alle Familien ein, dieses einzigartige Paradies für Groß und Klein mit 96 exotischen Tierarten und spannenden Spielmöglichkeiten selbst kennen zu lernen.

„Jeweils von 12-18 Uhr können unsere Gäste ohne Voranmeldung für 5,50 Euro pro Person auf exotische Entdeckungsreise gehen und viel Action genießen. An beiden Tagen bieten wir ein lustiges Animationsprogramm mit Kinderschminken, Musik und einem Glücksrad mit tollen Gewinnen – Spaß pur für alle. Hops und Hasi sind natürlich auch mit dabei“, erklärt David Depenau, Sprecher der Geschäftsführung des Ferien- und Freizeitparks Weissenhäuser Strand.

Als Special kann als exklusives Angebot das Mega-Winterticket mit 50 Prozent Preisvorteil zwischen 12 und 18 Uhr bei der Information/Rezeption gekauft werden. Das Abenteuer Dschungelland bietet Freizeitspaß auf 6.000 m2 und als Highlight Europas größtes Bällebad. Das Parken ist für alle Gäste kostenfrei. Aktuelle Informationen erhalten interessierte Leserinnen und Leser unter https://www.weissenhaeuserstrand.de

Der Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand an der Ostsee/Hohwachter Bucht ist mit seinen umfangreichen Sport-, Erlebnis-, Wellness- und Übernachtungsmöglichkeiten einmalig in Norddeutschland. Auf über 1.000.000 Quadratmetern können Gäste zwischen Ferienwohnung, Ferienhaus, Penthouse und 4-Sterne-Strandhotel wählen. Zusätzlich zum klassischen Ostseeurlaub am weißen Sandstrand bietet die Anlage das ganze Jahr über wetterunabhängige Ferien: Subtropisches Badeparadies, Waterpark, Abenteuer Dschungelland, Heimspiel, Animation, KidzClub, Sport- und Spielpark sowie Dünenbad. Auch gastronomisch wird auf Vielfalt gesetzt. Vom Dschungelrestaurant über das Spezialitätenrestaurant „Sonnenrose“, die „Osteria“ und das „Heimisch“ bis hin zum American Diner und zum „Möwenbräu“ inklusive Buffet-Bereich, Live-Cooking-Station, Eventbereich und Ausschank des Hausbiers „Möwenbräu“ – kulinarisch ist für alle etwas dabei. www.weissenhaeuserstrand.de

