Andauernd Streit? So gelingt es, die Beziehung zu retten

Wenn Paare beständig streiten, ist das sprichwörtliche Kind noch lange nicht in den Brunnen gefallen. Eine Beziehung zu retten, ist laut Erfolgscoach und Autor Kai-Uwe Harz in nahezu jeder problematischen Beziehungsphase denkbar. Wenn die Verliebtheit des Beginns dem alltäglichen Miteinander weicht, wenn unterschiedliche Anforderungen von außen die Paarbeziehung in den Hintergrund treten lassen, dann braucht es nach Einschätzung von Harz einfache und zugleich wirksame Strategien, die Herausforderungen für die Beziehung zu meistern. Harz hat sich in seinem Ratgeber “Du! und Deine Partnerschaften” an den Kern dessen angenähert, was Beziehungen im Beruf wie im Privatleben dauerhaft glücklich macht.

Vier Schlüssel drehen, um die Beziehung zu retten

Kai-Uwe Harz benennt in seinem Ratgeber mit Schwerpunkt auf der Paarberatung und der Beziehungsanalyse vier Schlüssel für ein glückliches und gelungenes Miteinander: Grundlegend sind für ihn dabei Erkenntnisse über die Unterschiedlichkeit, die individuelle Sozialisierung, die persönlichen Prägungen und über die Art und Weise, wie Paare miteinander kommunizieren. Die Unterschiede zwischen Mann und Frau erkennen, ihre Genetik über die Biostrukturanalyse entschlüsseln, die individuelle Sprache der Liebe auf Basis der Prägungen beider Partner berücksichtigen und eine regelmäßige partnerschaftliche Kommunikation zu etablieren – das gehört zu den wesentlichen Punkten, die er seinen Lesern anhand seines praktischen NICHT-NUR-BUCHS ins Bewusstsein ruft.

Beziehung retten: Eine glückliche Partnerschaft ist kein Zufall

Kai-Uwe Harz weiß, eine glückliche Partnerschaft ist kein Zufall. Menschen in unglücklichen Beziehungen haben seiner Einschätzung nach die Chance, wieder Harmonie und ein kraft- und energiegeladenes Miteinander zu verwirklichen. Das Rezept, das der Autor seinen Lesern in seinem Ratgeber “Du! Und deine Partnerschaften” an die Hand gibt, heißt gelebte Menschenkenntnis. Die Quintessenz dieses Prinzips: Erkenne Dich selbst, Deine Prägungen und Deine Werte. Akzeptiere sie für Dich und akzeptiere sie für Deinen Partner. Über diese Erkenntnis eröffnet Kai-Uwe Harz seinen Lesern die Perspektive auf das WIR, das sich aus zwei unterschiedlichen Individuen zusammensetzt. “Das Wissen darüber, wer der Partner an Deiner Seite ist, wie er vor der Beziehung gelebt hat und welche Prägungen ihm sein Elternhaus mitgegeben hat, bildet die Grundlage für die Toleranz der Andersartigkeit und damit das Verständnis für den Partner. Die Harmonie und das Miteinander werden gestärkt und infolge wird Eure Partnerschaft inniger und viel klarer – ja berechenbarer”, zeigt sich Kai-Uwe Harz überzeugt. Das NICHT-NUR-BUCH für ein glücklicheres Beziehungsleben mit dem Titel “Du! und Deine Partnerschaften” versteht sich vor diesem Hintergrund als aktive Anleitung, die Leser zur Selbsterkenntnis anleitet – als Grundlage für eine glücklichere Paarbeziehung.

Egal ob sie seine Bücher lesen, oder an seinen Seminaren teilnehmen, Kai-Uwe Harz begeistert Menschen und hilft dabei Konflikte zu erkennen und zu lösen. Mit seinen 30 Jahren Erfahrung als Coach garantiert er mit seinen Methoden zur Zielerreichung ein stressfreieres und erfolgreicheres Leben. Seine Lehren sind für jeden Menschen in jeder Lebenssituation geeignet.

