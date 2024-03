Alles Liebe zum Muttertag von erwinmueller.de

Mit kleinen Geschenken große Freude machen

Muttertag – immer eine gute Gelegenheit „Danke“ zu sagen und der allerbesten Mama eine kleine Freude zu bereiten, sie vielleicht mit einem Wellnesstag zu verwöhnen. Die Accessoires, wie kuschelweiche Frottiertücher und Bademäntel, gibt es bei erwinmueller.de. Blumen dürfen am Ehrentag natürlich nicht fehlen, sei es als Druck auf Textilien oder liebevoll präsentiert in einer stilvollen Vase. Ganz individuelle Geschenkideen für den Muttertag sind auch in der „manutextur“ zu finden.

Blumen zum Muttertag

„Eine Rose sagt mehr als tausend Worte“, besonders, wenn sie so schön präsentiert wird wie in einem schlichten Herz aus Holz. Diese Vase kann mit einer Blume, mit Gräsern oder Trockenblumen arrangiert werden.

Ein schönes Geschenk mit frühlingshaftem Flair ist der Erwin Müller Single-Jersey Shorty. Zur kurzen Hose mit dem prächtigen Magnoliendruck harmoniert das rosafarbene Oberteil perfekt. Dieses Outfit ist genau das Richtige für traumhafte Nächte und gemütliche Stunden auf dem Sofa.

Ein Tulpengruß am Morgen mit dem Walk-Frottier Handtuch aus der „manutextur“ von erwinmueller.de. Die eingearbeitete Bordüre kann mit vielen verschiedenen Motiven und mit Namen/Text bedruckt werden.

Auszeit für Mama

Ein paar Stunden entspannen und genießen, das ist wohl das schönste Geschenk für viele Mütter. Mit den kuschelweichen Walk-Frottier Tüchern und Bademänteln von Erwin Müller, stimmungsvoller Dekoration und feinen Düften gelingt diese kleine Auszeit ganz leicht.

Kleine Geschenke aus der „manutextur“

Geschenke müssen nicht teuer sein, wenn sie von Herzen kommen. In der „manutextur“ von erwinmueller.de gibt es eine schier unerschöpfliche Auswahl an Geschenkideen für verschiedenste Anlässe, für Sport, Freizeit, Hobbys und die ganz persönlichen Leidenschaften. Alle Artikel können einzeln bestellt und mit Motiven, eigenen Bildern, Namen und Texten individualisiert werden. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

Firmenprofil

Vom Textilgroßhandel zum Versandhaus für die ganze Familie

Die Erwin Müller Versandhaus GmbH aus Buttenwiesen bei Augsburg wurde 1951 als Textilgroßhandel gegründet und ist bis heute ein Familienunternehmen. Seit Gründung wurde das Unternehmen kontinuierlich ausgebaut und gehört mit rund 350 Mitarbeitern zu einem der größten Arbeitgeber in der Region. 2021 feiert Erwin Müller das 70-jährige Bestehen. Ein langer Weg hin zu einem führenden Versandhaus für Heim- und Haustextilien, gegangen mit Innovationsbereitschaft und Weitsicht.

Qualitätsmarke Erwin Müller – seit über 25 Jahren

Im Jahr 1996 wurden die ersten Bettwäschen und Betttücher der Marke Erwin Müller verkauft. Schon damals war es das oberste Ziel, dem Kunden erstklassige Qualität und eine breite Auswahl zu bieten. Seitdem wird das Sortiment der Qualitäts-Marke kontinuierlich erweitert und weiterentwickelt.

Pionier im Onlinehandel

Innovation und unternehmerisches Gespür waren und sind ausschlaggebend für den Erfolg des Unternehmens. Bereits 1997 eröffnete Erwin Müller einen Onlineshop. Seit 2005 ist das Unternehmen in Österreich, seit 2008 in der Schweiz und seit 2009 international mit einem Onlineshop vertreten. Der Shop wird regelmäßig ausgezeichnet. 2013, 2017 und 2019 konnte Erwin Müller den 1. Platz des Deutschen Online-Handels-Awards in der Kategorie Wohnen & Einrichten gewinnen. 2022 erhält Erwin Müller den deutschen Handelspreis in der Kategorie Mittelstand.

Neuer Onlineshop seit 2019

Gemäß der Firmenphilosophie „Das Versandhaus für die ganze Familie“ wurde der Onlineshop 2019 thematisch neu ausgerichtet und bietet in den Rubriken „Schlafen“, „Wäsche & Homewear“, „Bad“, „Wohnen & Deko“ sowie „Tisch & Küche“ Artikel für die ganze Familie.

Unter dem Stichwort „Themen“ finden sich die Erwin Müller Welten für besondere Anlässe, individuelle Lieblingsthemen aller Familienmitgliede sowie Besonderheiten wie Bio- oder Allergikerprodukte. Der erfolgreichen „manutextur“ mit personalisierten Produkten wird mehr Raum gewidmet. Die großzügige grafische Gestaltung und die intuitive Menüführung verleihen dem Onlineshop ein modernes, frisches Outfit.

