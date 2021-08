Air Astana stellt sechsten Airbus A321LR in Dienst

Air Astana, die mehrfach ausgezeichnete kasachische Fluggesellschaft, hat den sechsten Airbus A321LR in Dienst gestellt. Das neue Flugzeug kam direkt von der Airbus-Werft in Hamburg und landete am internationalen Flughafen von Nur-Sultan, der Hauptstadt Kasachstans. Die Fluggesellschaft least alle Airbus A321LR von der Air Lease Corporation. Das erste Flugzeug dieses Typs übernahm Air Astana im September 2019, bis Ende dieses Jahres folgt eine siebte Maschine.

Der Airbus A321LR ist mit den neuesten Triebwerken des Herstellers Pratt & Whitney ausgerüstet. Gegenüber der vorherigen Generation spart das Flugzeug rund 20 Prozent Treibstoff sowie 5 Prozent der Wartungskosten ein. Außerdem sinken der CO2-Ausstoß um 20 Prozent und die Geräuschemissionen um 50 Prozent. Die Kabine verfügt in der Business Class über 16 Flatbed-Sitze sowie über 150 Plätze in Economy Class. Jeder Sitz ist mit einem eigenen Bildschirm ausgestattet.

Air Astana setzt den Airbus A321LR auf zahlreichen internationalen Strecken ein, so auf den Verbindungen nach Frankfurt, London (ab September 2021), Istanbul, Sharm el Sheikh und in die montenegrinische Hauptstadt Podgorica.

Zur Flotte der Air Astana Gruppe gehören aktuell 35 Flugzeuge: 15 Airbus A320/A320neo, zwölf A321/A321neo/A321LR, drei Boeing 767 und fünf Embraer E190-E2. Davon sind neun Airbus A320 und ein Airbus A320neo für die Low-Cost-Marke FlyArystan im Einsatz. Die Flotte von Air Astana ist im Durchschnitt rund drei Jahre alt und damit eine der jüngsten der Welt.

Mehr Informationen zum Flugprogramm von Air Astana gibt es unter www.airastana.com

Air Astana, die nationale Fluggesellschaft Kasachstans, hat den Flugbetrieb im Mai 2002 als Joint Venture zwischen Kasachstans National Wealth Fund Samruk Kazyna und BAE Systems mit einem jeweiligen Anteil von 51 und 49 Prozent aufgenommen.

Air Astana ist eine internationale Full-Service-Fluggesellschaft und betreibt eine der jüngsten Flotten weltweit mit 36 hochmodernen Flugzeugen, darunter Boeing 767, Airbus A320/A320neo, Airbus A321/A321neo/A321LR und Embraer E190-E2.

Air Astana wurde als erste Fluggesellschaft für die Region Russland, GUS-Staaten und Osteuropa 2012 mit 4 Sternen bei den begehrten Skytrax World Airline Awards ausgezeichnet und auch als “The Best Airline in Central Asia and India” gewürdigt. Beide Auszeichnungen konnten jährlich bis einschließlich 2019 errungen werden. Die Fluggesellschaft erhielt eine Auszeichnung bei den Travellers” Choice Awards von Trip Advisor sowie 5 Sterne in der Kategorie “Major Regional Airlines” bei den APEX Awards drei Jahre in Folge von 2018 bis 2020.

