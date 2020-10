AnyTrans hilft iPhone-12-Benutzern, alle Daten zu steuern!

LOS ANGELES, Kalifornien, 23. Oktober 2020 – iMobie ist ein branchenführendes Unternehmen, das Lösungen für alle iPhone/iPad-Benutzer anbietet. AnyTrans, der All-in-One iPhone-Manager von iMobie, hilft Benutzern bei der Verwaltung fast aller iPhone-Inhalte – bis zu 34 Datentypen. Ganz gleich, ob Benutzer Daten auf das iPhone 12 migrieren oder iPhone Daten auf Tagesbasis organisieren möchten, AnyTrans ermöglicht es ihnen, alle wichtigen Inhalte einfach, effizient und sicher zu kontrollieren. Um das iPhone 12 zu feiern, bietet AnyTrans zudem einen großen Rabatt für alle Benutzer und verschenkt bis zum 1. November ein neues iPhone 12.

“Die Leistung des iPhone 12 hat sich dank des weltweit schnellsten A14 Bionic-Chips noch einmal deutlich verbessert. Hohe Leistung ist auch das, was wir anstreben.” sagte Frank Kong, CEO von iMobie, “Nach 8 Jahren der Verbesserungen wird AnyTrans zu einem Branchenführer im Bereich Datenmanagement und Datenübertragung. Es hat 10.000.000+ iPhone/iPad-Benutzern geholfen, Milliarden von Datenverwaltungsproblemen zu lösen, was von vielen Benutzern und maßgeblichen Medien bestätigt wurde. Ob sie auf das iPhone 12 umsteigen oder iPhone-Daten verwalten wollen, AnyTrans ist ein vertrauenswürdiger und unverzichtbarer iPhone-Manager.”

Erfahren wie AnyTrans Benutzern hilft, alle iPhone Daten völlig zu kontrollieren

Auf iPhone 12 mit allen bekannten Erinnerungen umsteigen

Ohne mühsame Schritte überträgt AnyTrans alle bekannten Dateien direkt auf das iPhone 12, wie z.B. Fotos, Musik, Nachrichten usw. von alten iPhones, Computern und iTunes. Die Benutzer können auch wählen, was sie übertragen möchten. Es bricht die Einschränkungen und migriert auch Daten aus Android nahtlos.

Einfache und vollständige Verwaltung von iPhone 12 Daten

AnyTrans ermöglicht es den Benutzern, alle Daten an 1 praktischen Ort zu verwalten, wie z.B. 1 Klick Export von Fotos, Musik, Videos auf den Computer, Löschen aller Kontakte mit einem Fingertipp. Umgekehrt kann auch die Datenmigration von Computer/iTunes auf das iPhone reibungslos und schnell erfolgen.

Sichern & Wiederherstellen von iPhone-Inhalten ohne Datenverlust

AnyTrans bietet Benutzern flexible und sichere Backup-Lösungen: vollständige Backups, Backup des einzigen geänderten Teils und drahtlose Backups. Sie müssen wiederherstellen? Führen Sie einfach jederzeit eine vollständige oder selektive Wiederherstellung durch. Zusätzlich können auch soziale Nachrichten, wie WhatsApp, gesichert, wiederhergestellt und übertragen werden.

Das Leben ist voller Leichtigkeit und Spaß mit AnyTrans

Wollen Sie das iPhone Leben besser genießen? AnyTrans bietet eine Fülle von Dienstprogrammen: Online-Videos von 1000+ Websites direkt auf das iPhone herunterladen, Tausende Apps vom Computer herunterladen, iPhone auf dem Computer abspielen, usw. All diese Tools sind völlig kostenlos!

Verwalten Sie Ihr iPhone 12 jetzt: https://www.imobie.com/de/anytrans/

20EUR sparen bei AnyTrans & Gratis iPhone 12 gewinnen

Jeder kann dort 20EUR sparen, um AnyTrans zu kaufen. Wenn Benutzer die Geschichte ihres ersten iPhones in sozialen Medien mit dem Hashtag #Backupwithanytrans teilen, haben sie überraschenderweise die Chance, ein neues iPhone 12 zu gewinnen.

Jetzt teilnehmen: https://www.imobie.com/de/special/backup-with-anytrans.htm

Über iMobie

iMobie ist ein fortschrittlicher Softwareentwickler, der sich dafür einsetzt, das digitale Leben für Benutzer weltweit einfacher zu machen. Informationen: https://www.imobie.com/de/

iMobie Inc. wurde am Ende 2011 in einem Zentrum, wo viele junge und aussichtsreiche Software-Entwickler zusammengefasst haben. Der Markenname iMobie leitet sich ab von “I’M Optimistic, Brave, Independent & Efficient” und beschreibt die wichtigsten Persönlichkeiten des iMobie-Teams.

