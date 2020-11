Across Systems setzt mit Update zahlreiche Kundenwünsche um

Die Version 7 des Across Language Server geht mit dem TOPAZ-Update in die nächste Runde. In diesem hat die Across Systems GmbH zahlreiche Anregungen ihrer Kunden umgesetzt, um somit die User Experience des Translation-Management-Systems weiter zu optimieren. Die neu hinzugekommenen Features steigern die Produktivität von Übersetzungsprojekten bei gleichzeitiger Qualitätsverbesserung.

“Mit der v7 reagieren wir auf viele Kundenwünsche und Anregungen, die wir im Vorfeld der Entwicklung des Updates eingeholt haben”, sagt Sergey Dubrovskiy, Head of Development bei Across Systems, und ergänzt: “So ist eine neue Version entstanden, die die Arbeit mit unserem Across Language Server maßgeblich verbessert, und die Ergebnisse sind von noch höherer Qualität.”

Eine zentrale Neuheit im Across Language Server v7 erhält das integrierte QM-Modul. In diesem können Anwender – neben vordefinierten allgemeinen QM-Kriterien – eigene Kriterien mithilfe von regulären Ausdrücken, sogenannten RegEx-Prüfungen, definieren. Damit wird eine individualisierte Qualitätsprüfung direkt in Across abgebildet und beschleunigt.

Innerhalb des Projektmanagements im Across Language Server v7 lassen sich zu übersetzende Dokumente nun individuell in mehrere Textabschnitte aufteilen. Dabei erlaubt die neue Version bis zu 100 Partitionen, die Anwender z.B. nach einer bestimmten Anzahl von Wörtern und Absätzen oder nach einem konkret definierten Absatz festlegen.

Mit der neuen Version vereinfacht sich für Across-Anwender auch die Terminologie-Arbeit. Denn beim Anlegen einer neuen Instanz in crossTerm können sie jetzt einfach die Struktur einer bestehenden Instanz als Vorlage kopieren. Dabei bleiben wichtige Grundeinstellungen und Vorlagen zu Einträgen oder Termen genauso erhalten wie Tooltip-Einstellungen. Anwender sparen somit Zeit beim Anlegen einer neuen Instanz.

Weitere Informationen: https://www.across.net/neue-funktionen

Über die Across Systems GmbH:

Mit seinen cleveren Softwarelösungen unterstützt Across Systems Unternehmen und Übersetzer auf der ganzen Welt bei der erfolgreichen Abwicklung ihrer Übersetzungsprojekte. Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen nutzen den Across Language Server und die Across Translator Edition, um ihren täglichen Herausforderungen bei der Lokalisierung von Technischer Dokumentation oder Marketingtexten (z. B. im Bereich E-Commerce) zu begegnen. Mit der Online-Plattform crossMarket bietet Across Systems außerdem allen Akteuren der Lokalisierungsbranche unkomplizierten Zugang zu Kontakten, Projekten und Werkzeugen.

Die Unternehmenszentrale in Karlsbad bei Karlsruhe steuert die Aktivitäten von Across Systems weltweit. Um seine Lösungen nah an den Anforderungen der Nutzer zu orientieren, arbeitet der Softwarehersteller eng mit drei Beiräten – dem Unternehmensbeirat, dem LSP-Beirat und dem Übersetzerbeirat – sowie mit einer eigenen Anwendergruppe zusammen.

Durch den Einsatz der Across-Technologie sind transparente Übersetzungsprozesse mit einem hohen Automatisierungsgrad und größtmöglicher Informationssicherheit umsetzbar. Mit Hilfe von Schnittstellen lassen sich auch korrespondierende Systeme einfach anbinden. Das spart Zeit für das Wesentliche – die Erstellung mehrsprachiger Inhalte in höchster Qualität.

Alle Informationen über die Across Systems GmbH finden Sie unter https://www.across.net/

