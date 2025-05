Aktuelle Analyse zeigt: PE-Fonds mit starkem ESG-Fokus zeigen Outperformance

Studie von Alvarez & Marsal zeigt Zusammenhang zwischen ESG und Wertschöpfung bei börsennotierten PE-Fonds

München/London – 15.05.2025 – Börsennotierte Private-Equity-Fonds (PE-Fonds) mit einem starken ESG-Ansatz erzielen laut einer aktuellen Analyse des globalen Beratungsunternehmens Alvarez & Marsal (A&M) eine überdurchschnittliche finanzielle Performance. Um das Wertschöpfungspotenzial von ESG zu messen, wurden in der Studie die Ergebnisse von 16 börsennotierten PE-Fonds mit einem Vermögen von 6,3 Billionen US-Dollar und rund 1.800 Portfoliounternehmen bewertet.

PE-Fonds mit einem starken ESG-Fokus haben seit 2020 ihre schlechten bewerteten Mitbewerber um insgesamt 77 % übertroffen und gleichzeitig wettbewerbsfähige interne Renditen erzielt. Auch die Transaktionswerte waren höher: Bei Portfoliounternehmen, die über ESG berichteten, stiegen die Transaktionswerte um insgesamt 45 %. Darüber hinaus stiegen die Umsatzmultiplikatoren um durchschnittlich 30 %.

Die Ergebnisse deuten auf einen Zusammenhang zwischen der ESG-Performance und der Unternehmensbewertung hin. Dies unterstreicht die bedeutende Chance für PE-Fonds, durch ESG-Initiativen zusätzlichen Wert zu schaffen – insbesondere da das typische Exit-Fenster von drei bis fünf Jahren mit dem Nachhaltigkeitsmeilenstein 2030 zusammenfällt. Trotz des positiven Zusammenhangs mit der Bewertung veröffentlichten nur 21 % der rund 1.800 PE-finanzierten Unternehmen in der Studie ESG-Berichte, was deutlichen Raum für Verbesserungen signalisiert. Der Umfang der ESG-Offenlegungen variiert je nach Branche erheblich.

„Wir sehen einen direkten Zusammenhang zwischen der ESG-Ausrichtung eines Unternehmens und einer niedrigeren Risikobewertung“, sagt Will Rhode, EMEA ESG Lead bei Alvarez & Marsal. „Fonds und Unternehmen haben daher einen starken Anreiz, sich frühzeitig auf ESG-positive Maßnahmen zu konzentrieren, insbesondere angesichts der Beschleunigung der Nachhaltigkeitsagenda bis zum Meilensteinjahr 2030.“

Donal Fitzgibbon, Senior Director bei A&M, fügt hinzu: „PE-Fonds mit einer starken ESG-Performance, die ihre Portfoliounternehmen zur Berichterstattung ermutigen, erzielen mit größerer Wahrscheinlichkeit gute Finanzergebnisse – was sich in ihren Bewertungen widerspiegelt.“

A&M hat fünf wichtige strategische Hebel für die ESG-gesteuerte Wertschöpfung identifiziert. Dazu gehören Dekarbonisierung und Energiemanagement, die Neuausrichtung der Lieferkette, ESG-orientierte Beschaffung, die Optimierung der Infrastruktur für Transport und Logistik sowie verbesserte Recycling- und Abfallmanagementpraktiken.

Über Alvarez & Marsal

Alvarez & Marsal wurde 1983 gegründet und ist ein weltweit führendes Unternehmen für professionelle Dienstleistungen. Das Unternehmen ist bekannt für seine Führungsqualität, sein engagiertes, ergebnisorientiertes Handeln – Leadership, Action, Results und bietet Beratungs-, Leistungsverbesserungs- und Turnaround-Management-Services an. Alvarez & Marsal liefert praktische Lösungen für die individuellen Herausforderungen seiner Kunden. Mit seinem weltweiten Netzwerk von erfahrenen Mitarbeitern, erstklassigen Beratern sowie Experten mit langjähriger Erfahrung in Aufsichtsbehörden und Industrieunternehmen unterstützt Alvarez & Marsal Unternehmen, Vorstände, Private-Equity-Unternehmen, Anwaltskanzleien und Regierungsbehörden dabei, ihre Transformation voranzutreiben, Risiken zu minimieren und in jeder Wachstumsphase Mehrwert zu schaffen.

Um mehr zu erfahren, besuchen Sie AlvarezandMarsal.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, auf X und auf Facebook.

