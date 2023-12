ANDERS Hotel Walsrode und Certified helfen vor Ort

Star-Award-Gewinn unterstützt die Tafel und die Feuerwehr in Walsrode

Die Herzen seiner Gäste hat das ANDERS Hotel Walsrode gewonnen und konnte sich somit im Sommer dieses Jahres über den Certified Star-Award in der Kategorie „Certified Green Hotel“ freuen. Bei der Übergabe von Urkunde und Trophäe versprach Certified-Geschäftsführer Till Runte auch eine Spende über 500 Euro für das karitatives Engagement des Hauses. Diese wurde nun in der Vorweihnachtszeit zu gleichen Teilen an die Tafel Walsrode e.V. und die Feuerwehr Walsrode für ihre Jugendarbeit überreicht.

„Durch unsere Spende von 500 Euro, die wir allen Erstplatzierten in den unterschiedlichen Kategorien beim „Certified Star-Award 2023″ anbieten, erfahren wir so viel über das soziale Engagement der jeweiligen Häuser“, betont Certified-Geschäftsführer Till Runte. „Mich beeindruckt immer wieder aufs Neue, wie sich unsere Preisträger in ihren Stadtgesellschaften einbringen und die karitativen Organisationen vor Ort unterstützen. Somit helfen wir dabei, anderen zu helfen, die unsere Unterstützung benötigen.“ So überreichte er gemeinsam mit Direktorin Deike Eder im ANDERS Hotel Walsrode die Spende an die beiden ortsansässigen Institutionen. Den Scheck über 250 Euro nahmen die 1. Vorsitzende Ursula Büch und die Kassenwartin Gisela Kastenschmidt für die Tafel Walsrode e.V. entgegen. Den gleichen Betrag erhielt Ortsbrandmeister Stefan Warnecke von der Feuerwehr Walsrode, der mit den Kindern aus der „Löschbärengruppe“ ins Hotel kam. Er informierte darüber, dass das Geld in die Jugendarbeit investiert werden soll.

Bei der Spendenübergabe erklärte Hoteldirektorin Deike Eder, dass es für sie ein Herzensanliegen ist, sich sowohl für sozial schwache Menschen einzusetzen als auch Kindern und Jugendlichen eine Perspektive zu bieten. So präsentiert sich das Hotel auch an Informationstagen in Schulen und öffnet seine Küchentüren für Schulklassen, um jungen Menschen den Hotelberuf im wahrsten Sinne des Wortes „schmackhaft“ zu machen. Mit solchen Aktivitäten gewinnt das ANDERS Hotel bereits seit vielen Jahren erfolgreich Auszubildende. Denn Kontakte bestehen dann oft über einen längeren Zeitraum, so dass das Interesse der Jugendlichen für einen Beruf in der Hotellerie „geschürt“ werden kann. Ebenso setzt sich Deike Eder mit ihrem Team dafür ein, Menschen mit körperlichen oder geistigen Einschränkungen im Hotel zu integrieren und ihnen eine berufliche Perspektive zu ermöglichen – auch im Gästekontakt. Denn die positiven Rückmeldungen von Gästen und Kollegen stärken das Selbstbewusstsein und führen zu einer gelebten Normalität von Inklusion.

Das 2011 gegründete Prüfinstitut widmet sich der Zertifizierung von Hotels, Apartmenthäusern und Locations. Alle ausgezeichneten und aufgenommenen Häuser haben eine intensive Prüfung absolviert, die von erfahrenen Travel- oder Eventmanagern abgenommen wurde. Alle drei Jahre erfolgt eine erneute Beurteilung vor Ort, in den dazwischenliegenden Jahren ein digitales Überwachungsaudit. Für den Business-Bereich gibt es die Siegel Certified Business Hotel und Certified Serviced Apartment (für Langzeitaufenthalte), für den Veranstaltungsbereich Certified Conference Hotel und Certified Event Location und im Bereich Nachhaltigkeit das Siegel Certified Green Hotel. Zusätzlich ist der Certified Hygiene Check im Programm und es können auch Mystery Checks gebucht werden. Certified ist Mitglied bei GSTC und Unterstützer der Gemeinwohl Ökonomie.

