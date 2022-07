Anrufe in Reservierungen verwandeln: Tropical Islands arbeitet mit HotelOffice24 zusammen

Mehr als jeder zweite Anruf bei Europas größter tropischer Urlaubswelt wird dank dem Hoteldienstleister HotelOffice24 als Reservierung direkt im System platziert.

“Hinter uns liegen jetzt mehr als zwei sehr turbulente Jahre und die Ausgangssituation ist schwieriger als je zuvor. Steigende Gästezahlen auf der einen Seite und fehlendes Personal auf der anderen Seite. Umso wichtiger ist es, dass unsere Anrufe so schnell wie möglich und so professionell wie möglich beantwortet werden.”, beschreibt Kim Schäfer, Director Marketing & Sales Tropical Islands, die aktuelle Lage. Die Lösung: Europas größte tropische Urlaubswelt hat sich für eine Zusammenarbeit mit HotelOffice24 entschieden.

“Das Beste ist, nicht nur unser Team vor Ort wird entlastet und unsere Gäste werden top betreut, unsere Anrufe werden durch HotelOffice24 auch direkt in Reservierungen umgewandelt. Das Team um Isabelle Fleck platziert die Buchungen sofort im PMS und bestätigt den Gästen die Buchung.”, so erklärt Schäfer die Zusammenarbeit mit den BackOffice Profis aus Berlin. Isabelle Fleck, Inhaberin von HotelOffice24, bestätigt: “Genau darauf kommt es unseren Kunden in erster Linie an, wie können wir so effektiv wie möglich, den maximalen Umsatz aus den Anrufen herausholen und genau dafür stehen wir und unsere Arbeit. Bei einem so einzigartigen Anbieter wie Tropical Islands buchen die Gäste nicht nur eine Übernachtung, sondern ein Erlebnis und genau das verkaufen wir.”, so Isabelle Fleck weiter.

Das Unternehmen ist auf Dienstleistungen für das Backoffice von Privat- und Kettenhotels spezialisiert und mit seinem Angebot einzigartig in der Branche. Zum Portfolio von HotelOffice24 zählen neben Reservierung mit Telefonservice auch das Veranstaltungsmanagement sowie Sales, Marketing und Buchhaltung. Der Leistungsanspruch: Keine Anfrage und kein Gast gehen verloren, alle Services sind nach Bedarf abrufbar und laufende Personalkosten, die Hotels insbesondere in den buchungsschwachen Monaten belasten, fallen weg. Kosten entstehen nur dann, wenn eine Leistung in Anspruch genommen wird. Ebenso sind mit HotelOffice24 Ausgaben für die Mitarbeiterrekrutierung oder Personalausfälle passé. HotelOffice24 hat seinen Sitz in Berlin und ist seit 2017 auf dem Markt. Das Unternehmen kooperiert unter anderem mit den Dorint und den Flemings Hotels. Zu den privatgeführten Kunden zählen unter anderem das Landhaus Stricker und das Ringhotel Zweibrücker Hof.

