Als Reseller richtig durchstarten mit den neuen Tarifen von DM Solutions

Reseller Webhosting ab sofort mit NVMe-Festplatten und Joomla und WordPress Toolkit

Das Webhosting-Business boomt. Denn immer mehr Menschen entscheiden sich dazu, einen eigenen Onlineshop zu eröffnen, ein Blog zu starten und viele weitere Webprojekte umzusetzen. Der Einstieg in die Hosting-Branche ist für viele deshalb attraktiv und lukrativ. Ein eigenes Rechenzentrum muss dafür übrigens niemand eröffnen. Denn mit seinen Reseller Tarifen https://www.dmsolutions.de/reseller.html bietet der im hessischen Hanau ansässige Webhoster DM Solutions die idealen Voraussetzungen, um selbst als Hoster tätig zu werden. Ab sofort erhalten Reseller-Kunden des Hosters in allen Tarifen nicht nur extrem leistungsstarke NVMe SSD Festplatten, sondern auch das WordPress Toolkit und das Joomla Toolkit inklusive.

„Sowohl WordPress als auch Joomla sind zwei äußerst beliebte CMS. Das liegt daran, dass die beiden Systeme sowohl sehr flexibel als auch bereits für Anfänger einfach zu bedienen sind. Mit dem Joomla Toolkit und dem WordPress Toolkit wird die Arbeit mit den Systemen jetzt noch einfacher. Denn die Toolkits machen es möglich, sämtliche Joomla beziehungsweise WordPress Seiten über nur ein Programm zu verwalten. Dazu zählen beispielsweise das Durchführen von Updates oder das Installieren von Plugins. Auch Sicherheitslücken können mit dem Joomla Toolkit und WordPress Toolkit identifiziert und behoben werden. Zusätzlich sorgen die neuen NVMe SSD Festplatten dafür, dass unsere Server noch mehr Power und Performance haben. Das wirkt sich selbstverständlich auch positiv auf die gehosteten Webseiten aus. Das bedeutet rekordverdächtig schnelle Ladezeiten, über die sich sowohl die Besucher der Seiten als auch Suchmaschinen freuen. Und das wiederum wird mit einem dementsprechend guten Suchmaschinenranking belohnt. Als Reseller bei uns kann man seinen Kunden also ein exzellentes Webhosting bieten.“, so Danijel Mlinarevic, Geschäftsführer von DM Solutions https://www.dmsolutions.de/ .

Attraktives Reseller Hosting von DM Solutions

Aber das sind nicht die einzigen Punkte, die das Reseller Webhosting von DM Solutions so attraktiv machen. Sämtliche Server, die für das Reseller Hosting genutzt werden, befinden sich in Deutschland – genauso wie der Support des Hosters. Hier setzt der Webhoster ausschließlich auf firmeneigenes Personal. Die Server sind an ein 24/7-Monitoringsystem angeschlossen, das rund um die Uhr von Technikern überwacht wird. Störungen können auf diese Weise direkt erkannt und umgehend behoben werden. Auf diese Weise kann DM Solutions bei allen Reseller Tarifen eine Verfügbarkeit von 99% garantieren.

Zu guter Letzt werden sowohl das Bürogebäude von DM Solutions als auch alle Server im Rechenzentrum mit Ökostrom betrieben. Zudem ist der Webhoster Kooperationspartner von Eden Reforestation Projects und pflanzt für jeden verkauften Reseller Tarif einen Baum. Bei dem Webhoster aus Hanau ist also alles im grünen Bereich.

DM Solutions ist IT-Dienstleister für Webhosting, SEO und Webdesign mit Sitz in Hanau. DM Solutions deckt die gesamte Palette des Webseitenmanagements ab und bietet Ihnen professionelle Beratung, Homepagegestaltung und deren Betrieb. Mit dem Fokus auf Open-Source Software (wie z.B. Joomla, WordPress, uvw.) ist DM Solutions einer der führenden, aufstrebenden IT-Dienstleister in Deutschland. Als ausgewiesener und mehrfach zertifizierter Spezialist für Webhosting betreut DM Solutions gegenwärtig weit über 1000 Kunden aus 14 Ländern der EU. Am schnelllebigen IT-Markt ist DM Solutions aufgrund seiner Erfahrung, der Fachkompetenz und seines ausgewogenen Preis-/Leistungsverhältnisses eine unverzichtbare Größe am Markt.

