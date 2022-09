Angela Elis (ARD, ZDF, 3SAT) schreibt über Krisenkommunikation

Krisenkommunikation stellt viele Manager vor große Herausforderungen. Es geht darum, auch negative Informationen wirkungsvoll und positiv zu vermitteln.

Presseinfo 20.09.2022

Angela Elis (ARD, ZDF, 3Sat) schreibt über kommunikative Ausnahmesituationen.

(Berlin, Leipzig) „ACHTUNG: Die Zunge kann lügen, der Körper nicht. Wir verfügen über mehr als 25.0000 Gesichtsausdrücke, mehr als 5.000 Gesten und an die 1.000 Körperhaltungen, die sprechen, ohne dass wir etwas sagen – auch in kommunikativen Ausnahmesituationen.“

Es kann jedem zu jeder Zeit passieren: ein Skandal kocht hoch, eine Katastrophe passiert, Stellen müssen abgebaut werden oder schwierige Tarifverhandlungen stehen an. Das ist nichts, was sich Manager*innen oder Unternehmenslenker*innen wünschen. Viel lieber verkündet jeder gute Zahlen und maximale Erfolge. Zudem ist Krisen immanent, dass sie überraschend kommen und meist gerade dann, wenn man sie gar nicht gebrauchen kann.

In solch schwierigen Zeiten, in denen man sich selber schon genug über Pleiten, Pech und Pannen ärgert, die richtigen Worte zu finden und die dazu passende Haltung ist eine Herkulesaufgabe, der Spitzenkräfte aber gewachsen sein sollten – ja müssen.

Die Expertin für „Kommunikation und Erfolg“ und langjährige Moderatorin (ARD, ZDF, 3sat und Bühne), Angela Elis, schreibt in ihrem neuen Buch „ON AIR“ unter anderem genau zu diesem Thema und stellt fest: „Genauso wie bei der Schlagfertigkeit kommt es auch bei der Krisenkommunikation zunächst darauf an, unter Stress und Druck möglichst gelassen zu bleiben und gekonnt zu agieren. Das lässt sich trainieren.“ Im Buch beschreibt sie erstens die natürlichen Reaktionen und zweitens wie man Verhaltensmuster wie Flüchten, Todstellen oder Angreifen beherrschen und in positive, gewünschte Reaktionen umwandeln kann. Vorsorge ist besser als Heilen. Prävention ist der beste Krisenschutz.

Angela Elis weiß aus Erfahrung, dass es viele Spitzenkräfte aufgrund ihres pickepackevollen Terminkalenders versäumen, vor einem Auftritt oder einer schwierigen Verhandlung gut für sich zu sorgen. Im Getriebenen-Modus ist es aber nahezu unmöglich Spitzenleistungen zu erbringen. Wenn sich Manager*innen oder Unternehmenslenker*innen aber nicht gut präpariert auf unwegsames Gelände oder einen spitzen Grad begeben, besteht die Gefahr, einzuknicken oder abzustürzen. In diesem Sinne ist jede Ausnahmesituation eine Chance für Standing, Sichtbarkeit und Reichweite.

Die Schattenseite ist die Fallhöhe nach unten.

Im Buch „ON AIR“ nennt und beschreibt die Kommunikationsexpertin, warum und vor allem wie eine wirkungsvolle Prävention vorbereitet und trainiert werden kann. Zudem beschreibt sie, wie die drei wichtigsten Modi der normalen Krisenkommunikation in vorwärtsgewandte Strategien umgewandelt werden können.

Experten, die das Buch „ON AIR“ vorab gelesen haben, haben sich begeistert gezeigt. Unter anderem sagt Ulrike Luckmann, Journalistin und Coach, folgendes: Angela Elis fasst in ihrem Buch: „ON AIR – Für MEHR Präsenz, Wirkung und Charisma“ zusammen, was Mann und Frau für einen perfekten Auftritt braucht. In den Themen „Kommunikation, Performance und Erfolg“ ist sie zuhause und weiß, wie kommunikative Herausforderungen zu bewältigen sind. Das gibt sie ihren Lesern praktisch und sofort umsetzbar mit auf den Erfolgsweg. Für diejenigen, die einen schnellen Rat brauchen, hebt sie die wichtigsten Fakten auf jeder Seite hervor. Zum Vertiefen können die Leser die „Tipps & Tools“ in jedem Kapitel nutzen und das Buch auch als Arbeitsbuch verwenden. Großes Kompliment! Sehr gelungen. Sehr empfehlenswert.“

