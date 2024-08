Albrecht Tectalk biz: Effektive Kommunikation für besten Service

Alan Electronics präsentiert mit dem neuen Albrecht Tectalk biz ein kleines und leichtes PMR446-Funkgerät mit hervorragender Audioqualität für den professionellen Einsatz im Hotel, Gastronomie sowie Einzelhandel

Dreieich / Trittau, im Juli 2024 – Das neue Kommunikationssystem Albrecht Tectalk biz ist für die tägliche Verwendung in allen serviceorientierten Bereichen gedacht. Das kleine und mit 35 Gramm sehr leichte Modell kann komfortabel in die Hosen- sowie Jackentasche oder dank Gürtelclip dezent an der Kleidung getragen werden. Mit einer hohen Reichweite von bis zu 3 km ist die Kommunikation mit hervorragender Audioqualität auf einer Verkaufsfläche von bis zu 10.000 m2sowie im Hotel über fünf Stockwerke möglich. Das Albrecht Tectalk biz wird mit 16 voreingestellten Funkkanälen geliefert, somit kann die Kommunikation nach kurzer Abstimmung in der Gruppe zum verwendeten Kanal sofort starten. Über die unterschiedlichsten Headset-Optionen kann für jeden Wunsch der Mitarbeitenden die passende Lösung bereitgestellt werden: Von In-Ear-Kopfhörern mit ergonomischen Silikonaufsätzen zur individuellen Anpassung über kurze- und lange Kabelvarianten bis zu D-Form-Headsets reicht die Auswahl. Das Albrecht Tectalk biz ist ab sofort zum UVP von 99,90 Euro im Fachhandel erhältlich.

Mit dem neuen Albrecht Tectalk biz wird ein hochwertiges und auf lange Lebensdauer ausgelegtes Funkgerät für professionelle Business-Kommunikation vorgestellt, das mit umfangreichem, besonders robusten Zubehör und mit einem sehr guten Preis-/Leistungsverhältnis bei Entscheidungsträgern in den Branchen Hotellerie, Gastronomie sowie modernem Einzelhandel punkten wird.

Einzelhandel

In modernen Ladengeschäften, erlebnisreichen Concept Stores sowie großen Warenhäusern ist eine effektive Kommunikation zwischen den Mitarbeitenden für schnelles und kundenorientiertes Handeln enorm wichtig. Der zuverlässige Austausch über Funkverbindung mit schnellem Gesprächsaufbau hilft dabei, Personal für Beratung und Verkauf gezielt in die Abteilungen und Verkaufsbereiche zu lenken, um auch kurzfristigen Bedarfsspitzen im Sinne einer hohen Kundenzufriedenheit gerecht zu werden. Zudem können effektiv Rücksprachen mit Kollegen auf der Etage oder dem Lager erfolgen, um Verfügbarkeiten von Waren abzufragen. Wichtige Funktionen für ungestörte Gespräche, Freisprechmöglichkeit sowie die intuitive Bedienung machen die neuen PMR-Funkgeräte mit hoher Reichweite zum zuverlässigen Helfer im Einzelhandel. Gerade Store Manager, Abteilungsleiter sowie Mitarbeitende am Info-Desk, im Kassenbereich oder im Warenlager werden von den immer einsatzbereiten Funkgeräten begeistert sein.

Effektiver Service in Hotel und Restaurant

Im Hotelbereich sorgt das Tectalk biz für diskrete Abläufe zwischen Rezeption, Housekeeping und Management, was die Zufriedenheit der Gäste steigert. In der Gastronomie ermöglicht es eine nahtlose Verständigung beispielsweise zwischen Küche und Personal im Restaurant oder Café, wodurch die Effektivität bei den Serviceabläufen erhöht und Fehlerpotentiale reduziert werden.

Immer im Einsatz

Das neue Tectalk biz von Albrecht ist äußerst intuitiv zu bedienen, so dass die Inbetriebnahme nach kurzer Einweisung umgehend möglich ist. Dank der 16 bereits definierten Funkkanäle brauchen sich die Mitarbeitenden im Service, Verkauf, Warenlager oder Kassenbereich nur abstimmen, auf welchem Kanal der Funkkontakt läuft und sofort kann die jeweilige Gruppe das Kommunikationsgerät verwenden. Dank leistungsstarkem 650 mAh Lithium-Ionen Akku erreicht das Funkgerät eine Betriebszeit von bis zu 12 Stunden. Aufgeladen wird das Tectalk biz über das mitgelieferte USB-C Ladekabel oder den praktischen 10er Standlader aus dem Zubehörprogramm.

Verfügbarkeit & Preise

Das neue Albrecht Tectalk biz ist ab sofort im Fachhandel erhältlich. Die UVP liegt bei 99,90 Euro für das kleine Business-Funkgerät im Format von nur 69 x 28 x 14 mm (HxBxT). Gürtelclip, Li-Ion Akku sowie USB-C Ladekabel gehören zum Lieferumfang. Die passenden Headsets starten bei 8,90 Euro UVP für das In-Ear Headset. Weitere Informationen und Headsets sind erhältlich unter www.alan-electronics.de.

Über Albrecht & Alan Electronics:

Albrecht ist eine Marke der Alan Electronics GmbH, einem führenden Hersteller von Kommunikationstechniken und Unterhaltungselektronik mit Standorten in Dreieich bei Frankfurt und in Trittau bei Hamburg. Unter Albrecht werden hochwertige Digital DAB+ und Internetradios mit passendem Zubehör wie beispielsweise Bluetooth-Lautsprecher zusammengefasst. Die Traditionsmarke weist eine fast 40-jährige Expertise im Kommunikationsbereich auf und leistete von Anfang an Pionierarbeit in der Entwicklung und schrittweisen Optimierung der Radio- und Funktechnik. Ein breitgefächertes Programm an verschiedensten Modellen für unterschiedlichste Ansprüche, hohe Qualität, ausgezeichnetes Design sowie eine Vielzahl an Innovationen zeichnet die Produktreihe aus.

Alan Electronics wurde 1989 gegründet und ist Teil der internationalen Firmengruppe Midland Europe S.r.l. mit Sitz in Italien. Sie umfasst derzeit 14 unabhängige Unternehmen weltweit und kann auf über 40 Jahre Erfahrung und technisches Wissen zurückgreifen. Speziell bei der Produktentwicklung ist daher die intensive Zusammenarbeit der Partner von großer Bedeutung. Weltweit sind die Produkte von Alan Electronics bekannt mit den Marken Albrecht(Digital- und Internetradios, Bluetooth-Lautsprecher) und Midland (Funktechnik mit PMR 446, CB-Marine- und Amateurfunkgeräten, Bluetooth-Kommunikationssysteme für Motorrad- und Skifahrer sowie Action-Kameras mit Zubehör, Power-Banks und Audiozubehör).

Weitere Informationen unter www.albrecht-midland.de

Pressekontakt:

Alan Electronics GmbH

Christine Albrecht / Jessica Franck

Tel.: +49 (0) 4154 / 849-144

E-Mail: presse@albrecht-midland.de