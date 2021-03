AGILA kooperiert mit FirstVet

Schnelle Hilfe für kranke Haustiere dank Video-Sprechstunden beim Online-Tierarzt

Telemedizin hat in Pandemie-Zeiten enorm an Bedeutung gewonnen. Das gilt auch für die veterinärmedizinische Beratung: Die AGILA Haustierversicherung inkludiert ab sofort Telemedizin von FirstVet in ausgewählten Tierkrankenversicherungstarifen. Kunden der Top-Tarife Tierkrankenschutz Exklusiv und OP-Kostenschutz Exklusiv Katze können den neuen Service im Rahmen Ihres jeweiligen Behandlungsbudgets und rund um die Uhr für ihren Liebling nutzen.

Bei FirstVet stehen über 20 erfahrene, in Deutschland approbierte Veterinäre für eine Tele-Triage zur Verfügung – sprich: für die erste Einschätzung des Gesundheitszustandes eines Haustieres. Darüber hinaus geben sie auch Behandlungstipps und überweisen bei Bedarf an einen örtlichen Tierarzt. Dieser bekommt ebenso wie der Tierhalter detaillierte Aufzeichnungen über den Gesundheitszustand des Tieres von der Ersteinschätzung des FirstVet Online Tierarztes. Eine weitere Behandlung durch den örtlichen Tierarzt ist nach einer Erhebung von FirstVet per Video-Sprechstunde aber nur noch in 35 Prozent der Fälle nötig.

“Wir freuen uns, mit FirstVet einen starken und innovativen Partner gefunden zu haben, um unsere Serviceleistungen weiterzuentwickeln”, erklärt Marco Brandt, Bereichsleiter Digital Business der WERTGARANTIE Group, zu der die AGILA Haustierversicherung gehört. “Die Kooperation ist nicht nur eine großartige Verbesserung unseres Kundenservice, sondern unterstreicht auch unsere Vision, mit Partner:innen und Kund:innen aus der Tiermedizin den nächsten zukunftsweisenden Schritt zu gehen.”

FirstVet-Geschäftsführer Deutschland Wolfgang Wagner ergänzt: “Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit AGILA. Durch diese Partnerschaft können wir mehr Tierhalter:innen helfen, einfach und schnell die notwendige Ersteinschätzung für ihre Haustiere zu erhalten. Dies ist besonders während der aktuellen Pandemiesituation wichtig und eine Erleichterung, von der wir glauben, dass sie die Kunden auch darüber hinaus nachfragen werden.”

AGILA hat das neue Angebot über die vergangenen Monate umfassend getestet und äußerst positives Feedback erhalten. Daher steht der Service nun für alle Kunden der Top-Tarife zur Verfügung. Sie müssen sich lediglich die FirstVet-App herunterladen und sich registrieren. Per Smartphone, Computer oder Tablet können sie dann im Bedarfsfall Kontakt zu einem Veterinär herstellen. Pro Videoanruf fallen in der Regel 25 bis 33 Euro an, diese Kosten werden nun für AGILA Kunden der Top-Tarife innerhalb ihrer jährlichen Versicherungssummen übernommen und automatisch direkt abgerechnet.

