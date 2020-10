Ärzte ohne Grenzen mit dem GRÜN Fundraising Award ausgezeichnet

Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen wurde beim 27. Österreichischen Fundraising Kongress für die Online-Kampagne “Gluck ist ansteckend” mit dem GRÜN Fundraising Award ausgezeichnet.

Aachen / Wien, 07.10.2020. Unter dem Motto “Moving Forward: Turbulente Zeiten als Impulsgeber” sollte am 5. und 6. Oktober 2020 der 27. Österreichische Fundraising Kongress in Wien stattfinden. Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Corona-Pandemie wurde die zwei-tätige Präsenzveranstaltung kurzfristig in einen drei-teiligen Online-Kongress umgewandelt. Der erste Teil des Online-Kongresses fand am 5. Oktober 2020 statt. Zu den Highlights an diesem Tag zählte die alljährliche Verleihung der Fundraising Awards. In insgesamt sieben Kategorien wurden Awards verliehen. Einer der sieben Awards ist der GRÜN Fundraising Award, der die beste Online-Kampagne des Jahres auszeichnet.

Zum zehnten Mal hat die Aachener GRÜN Software Group GmbH ( www.gruen.net) gemeinsam mit der österreichischen GRÜN Fundraising Services GmbH ( www.gruenfundraising.net), Anbieter marktführender Fundraising-Software für Spendenorganisationen in Österreich und Deutschland, den GRÜN Fundraising Award verliehen. Ausgezeichnet werden innovative Online-Kampagnen, die Menschen involviert, motiviert und begeistert haben. Kreativität, Fundraising-Erfolg und Methodenvielfalt sind dabei die entscheidenden Kriterien. In diesem Jahr wurde Ärzte ohne Grenzen für die Online-Kampagne “Glück ist ansteckend” ausgezeichnet.

“Glück ist ansteckend” ist eine Online-Kampagne der Ärzte ohne Grenzen zur Neuspendergewinnung. Der Fokus der Kampagne lag dabei auf emotionalen, interaktionsstarken Social Media-Anzeigen. Über organische Facebook-Posts und eine Serie von emotionalen Videos wurden Aufmerksamkeit und Engagement erzeugt. Anschließend wurden über Retargeting und tägliche Performanceoptimierungen die Kontakte in neue Spender konvertiert und anschließend in ein Bindungsprogramm überführt. Dr. Oliver Grün, Vorsitzender der Geschäftsführung der GRÜN Software Group GmbH, gratulierte in seiner Video-Ansprache den Gewinnern zu dieser tollen Online-Kampagne.

Der GRÜN Fundraising Award war die dritte Auszeichnung an diesem Tag für Ärzte ohne Grenzen, nachdem die Organisation bereits für den “Fundraising Spot des Jahres” und die “Fundraising Innovation des Jahres” ausgezeichnet worden ist.

Die GRÜN Software Group GmbH ( www.gruen.net) aus Aachen ist eine stetig wachsende Gruppe aus Softwareunternehmen für Branchensoftware. Die Unternehmensgruppe bietet B2B-Software für geschäftskritische Prozesse in Unternehmen und Institutionen für unterschiedliche Branchen und Segmente an. Durch ergänzende Agenturleistungen ist die GRÜN Gruppe darüber hinaus ganzheitlicher Strategiepartner bei der Digitalisierung ihrer Mittelstandskunden und übertrifft das Lösungsportfolio klassischer Softwareunternehmen deutlich. Seit über 30 Jahren betreut die GRÜN Software Group im Stammsitz in Aachen sowie in den Niederlassungen in Berlin, Bremen und Wien europaweit Kunden.