Frank Asmus, Top Executive Coach, Speaker, Autor schreibt in seiner Rezension: „Es ist ein Genuss, dieses Buch zu lesen, weil Angela Elis, seit über 25 Jahren TOP-Moderatorin und Coach, darin nicht nur ihren eigenen Weg beschreibt vom schüchternen Mädchen zur herausragenden Performerin. Darüber hinaus gelingt es ihr, alle Fragen und Bedenken aufzugreifen, die sich stellen, wenn es darum geht, sich vor anderen, auf der Bühne oder vor der Kamera zu zeigen. Wie kann ich am besten mit meiner Auftrittsangst umgehen? Wie bekomme ich eine vollmundige Stimme? Wie kann auch ich schlagfertig werden und Charisma ausstrahlen? All das und noch viel, viel mehr beantwortet Angela Elis in diesem Buch. Unbedingt lesenswert!“

Über Angela Elis

Angela Elis ist seit mehr als 25 Jahren Moderatorin (ARD, ZDF, 3sat und Bühne) und Expertin für „Kommunikation & Erfolg“ sowie qualifiziert als „Systemischer Coach“ (ISCO-Akademie) und „Business- und Resilienzcoach“ (HBT-Akademie).

In der Neuerscheinung „ON AIR – Für MEHR Präsenz, Wirkung und Charisma“ – egal, ob Online, auf der Bühne oder vor der Kamera teilt sie alles, was sich in der Praxis bewährt hat und berichtet auch von ihrem Weg von der schüchternen Sächsin aus der DDR hin zur TOP-Moderatorin und „Rampensau“. Was waren wichtige Schritte? Was hat am meisten geholfen? Wie kann ich mich von der Raupe zum Schmetterling verwandeln? Oder wie nach einer Krise oder einem Schicksalsschlag wie Phönix aus der Asche wieder auferstehen?

Dieses Buch ist eine Schatzkiste mit 45 hilfreichen Tools & Tricks und einem ultimativen, ganz privaten Geheimtipp wie Sie „WERTvoll zum Erfolg“ gelangen.

Was Angela Elis ausmacht?

Sie ist eine geistige Hochleistungssportlerin und hat einen großen Schatz an Erfahrungen.

Sie arbeitet ausgesprochen gern und dabei am liebsten mit Witz und Humor.

Regelmäßige Kolumne/Rubrik/Format:

– Tatü-Tata – frag Angela

– Die größte kommunikative Kacke der Woche

– Sicher, souverän und selbstbewusst – Das BESTE rausholen, QUALITÄT sichtbar machen

– Krise heißt: Leg Dich ins Zeug, werde besser!

Warren Buffett sagte, in einer Inflation oder Krise ist die beste Investition die in sich selbst.

Informationen zum Buch

Titel: On Air

Seiten: 168

Verlag: Burdon Verlag

Hardcover ISBN: 978-3-949869-56-3

E-Book ISBN: 349869565

Bestellmöglichkeit: https://onair.angela-elis.de/

Presseanfragen bitte an

Angela Elis

Südstraße 20

04416 Markkleeberg

Telefon: +49 170 900 4 900

E-Mail: post@angela-elis.de

Für den Inhalt dieser Pressemitteilung verantwortlich

Mehrwertstratege

Beratungsgesellschaft mbH

Herr David Jacob Huber

Parkweg 10 c, 28832 Achim bei Bremen

david.huber@mehrwertstratege.de

https://www.erfolgskurs-networking.de

Experte für digitales und hybrides Networking, Strategieberater, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit; Autor des Erfolgsbuches „Erfolgskurs Networking“, Seminare für Unternehmer*innen

Kontakt

Mehrwertstratege.de

David Jacob Hubeer

Parkweg 10 c

28832 Achim

01731823096

david.huber@mehrwertstratege.de

http://www.mehrwertstratege.de

Bildquelle: Angela Elis