Andrea Zulauf: Negative Glaubenssätze mit PSYCH-K® Coaching auflösen!

Ein Problem zieht sich wie ein roter Faden durch dein Leben? Du fragst dich, warum du immer wieder mit einer bestimmten Situation konfrontiert wirst? Schwierigkeiten und Probleme finden ihren Ursprung häufig im Unterbewusstsein, dort, wo die Glaubenssätze verankert sind. Im Privat- und Berufsleben kommen die Folgen zum Vorschein, welche dich daran hindern zu sein, wer du wirklich bist.

Andrea Zulauf ist Therapeutin, Coach und Geschäftsführerin der Passiflora Gesundheit und Therapie GmbH und weiß, wie es mit PSYCH-K® Coaching gelingt, negative Glaubenssätze zu transformieren und dadurch persönlich zu wachsen.

Die entscheidende Frage lautet: “Wie kann ich mein Verhalten und Handeln nachhaltig ändern?” Die Antwort darauf liegt in der Kommunikation mit dem Unterbewusstsein. Dort sind alle Erfahrungen, Erlebnisse und Eindrücke gespeichert die uns Menschen von Kind an geprägt haben und während des gesamten Lebens prägen. Das Unterbewusstsein ist ein Ort, an dem sich Glaubenssätze befinden, die das Denken, das Handeln, die Emotionen und Entscheidungen beeinflussen. Dadurch sind wir tagtäglich von unserem Unterbewusstsein beeinflusst, ohne es zu bemerken. Was im Unterbewusstsein tatsächlich gespeichert ist, wird uns Menschen meist erst dann bewusst, wenn sich gewisse Probleme oder Ereignisse immer wieder zeigen. Der berühmte rote Faden.

Glaubenssätze können sich negativ oder positiv auf unser Verhalten auswirken. Fakt ist: Menschen sind ihren Glaubenssätzen nicht ausgeliefert, zumindest dann nicht, wenn sie zielgerichtet und professionell transformiert werden. Therapeutin Andrea Zulauf nutzt dafür die PSYCH-K® Methode. Damit lassen sich negative Glaubenssätze in positive, förderliche transformieren. Dadurch entsteht eine nachhaltige Wahrnehmungs- und Verhaltensänderung, die mehr innere Freiheit, neue Perspektiven, mehr Lebensfreude und Energie bringen können. PSYCH-K® ist der Name für eine wirkungsvolle und effiziente Methode, die alle Lebensbereiche verändern kann. Die Methode kann sowohl in der Praxis als auch online angewendet werden.

Über Andrea Zulauf

Andrea Zulauf ist die erste zertifizierte PSYCH-K®-Therapeutin und Ausbilderin in der Schweiz. Sie ist Geschäftsführerin und Therapeutin der Passiflora Gesundheit & Therapie GmbH. Nach ihrer Ausbildung zur Naturheilpraktikerin hat sie sich den Traum von der Selbstständigkeit erfüllt und eine eigene Praxis gegründet. Gemeinsam mit Geschäftsführer Sandro S. Aeschbach leitet sie heute ein Unternehmen mit aktuell 14 Mitarbeitern an drei Standorten im Aargau in der Schweiz. Andrea Zulauf und ihr Team sind ausgebildete Experten in manueller Schmerztherapie und vielen weiteren effektiven Therapiemethoden. Kunden und Patienten profitieren von der weitreichenden Expertise, kombiniert mit ganzheitlichen Methoden zur Förderung und Wiederherstellung der Gesundheit.

Mehr Informationen und Anmeldemöglichkeiten gibt es auf der Instagram-Seite https://www.instagram.com/passiflora_gmbh/

Andrea Zulauf ist Therapeutin, Coach und Geschäftsführerin der Passiflora Gesundheit und Therapie GmbH und weiß, wie es mit PSYCH-K® Coaching gelingt, negative Glaubenssätze zu beseitigen und zu transformieren.

Firmenkontakt

Passiflora Gesundheit und Therapie GmbH

Andrea Zulauf

Akazienweg 7

4313 Möhlin

+41 79 284 85 02

andrea.zulauf@bluewin.ch

https://passiflora-gmbh.ch/

Pressekontakt

The Way of Business Tv

Ron Gebauer

Bergstr. 4

57647 Enspel

02661/2094639

redaktion@thewayofbusinesst.tv

https://www.thewayofbusines.tv

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.