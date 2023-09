Aon Deutschland mit neuer Regionalleitung Ost

Danny Hentschel wird Senior Relationship Officer, Juliane Bernards übernimmt die Regionalleitung

Das international führende Beratungs- und Dienstleistungs-unternehmen Aon plc (NYSE: AON) setzt seinen Erfolgskurs in Ostdeutschland fort und besetzt Schlüsselpositionen mit erfahrenen Mitarbeitenden aus dem eigenen Team neu.

Danny Hentschel, bisher Regionalleiter Ost, wird zum 1. Oktober Senior Relationship Officer in der Region. In der neuen Funktion wird er den Ausbau bestehender Kundenbeziehungen sowie die strategische Ausrichtung im Großkundensegment verantworten. In dieser Schlüsselposition berichtet er weiterhin an Harald Resche, Geschäftsführer Aon Versicherungsmakler Deutschland GmbH. „Danny hat langjährige Erfahrungen in der Beratung und Betreuung von internationalen Kunden und kann sich auf ein exzellentes Fachwissen stützen“, sagt Harald Resche. „Damit ist er prädestiniert für unser Ziel, unseren Kunden bei komplexen und anspruchsvollen Entscheidungen zur Seite zu stehen.“

Juliane Bernards übernimmt die Regionalleitung Ost. Bisher leitete sie den Innendienst. „In dieser Rolle hat Juliane das dynamische Wachstum und den Ausbau des Teams in der Region Ost maßgeblich mitverantwortet“, sagt Harald Resche. „Nun übernimmt sie die gesamte Leitung, um den eingeschlagenen Erfolgskurs weiter voranzutreiben. Danny und Juliane arbeiten bereits seit 2019 eng zusammen und ergänzen sich perfekt und werden mit ihrer Kompetenz, ihren innovativen Impulsen und ihrem Teamspirit für unsere Kunden den idealen Rahmen schaffen, in dem diese ihre individuellen Unternehmensziele bestmöglich umsetzen können.“

Aon plc (NYSE: AON) steht dafür, Entscheidungen zum Besseren zu gestalten – um das Leben von Menschen auf der ganzen Welt zu schützen und zu bereichern. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bieten unseren Kunden in über 120 Ländern Beratung und Lösungen, um ihnen die Kompetenz und Zuversicht zu geben, bessere Entscheidungen zum Schutz und Wachstum ihres Unternehmens zu treffen.

Bildquelle: Aon