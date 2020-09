Albrecht DR 56 C: Erfolgreicher DAB+ Autoradio-Adapter jetzt mit Vollbild-Farbdisplay und Slideshow-Funktion erhältlich

Kfz-Nachrüstlösung überzeugt mit rauschfreiem Klang und Streaming-Funktionen

Dreieich / Trittau, im August 2020 – Leistungsstark, technologisch hochwertig und mehrfach preisgekrönt – Albrecht präsentiert mit dem neuen DR 56 C den ersten am Markt erhältlichen DAB+ Autoradio-Adapter, der über den Bildschirm während des Radioempfangs nun auch farbige Bilder sowie Slideshows darstellen kann. Zudem unterstützt der Adapter DLS (Dynamic Label Segment), einen digitalen Begleittext, welcher als Lauftext in der Anzeige des Digitalradios angezeigt werden kann. Neben exzellentem Digitalradioempfang ermöglicht der Adapter auch das Musik-Streaming von Bluetooth-fähigen Smartphones und fungiert sogar als MP3-Player über eine microSD-Speicherkarte. Darüber hinaus ist der Adapter nach Kopplung mit dem Mobiltelefon auch als Freisprechanlage im Fahrzeug einsetzbar. Die Verbindung zwischen Adapter und Radio wird kabellos via FM-Transmitter oder per AUX-Anschluss hergestellt. Der Albrecht DR 56 C ist ab sofort zum UVP von 99,90 Euro im Fachhandel und Online erhältlich.

Klassiker modern aufgerüstet – mit dem Albrecht DR 56 C kann das alte Kfz-Radio schnell digitalisiert werden. Einfach den Adapter mit der beiliegenden Saugnapfhalterung an der Windschutzscheibe befestigen, die Folienantenne verlegen und anschließend gleich den ersten Sendersuchlauf starten. Schon steht dem digitalen Radiogenuss im Auto nichts mehr im Wege. Zusätzlich kann das Smartphone per Bluetooth mit dem Albrecht DR 56 C verbunden werden, um Telefonanrufe entgegenzunehmen oder Musik per Bluetooth-Streaming über das Autoradio abspielen zu können. Das mobile Gerät kann dabei über den mitgelieferten Doppel-USB-Adapter mit Strom versorgt werden. Und selbst eigene Musik oder Hörspiele, die im MP3-Format auf einer microSD-Karte gespeichert sind, lassen sich über den integrierten Slot am DR 56 C zur Wiedergabe im Auto abspielen.

Prämiert und mit vielen modernen Zusatzfeatures

Bereits der Vorgänger wurde im Jahr 2019 von der Auto Bild als Testsieger und Preis-Leistungs-Sieger unter allen getesteten DAB+ Autoradio Adapter ausgezeichnet. Nun kommt ein neues Modell mit DAB-Slideshow-Funktionen. Auf dem gut ablesbaren neuen Bildschirm sind Informationen der Digitalsender, Bilder sowie Verkehrsinfos selbst bei direkter Sonnenlichteinstrahlung sehr gut zu erkennen. Insgesamt 20 Speicherplätze für DAB+ Radiosender stehen zur Verfügung. Über die automatische Alternativfrequenzsuche wird immer die beste Empfangsqualität des Senders angesteuert, sodass der Musikgenuss nicht unterbrochen wird. Die Übertragung zum Fahrzeugradio erfolgt per FM-Transmitter und damit ohne Kabel. Alternativ kann die Anbindung per beiliegendem Audiokabel auch über den vorhandenen Aux-Out-Anschluss erfolgen.

Verfügbarkeit und Preis

Der DAB+ Autoradio-Adapter DR 56 C ist ab sofort im Fachhandel sowie online erhältlich. Der unverbindliche Verkaufspreis liegt bei 99,90 Euro. Zum Lieferumfang gehören eine Saugnapfhalterung, eine aktive DAB+ Antenne (mit SMB-Stecker), ein Stromversorgungskabel, ein Doppel-USB-Zigarettenadapter für Versorgungsspannungen von 10 V bis 30 V, ein 3,5 mm Audiokabel sowie Befestigungsclips. Weitere Informationen sind unter folgendem Link erhältlich: www.albrecht-midland.de.

Über Albrecht Audio & Alan Electronics:

Albrecht Audio ist eine Marke der Alan Electronics GmbH, einem führenden Hersteller von Kommunikationstechniken und Unterhaltungselektronik mit Standorten in Dreieich bei Frankfurt und in Trittau bei Hamburg. Unter Albrecht Audio werden hochwertige Digital DAB+ und Internetradios mit passendem Zubehör wie beispielsweise Bluetooth-Lautsprecher zusammengefasst. Die Traditionsmarke weist eine fast 40-jährige Expertise im Kommunikationsbereich auf und leistete von Anfang an Pionierarbeit in der Entwicklung und schrittweisen Optimierung der Radio- und Funktechnik. Ein breitgefächertes Programm an verschiedensten Modellen für unterschiedlichste Ansprüche, hohe Qualität, ausgezeichnetes Design sowie eine Vielzahl an Innovationen zeichnet die Produktreihe aus.

Alan Electronics wurde 1989 gegründet und ist Teil der internationalen Firmengruppe Midland Europe S.r.l. mit Sitz in Italien. Sie umfasst derzeit 14 unabhängige Unternehmen weltweit und kann auf über 40 Jahre Erfahrung und technisches Wissen zurückgreifen. Speziell bei der Produktentwicklung ist daher die intensive Zusammenarbeit der Partner von großer Bedeutung. Weltweit sind die Produkte von Alan Electronics bekannt mit den Marken Albrecht, Albrecht Audio (Digital- und Internetradios, Bluetooth-Lautsprecher) und Midland (Funktechnik mit PMR 446, CB-Marine- und Amateurfunkgeräten, Bluetooth-Kommunikationssysteme für Motorrad- und Skifahrer sowie Action-Kameras mit Zubehör, Power-Banks und Audiozubehör).

Weitere Informationen unter www.albrecht-midland.de

Pressekontakte:

Alan Electronics GmbH

Christine Albrecht / Larissa Roeske

Tel.: +49 (0) 4154 / 849-144

E-Mail: presse@albrecht-midland.de