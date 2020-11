AI-Foto-Optimierer kostenlos erhalten und bis zu 50% Rabatt auf 2020 Thanksgiving- & Schwarzer-Freitag-Angebot

Im Rahmen der Leawo 2020 Thanksgiving & Schwarzer Freitag Aktion bietet Leawo Software seinen neu eingeführten AI-Foto-Optimierer – PhotoIns als Freebie an und gewährt bis zu 50% Rabatt auf seine Hot-Selling-Bundles. Diese Angebote gelten bis zum 15.

Shenzhen, 29. November 2020 – Leawo Software, ein spezialisiertes Unternehmen für Multimedialösungen und Datenverwaltungssoftware, hat gerade seine Thanksgiving & Schwarzer Freitag Aktion 2020 vorgestellt. Ab heute, dem 29. November, bis zum 15. Dezember, können Kunden auf der offiziellen Leawo-Website Dutzende von Schwarz-Freitags-Angeboten und Rabattpakete und Einzeltools erwerben, darunter 50 Prozent Rabatt auf 13-in-1-Bundles, 40 Prozent Rabatt auf Top-Seller-Bundles und Blu-ray-Tools sowie 30 Prozent Rabatt auf Gutscheincodes für standortweite Produkte. Außerdem wird ein Registrierungscode für den neu vorgestellten AI-basierten Foto-Optimierer kostenlos zugesandt.

Die meisten Kunden haben in diesem Jahr eine stärkere Nachfrage nach Medien als je zuvor, da COVID-19 jeden zu Hause in die Falle gelockt hat. Daher können Kunden mit der leistungsstarken und professionellen Software von Leawo Geschenke für ihre Familie und Freunde zur Feier des Thanksgiving Day einkaufen.

Kostenlose Leawo PhotoIns erhalten

Leawo PhotoIns ist ein AI-basierter Foto-Optimierer, der Fotos automatisch und intelligent im Stapelbetrieb perfektioniert. Es ermöglicht Anwendern die einfache Verbesserung von Porträts durch Retuschieren der Haut, Entfernen von Sommersprossen und Vergrößern der Augen, die automatische Korrektur von Weißabgleich und Belichtungsproblemen sowie die Verbesserung von Farben, Kontrast und Sättigung für ihre Landschaftsaufnahmen.

Leawo Software stellt diesen intelligenten AI-basierter Foto-Optimierer jetzt kostenlos zur Verfügung. Nachdem Sie auf Leawo Facebook auf “Gefällt mir” geklickt und den Namen und die E-Mail-Adresse des Benutzers auf seiner Seite eingetragen haben, wird automatisch ein kostenloser Registrierungscode versendet.

50% Rabatt auf Leawo 13-in-1 Bundle

Leawo Software bietet 50% Rabatt auf das Leawo All-in-One Bundle, das Leawo Prof. Media, iTransfer und Leawo Prof. DRM Media Pack beinhaltet.

Leawo Prof. Media, einschließlich Video Converter, Blu-ray Copy, Blu-ray Ripper, Blu-ray Creator, DVD Ripper, DVD Copy und DVD Creator, bietet mehrere Lösungen für Videos, Blu-ray/DVD-Discs, Audios und Fotos. iTransfer wird verwendet, um viele Arten von Dateien zwischen iOS-Geräten, iTunes und PC ohne Apples Beschränkung und Synchronisierung von iTunes zu übertragen. Prof. DRM Media Pack, das iTunes Video Converter, iTunes Music Converter, Spotify Music Converter und Audible Audiobook Converter in einem Programm zusammenführt, kann DRM-geschützte iTunes-Videos, Musik, iTunes/Audible-Hörbücher und Spotify-Musik in DRM-freie Dateien kopieren und konvertieren, was die Grenzen der Unterhaltung nur auf bestimmten Geräten überschreitet.

