Akademie Alphadi Deutschland bildet im Feld Optimierung

Optimierungsprozesse verstehen und verbessern

Die Alphadi Deutschland GmbH ist eine Business-Akademie mit Sitz in Kassel. Die Schwerpunkte dieser Akademie umfassen die Bereiche Lean Six Sigma, Lean Management, Sales & Marketing, Qualitätsmanagement sowie, als einzig im deutschsprachigem Raum zertifizierter Partner, die Workshops des Shingo Institutes. Diese Workshops befassen sich mit Kultur bzw. Kulturwandel in Unternehmen. Die Partnerschaft mit dem Shingo Institute aus den USA rundet das Portfolio der Alphadi Deutschland GmbH ab. Auf diese Partnerschaft ist man besonders stolz, da das Shingo Institute einmal jährlich den weltweit renommierten “Shingo Prize” vergibt. Dieser wird in den entsprechenden Fachkreisen auch als “nobelprize for manufacturing” bezeichnet und nur an Unternehmen vergeben, die sich im Bereich Business Excellence bewegen. Das Shingo-Institut ist ein universitäres Institut, angehängt an die Utah State University aus den USA. Benannt ist das Institut nach Dr. Shigeo Shingo, der treibenden Kraft des Toyota Production System und Erfinder von vielen Optimierungstools, die heutzutage selbstverständlich weltweit angewendet werden, wie 5S, SMED, TPM und weitere. Die Akademie wurde im Jahr 2008 gegründet und hat in dieser Zeit ca. 3500 Fach- und Führungskräfte in offenen Seminaren in Kassel ausgebildet. Dazu kommen Inhouse-Seminare, die bei den zahlreichen Kunden bzw. Unternehmen praxisnah vor Ort durchgeführt wurden. Der Erfahrungsschatz der Akademie beschränkt sich aber nicht allein auf die Ausbildung, sondern auch auf die Durchführung und Betreuung von Projekten. Hier blickt man auf bisher ca. 2500 erfolgreich durchgeführte Projekte zurück. Dieser reiche Erfahrungsschatz wird direkt an die Kun-den der Akademie weitergegeben. Die Alphadi Deutschland GmbH hat nicht nur ein eigenes Lehr- bzw. Workbook entwickelt, sondern stellt den Kunden ein “Inhouse-Trainings-System” zur Verfügung, mit dem Unternehmen die Möglichkeit haben, ihre Mitarbeiter in Eigenregie kostengünstig auf einem sehr hohen Standard auszubilden. Dieses “Inhouse-Trainings-System” wird in den Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und Polnisch angeboten und wird in Konzernen europaweit zur Schulung der eigenen Mitarbeiter genutzt. Die erfahrenen Alphadi Trainer geben über das Trainingssystem ihr über die Jahre gesammeltes Fachwissen an die internen Trainer der Unternehmen bereitwillig weiter. Alle angebotenen Kurse sind durch eine akkreditierte Zertifizierungsstelle zertifiziert und nach internationalen Standards aufgestellt. Bis zum Jahresende werden alle Kurse pandemiebedingt online gehalten. Nach Absprache können Trainer und Moderatoren für externe Fortbildungen gebucht werden. Einen Überblick über das gesamte Angebot finden Sie auf www.alphadi.de

Alphadi Akademie

