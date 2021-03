Ablaufplanung um die Ecke gedacht: Neue Duschrinne Linearis Infinity von KESSEL

Niedrigste Einbauhöhe am Markt und praktische All-in-One-Box für einen leichten Einbau

Der Name ist Programm – Mit der Linearis Infinity erweitert der Entwässerungsspezialist KESSEL sein Produktportfolio um eine vielseitig anpassbare Duschrinne. Diese bietet unendliche Möglichkeiten für die individuelle und barrierefreie Badgestaltung im privaten sowie gewerblichen Bereich. Sie ist in vielen Farben und Längen erhältlich, lässt sich beliebig erweitern und sogar um die Ecke bauen. Der erstmals für eine Duschrinne verwendete Edelstahl V4A ist dabei besonders hochwertig, korrosionsbeständig und hält dem Abwasser im Bad dauerhaft stand. Mit ihrer geringen Einbauhöhe von nur 60 mm ist die Linearis Infinity 60 zudem die niedrigste Duschrinne am Markt und überzeugt gleichzeitig mit einer hohen Abflussleistung von bis zu 0,5 l/s bei 20 Millimeter Aufstau. Die Variante mit einer Einbauhöhe von 90 mm hat sogar eine Ablaufleistung von bis zu 0,8 l/s bei 20 Millimeter Aufstau. KESSEL hat die Produktneuheit als praktische All-in-One-Box konzipiert. Sie erleichtert Installateuren und Fliesenlegern den Einbau erheblich, denn sämtliche Teile der Duschrinne sowie das notwendige Zubehör sind darin bereits enthalten.

All-in-One-Box: Alles für den einfachen Einbau

Der neuen Linearis Infinity von KESSEL kann niemand etwas vormachen, wenn es um flexible Einbaumöglichkeiten geht. Denn sie ist in sieben Längen von 800 bis 1.600 mm erhältlich und unendlich erweiterbar. Das Aufsatzstück lässt sich flexibel zweidimensional verschieben und optimal an das Fliesenprofil anpassen. Mit den unsichtbaren Verbindungsstücken und dem praktischen Stecksystem können mehrere Rinnen in gerader Linie und sogar um Ecken im 30°-, 45°- und 90°-Winkel aneinandergereiht werden. Auf der anderen Seite ist sie aber auch ganz einfach stufenlos an beiden Seiten kürzbar. Die serienmäßigen Schall- und Setzungsdämpfer der Duschrinne minimieren die Nutzungsgeräusche und können sehr leicht in allen Bodenarten installiert werden. Setzbewegungen des Bodenaufbaus werden ausgeglichen und somit eine Rissbildung zuverlässig verhindert. Der werkseitig angebrachte Klipsflansch mit Dichtmanschette erfüllt die höchsten Anforderungen der Wassereinwirkungsklasse W3-I nach DIN 18534. Der Geruchsverschluss Megastop mit Wasservorlage schützt vor unangenehmen Gerüchen. Mit der Sickerwasseröffnung im leichten Grundkörper aus Kunststoff (PP) kann die Abdichtungsebene dauerhaft entwässert werden. Durch die Positionierung des Geruchsverschlusses oberhalb der Abdichtungsebene wird ein Überfluten dieser beim Aufstau verhindert. Der herausnehmbare Einleger in der Ablaufabdeckung vereinfacht die Reinigung und Wartung deutlich.

Entdecken Sie die unendlichen Möglichkeiten der Badgestaltung sowie hilfreiche Einbau- und Montagetipps unter www.linearis-infinity.de

Die KESSEL AG ist deutschlandweiter Marktführer in der Entwässerungstechnik. Das 1963 gegründete Unternehmen hat den Werkstoff Kunststoff in der Entwässerungstechnik etabliert. Heute ist die KESSEL AG ein international agierender Premiumanbieter mit mehr als 550 Mitarbeitern. Vom Ableiten des Abwassers über dessen Reinigung bis zum Schutz vor Rückstau eines Gebäudes umfasst das Produktspektrum ganzheitliche Systemlösungen für die Entwässerungstechnik.

