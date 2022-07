AGRAVIS-Podcast im Juli: Zwischenfrüchte anbauen – Lohnt sich das?

Sie verbessern die Bodenfruchtbarkeit, schützen den Boden vor Wind- und Wassererosion und verringern die Nitratauswaschung. Dies sind nur einige von vielen Vorteilen, die der Anbau von Zwischenfrüchten bietet. Welche Vorteile es darüber hinaus gibt und warum es sich für Landwirtinnen und Landwirte auch nach dem Wegfall der gesetzlichen Förderung lohnt, auf Zwischenfrüchte zu setzen, erklärt Stephan Niehoff in der neuen Podcast-Folge. Seit über 20 Jahren gibt er als Pflanzenbau-Vertriebsberater sein Wissen weiter und hat selbst einen Betrieb.

Zur aktuellen Folge im Juli 2022: Zwischenfrüchte anbauen

Alle Folgen des AGRAVIS-Podcasts unter agrav.is/podcast.

Die AGRAVIS Raiffeisen AG ist ein modernes Agrarhandelsunternehmen in den Segmenten Agrarerzeugnisse, Tierernährung, Pflanzenbau und Agrartechnik. Sie agiert zudem in den Bereichen Energie und Raiffeisen-Märkte einschließlich Baustoffhandlungen soüberwie im Projektbau. Die AGRAVIS-Gruppe erwirtschaftet mit über 6.300 Mitarbeiter:innen 7,3 Mrd. Euro Umsatz und ist als ein führendes Unternehmen der Branche mit mehr als 400 Standorten überwiegend in Deutschland tätig. Internationale Aktivitäten bestehen über Tochter- und Beteiligungsgesellschaften in mehr als 20 Ländern und Exportaktivitäten in mehr als 100 Ländern weltweit. Der Unternehmenssitz ist Münster.

