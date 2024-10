agilimo erweitert Geschäftsführung mit Florian Vigyikan

Elsenfeld. Die agilimo Consulting GmbH verstärkt mit Florian Vigyikan als neuem COO ihre Geschäftsführung und stellt die Leitungsebene des Cybersecurity Unternehmens breiter auf. Tobias Schanda übernimmt die Aufgabe des CFO.

Durch die breitere Aufstellung der Geschäftsleitung orientiert agilimo Consulting die Führungsstruktur noch stärker an den Fachkompetenzen des Leitungsteams. Das Ziel der neuen Aufteilung ist, die Projekt- und Prozessstrukturen zu optimieren und so die Effizienz weiter zu steigern.

Als langjähriger Mitarbeiter in der Funktion des Head of Product Management Mobile Solutions kennt Florian Vigyikan die internen Abläufe und die Abteilungen bei agilimo gut. Neben der umfangreichen Erfahrung aus Kundenprojekten war er durch seine verbindliche und kommunikative Art auch immer wieder Ansprechpartner und zuverlässige Schnittstelle zu den internen Fachabteilungen.

In der IT Branche ist Florian Vigyikan seit 1999 im Pre Sales Engineering und in der Technischen Vertriebsunterstützung bei namhaften Herstellern wie Blackberry, BlueCat Networks und Good Technology tätig.

Die agilimo Consulting GmbH ist ein Unternehmen der agilimo Group und begleitet Kunden bei der Umsetzung von performanten, skalierbaren Lösungen für ultramobiles und hochsicheres Arbeiten – im Homeoffice, vor Ort im Unternehmen oder unterwegs.

Durch einen ganzheitlichen, praxiserprobten Ansatz können unsere Experten nahezu alle denkbaren Anforderungen für geschäftsrelevante Prozesse und Szenarien abdecken. Auf Wunsch stellen wir auch den technischen und logistischen Komplett-Service für das Management und das Handling Ihrer Geräte nahtlos bereit.

Stetig steigende Bedeutung kommt der IT-Sicherheit zu, denn der Schutz der Unternehmensdaten ist zunehmenden Risiken durch Cyber-Attacken ausgesetzt. Um Unternehmen hier bestmöglich zu unterstützen, bietet agilimo ihren Kunden umfassende Leistungen im Bereich der Cyber-Sicherheit an – vom präventiven Sicherheitsaudit, über Cyber-Abwehr und SOCaaS, bis zur Berücksichtigung rechtlicher Aspekte für das Management von Cyber-Risiken in fachübergreifender Zusammenarbeit mit Juristen.

Mit einer Verfügbarkeit an 365 Tagen im Jahr begleiten wir die Projekte unserer Kunden im gesamten Nutzungszyklus: Von Beschaffung und technischer Konfiguration über den Rollout ins Home Office Ihrer MitarbeiterInnen bis zum Servicehandling und der Abwicklung am Ende der Laufzeit.

Über zwei Jahrzehnte Projekterfahrung bei IT- und Mobility-Lösungen sowie im Product Lifecycle Management in unterschiedlichsten Größen und Strukturen nationaler und internationaler Organisationen bilden unser Fundament für die nachhaltige, sichere und leistungsstarke Zusammenarbeit mit unseren Kunden und Partnern. Damit Ihre Mitarbeitenden zu jeder Zeit mit dem passenden Gerät arbeitsfähig bleiben.

