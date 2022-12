adseed: KI-basierte Ads – Warum PMax die Zukunft sind

Google hat Mitte 2022 einen neuen Meilenstein in Hinblick auf künstliche Intelligenz beruhende Werbung gesetzt: Kampagnen für maximale Performance, genannt Pmax. Das Google Ads System bietet damit eine zukunftsträchtige Technologie, welche maschinelles Lernen vorantreibt. Dabei werden Google Werbekampagnen (fast) vollautomatisch gesteuert und optimiert.

Seit Ende 2021 – in der Beta Version – ergänzen Kampagnen für maximale Performance das Produktportfolio von Google Ads. Bevor die automatische Ausrichtung der smarten Ads Kampagnen erfolgen kann, müssen Anzeigenbestandteile (Creative-Assets) erstellt, ein Ziel (wie z.B. Leadgenerierung) definiert, das Conversion-Tracking eingerichtet und Zielgruppensignale festgelegt werden. Danach optimiert die Google KI die smarten Ads systemgesteuert durch Smart Bidding und eine automatische Zielgruppengenerierung. Das manuelle Einstellen und Prüfen der Werbekampagnen ist somit zu einem großen Teil hinfällig – ein Meilenstein im Performance Marketing mit Google Ads.

Martin Dorst, Inhaber und Geschäftsführer der Online Marketing Agentur adseed aus Leipzig, beschäftigt sich von Beginn an mit dem neuen Google Produkt. „Wer 2023 im Performance Marketing mithalten will, setzt auf PMax Kampagnen“, meint er. PMax Kampagnen können zu besseren Conversion-Raten und einem höheren ROAS führen, weil sie zielgruppengerecht sind und neusten Suchtrends folgen. Das System sei ausgeklügelt. Es kombiniere Daten so miteinander, dass Google die Anzeigen praktisch von selbst ausliefere. „Ziel einer solchen PMax Kampagne ist es, Anzeigen zum richtigen Zeitpunkt an die passenden Personen auszuspielen, um so die besten Ergebnisse zu erzielen“, sagt der Experte. Er ist sich sicher, dass PMax erst der Beginn des neuen Tech-Zeitalters sind und sei froh, Teil dieser Zukunft zu sein.

adseed bietet mit einem Team von Expertinnen und Experten individuelle Lösungen im Bereich Google Ads für B2B Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Seine Mitarbeitenden werden stetig geschult, um mit dem rasanten Wandel des Online Business mitzuhalten. Sie teilen ihr Wissen in den Performance Marketing News im adseed Blog. Auf der Website des Unternehmens finden Sie das vollständige Angebot.

adseed ist eine auf das Thema Suchmaschinenwerbung (SEM/SEA) mit Google Ads und Bing Ads spezialisierte Performance Marketing Agentur mit Sitz in Leipzig. Als unsere Kernkompetenzen verstehen wir die Erstellung und Optimierung qualitativ hochwertiger SEM-Kampagnen (Performance und Branding) sowie die initiale und laufende Strategieberatung. Darüber hinaus gehören Setup und Management von Social Ads Kampagnen sowie die Betreuung von Affiliate Marketing Partnerprogrammen zu unserem Portfolio. Unser Experten-Team besteht aus erfahrenen Account Managern, die den Kunden als kompetente Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Im adseed Blog berichten wir regelmäßig über neue Trends.

Firmenkontakt

adseed GmbH

Martin Dorst

Brandvorwerkstr. 52-54

04275 Leipzig

0341 6976850

kontakt@adseed.de

http://www.adseed.de