40% Rabatt auf Leawo-Topseller-Bundles und Top-Blu-ray-Tools

Kunden können im Rahmen der Leawo 2020 Thanksgiving & Black Friday-Aktion beliebte Bundles mit einem Rabatt von 40 % einkaufen, einschließlich Multimedia-Lösungs-Bundle, All-in-One iOS Manager, iTunes DRM Removal and Converter Toolkit und Fotolösungs-Bundle.

Das Multimedialösungs-Bundle, einschließlich Video Converter, Video Downloader, Blu-ray Ripper, Blu-ray Creator, Blu-ray Copy, DVD Ripper, DVD Copy und DVD Creator, ist ein 8-in-1-Bundle, das professionelle Lösungen für Videos, Blu-ray/DVD, Audios und Fotos bietet und Anwendern hilft, Videos zu konvertieren und herunterzuladen, Blu-ray/DVD-Filme zu rippen, umzuwandeln, zu kopieren und zu brennen und nach Belieben Diashow-Videos für Fotos zu erstellen.

Der All-in-one iOS Manager enthält iTransfer, Music Recorder und Tunes Cleaner, mit denen Benutzer iOS-Daten für Backups übertragen, Online- und Offline-Musik aufnehmen, die iTunes-Musikbibliothek und andere Musikbibliotheken einfach bereinigen können.

Das iTunes DRM-Entfernungs- und Konvertierungs-Toolkit ist ein 4-in-1-DRM-Entfernungs- und Konvertierungspaket, mit dem der DRM-Schutz ohne Einschränkungen entfernt und iTunes-Musik/Video/Audiobooks, Amazon Audible-Hörbücher und Spotify-Songs einfach in DRM-freie Dateien konvertiert werden können.

Abgesehen davon, dass die oben genannten 2 meistverkauften Bundles zu einem Preisnachlass von 40% erhältlich sind, nehmen auch die Leawo-Fotolösungs-Bundles an diesem Geschäft teil. Diese Bundles bestehen aus zwei Produkten, die professionelle Lösungen für die Übertragung von Fotos/Videos von/zu iOS-Geräten und die Erstellung von Fotoslideshow-Videos auf DVD/PowerPoint oder in beliebigen Formaten bieten.

Darüber hinaus gelten 40% Rabatt auch für Blu-ray-Singles, einschließlich Blu-ray Ripper, Blu-ray Copy, Blu-ray Creator und Blu-ray Cinavia Removal.

30% Rabatt-Coupon-Code für standortweite Produkte

Ein standortweiter Gutscheincode mit 30% Rabatt in den Leawo 2020 Thanksgiving- und Black Friday-Angeboten wird für jeden Kauf auf Leawo.org/de verfügbar sein. Geben Sie einfach die Kaufseite ein und aktivieren Sie den Code auf der Aktivitätsseite.

Alle Leawo-Produkte wie iTransfer, iOS Data Recovery, Tunes Cleaner, Music Recorder usw. nehmen an dieser Website-weiten Aktion mit 30% Rabatt auf den Gutscheincode teil.

Mehr Infos über die 2020 Thanksgiving- & Schwarzer-Freitag-Angebot bitte hier klicken.

Leawo ist ein professioneller Anbieter für multimediale Lösungen, spezialisiert sowohl auf das Aufbereiten und Verteilen von Medien über das Internet als auch für den Alltag. Unsere Produktpalette umfasst PC-Produkte wie z.B. DVD-, Video-, Flash- und PowerPoint-Konverter bis hin zu Produkten für Apple, wie z.B. Flash-, DVD- und Videokonverter. Diese Produkte sind weltweit und in Englisch, Japanisch, Französisch, Italienisch, Chinesisch und immer mehr in Deutsch erhältlich, sowohl für Microsoft Windows und Apple OSX. Die Zukunft fest im Blick, wird Leawo immer das Beste geben, um seinen Kunden weltweit sowohl erstklassige, vielfältige und leicht zu bedienende Software als auch Unterstützung zukommen zu lassen.

