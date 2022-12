Agilität in der Fertigung: Lübbering setzt auf Planungstool von DUALIS

APS-System seit 2012 im Einsatz: Kontinuierlich Prozesse optimiert, Rüst- und Fertigungszeiten reduziert

Dresden, 1. Dezember 2022 – In der industriellen Fertigung sind Zuverlässigkeit, Transparenz und Effizienz wichtiger denn je. Um auf die sich ständig ändernden Marktanforderungen schnell reagieren zu können, setzt die Johannes Lübbering GmbH bereits seit über 10 Jahren auf das Planungstool GANTTPLAN der DUALIS GmbH IT Solution ( www.dualis-it.de). Das APS-System bildet im Hause Lübbering in Kombination mit einem ERP-System und einer Werkstattsteuerung ein ideales Zusammenspiel. Die Reduzierung der Rüst-, Fertigungs- und Lieferzeiten ist ein wesentliches Resultat. Zudem hat Lübbering maßgeblich zur konsequenten Weiterentwicklung des Funktionsumfangs des APS-Systems beigetragen.

Die weltweit tätige Johannes Lübbering GmbH entwickelt und produziert für namhafte Hersteller der Automobil- und Luftfahrtindustrie anwendungsgerechte Hochpräzisionswerkzeuge der Schraub- und Bohrtechnik. Mit derzeit rund 220 Mitarbeitenden am Hauptsitz in Herzebrock-Clarholz und weiteren internationalen Vertriebsgesellschaften blickt das Unternehmen mittlerweile auf eine über 80-jährige Historie zurück.

Aufgrund des umfangreichen Maschinenparks, einer überdurchschnittlich hohen Fertigungstiefe von über 90 Prozent bei kleinen Losgrößen (<10 Stück) und der daraus resultierenden hohen Planungskomplexität entschied sich das Unternehmen im Jahr 2011 für die Einführung eines Fertigungsleitstandes. Die Wahl fiel auf das APS-System (Advanced Planning and Scheduling) GANTTPLAN von DUALIS. Das Planungstool dient unter anderem der Darstellung von Auftragsnetzen, der Personaleinsatzplanung, der Materialbedarfsplanung und der Planung gegen begrenzte Kapazitäten.

Lübbering plant heute täglich ca. 185 Ressourcen mit GANTTPLAN. Mithilfe der automatischen Planungsfunktion kann das Unternehmen die Vielschichtigkeit der erforderlichen Planungen meistern und schnell auf die dynamischen Marktanforderungen reagieren. „Durch die Einführung von GANTTPLAN und die daraus resultierenden Prozessoptimierungen haben wir die Rüst- und Fertigungszeiten erheblich reduziert. Die terminalgesteuerte Fertigung sorgt zusätzlich für mehr Transparenz und Sicherheit. Im Zusammenspiel mit unserem ERP-System konnten wir unsere Lieferzeiten signifikant verkürzen“, sagt Oliver Nienaber, Leiter Abwicklungsplanung, Production Planning Manager bei Lübbering.

APS im Zusammenspiel mit ERP und Werkstattsteuerung

Das Planungstool wurde bei Lübbering 2012 in das bereits vorhandene ERP-System APplus von Asseco integriert. Der Fertigungsleitstand ist zwischen dem ERP-System und der ebenfalls von Asseco bereitgestellten Werkstattsteuerung platziert. Die vorterminierten Fertigungsaufträge aus dem APplus gelangen über die SQL-Schnittstelle in das GANTTPLAN, wo sie entsprechend den verfügbaren Kapazitäten und definierten Zielkriterien optimal verplant werden. Nach dem Planungslauf übergibt die APS-Lösung die feinterminierten Arbeitsgänge mit Zuordnung auf die Ressourcen zurück ins ERP-System. Über die Werkstattsteuerung erreichen alle Auftragsinformationen dann die Produktionsmitarbeitenden. So ist eine vollständige Transparenz in der gesamten Auftragsabwicklungskette gegeben.

„Bei Lübbering werden aktuell circa 10.000 Aufträge pro Arbeitswoche bearbeitet. GANTTPLAN errechnet automatisch effiziente Fertigungsreihenfolgen und übergibt die optimierten Produktionspläne direkt in die Steuerung. Die erhöhte Transparenz führt beispielsweise dazu, dass Rüstzeiten durch Bündelungen minimiert werden können“, erklärt Oliver Nienaber.

Planungsstabilität und hohe Termintreue

Im Laufe der Zeit nutzte Lübbering mehr und mehr GANTTPLAN-Funktionen, wie z.B. die Einbindung des Personals als zu beplanende Ressource. Heute planen die Verantwortlichen die gesamte Auftragsabwicklung mit GANTTPLAN. Im Ergebnis erzielt Lübbering mehr Planungsstabilität sowie eine „ruhigere“ Produktion und Montage. „Viele Aufträge sind gut. Noch mehr Aufträge sind besser. Aber am besten ist, wenn man alle Aufträge jederzeit zuverlässig und zügig bearbeiten kann“, resümiert Tobias Tönnies, Geschäftsführer bei der Johannes Lübbering GmbH.

Als ein nächster Schritt ist vorgesehen, den Fräsbereich mit Hilfe von GANTTPLAN sukzessive zu automatisieren sowie die dazugehörigen Programme, Werkzeuge und Spannmittel entsprechend einzuplanen. Ziel ist es, die Bearbeitungszentren 24/7 zu bestücken und optimal laufen zu lassen.

Heike Wilson, Geschäftsführerin der DUALIS GmbH IT Solution, sagt: „Eine Besonderheit unserer Zusammenarbeit mit Lübbering besteht darin, dass das Unternehmen stetig neue Funktionen für unser APS-System initiiert und mitentwickelt hat. Das bedeutet, wir sind demnach immer sehr nah an den Marktanforderungen und können GANTTPLAN gezielt daran ausrichten.“

Die 1990 gegründete DUALIS GmbH IT Solution – eine Tochtergesellschaft der iTAC Software AG und Teil des Dürr-Konzerns – hat sich auf die Entwicklung von Software und Dienstleistungen rund um Simulation, Prozessoptimierung und Produktionsplanung spezialisiert. Zur Produktpalette zählen das APS-System GANTTPLAN, die 3D-Simulationsplattform Visual Components und das Hallenplanungstool AREAPLAN. Die DUALIS-Produkte sind in zahlreichen namhaften Anwendungen in der Großindustrie und in mittelständischen Unternehmen im Produktions- und Dienstleistungssektor integriert. Consulting und Services zur strategischen und operativen Planung runden das Leistungsspektrum von DUALIS ab.

Der Dürr-Konzern ist ein weltweit führender Maschinen- und Anlagenbauer mit ausgeprägter Kompetenz in den Bereichen Automatisierung und Digitalisierung/Industrie 4.0. Seine Produkte, Systeme und Services ermöglichen hocheffiziente und ressourcenschonende Fertigungsprozesse in unterschiedlichen Industrien. Der Dürr-Konzern beliefert Branchen wie die Automobilindustrie, den Maschinenbau sowie Chemie, Pharma, Medizintechnik und Holzbearbeitung. Im Jahr 2021 erzielte er einen Umsatz von 3,54 Mrd. EUR. Das Unternehmen beschäftigt rund 18.400 Beschäftigte und verfügt über 120 Standorte in 33 Ländern.

