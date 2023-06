Aenova eröffnet Neubau zur Herstellung von hochpotenten Medikamenten in Regensburg

Zytotoxika und Zytostatika haben auf dem weltweiten Pharma-Markt eine erhöhte Nachfrage. Um diesem stetig steigenden Bedarf gerecht zu werden, hat Aenova, weltweit führender Entwicklungsdienstleister und Auftragshersteller für die Pharma- und Gesundheitsindustrie, am Standort Regensburg einen Neubau für die Entwicklung und Fertigung von hochwirksamen aktiven pharmazeutischen Wirkstoffen errichtet. Mit der Gesamtinvestition von rund 25 Mio. EUR kann die Herstellung im Bereich hochpotenter Wirkstoffe bis OEB 5 und speziell von Krebs-Medikamenten deutlich ausgeweitet werden. Das neue Gebäude wurde am 22. Juni 2023 eröffnet.

Der Aenova-Standort Regensburg entwickelt und produziert seit den 1950er Jahren auf dem ehemaligen von Heyden-Gelände Tabletten und Kapseln mit hochpotenten Wirkstoffen wie z.B. Methotrexat, Hydroxycarbamid, Azathioprin, Imatinib. Das sind beispielsweise Medikamente zur Behandlung von entzündlichen Erkrankungen wie Psiorasis oder Arthritis, gegen Autoimmun-Erkrankungen, Medikamenten gegen Krebs wie z.B. Leukämie, aber auch neuartige Arzneimittel (sog. New Chemical Entities, NCE). Das Besondere an vielen dieser Medikamente ist ihre Hochwirksamkeit, was bedeutet, dass die Wirkstoffe in kleinsten Dosen bereits die erwünschte Wirkung entfalten, aber daher auch bei der Entwicklung und Produktion besondere Sicherheitsstandards eingehalten werden müssen.

Im neuen viergeschossigen Gebäude mit einer Gesamtgebäudefläche von über 4.000 m² sind die Produktion und Verpackung von hochpotenten Tabletten wie auch die zugehörenden Labore, die Entwicklung, Lager und Sozialräume untergebracht. Dies bedeutet eine deutliche Erweiterung der Produktionsfläche und der Bereiche von Entwicklung und Labor um über 2.100 m² am Standort Regensburg.

Die Herstellungskapazitäten können damit nach der geplanten Inbetriebnahme Anfang des Jahres 2024 in den Volumina um deutlich mehr als 1 Milliarde Tabletten und Kapseln erhöht werden. Ein ganzes Stockwerk ist reserviert für flexible Kundenanfragen für die Produktion „on demand“, so dass Bestands- wie Neu-Kunden individuell passend zu ihren Anfragen unterstützt werden können. Der Neubau ist Teil der strategischen Profilierung des Standortes Regensburg für die Entwicklung und Produktion von hochwirksamen Medikamenten. Am Standort in Regensburg sind rund 400 Mitarbeitende beschäftigt.

„Wir in Regensburg sind in der Aenova Group „Competence Center HPAPI & Oncology Products“. Dafür ist das neue Gebäude ein wichtiger Meilenstein“, erläutert Oliver Schmied, Geschäftsführer am Aenova-Standort in Regensburg. „So können wir ja nicht nur Marktbedarfe und Kundenanfragen besser bedienen, sondern vor allem zuverlässig die lebensnotwendigen Medikamente für krebskranke Patientinnen und Patienten weltweit zur Verfügung stellen. Darauf sind wir hier sehr stolz.“

„Innerhalb der Gesamtinvestitionen der Aenova Group bildet der Neubau für hochpotente Wirkstoffe in Regensburg einen wesentlichen strategischen Baustein. Als Entwicklungs- und Fertigungspartner sind damit wir für unsere Kunden ein verlässlicher und agiler CDMO (Contract Development & Manufacturing Organisation) im zukunftsträchtigen Marktsegment der hochpotenten Wirkstoffe“, kommentiert Jan Kengelbach, CEO der Aenova Group.

In den nächsten Monaten folgt die Einrichtung der Labore und des neuen „on-demand“ GMP-Bereiches. Kundenaufträge können ab 2024 in die Fertigung gehen.

Die Aenova Group ist ein weltweit führender Auftragshersteller und Entwicklungsdienstleister für die Pharma- und Healthcare-Industrie. Als One-Stop-Shop entwickelt, produziert und verpackt Aenova alle gängigen Darreichungsformen, Produktgruppen und Wirkstoffklassen von Arzneimittel bis Nahrungsergänzungsmittel für die Gesundheit von Mensch und Tier: fest, halbfest und flüssig, steril und unsteril, hoch- und niedrigdosiert, OEB 1 bis 5 (Occupational Exposure Band). Rund 4.000 Mitarbeitende an 14 Standorten in Europa und den USA tragen zum Erfolg des Unternehmens bei. Weitere Informationen unter www.aenova-group.com

