Appsys Flexiverter bietet flexible Digitalformatwandlung in kompaktem Gehäuse

Die neue Flexiverter Produktlinie von Appsys verbindet höchste Flexibilität mit einem äußerst kompakten Formfaktor. Die Geräte können in der Tradition des mächtigen Multiverter MVR-64 digitale Audiosignale aller gängigen Formate konvertieren und dabei Standalone, im Verbund von zwei Einheiten oder als Erweiterung für den Multiverter verwendet werden. Jede Einheit kann durch optionale Erweiterungskarten mit zusätzlichen digitalen Schnittstellen ausgestattet werden. Je nach individueller Konfiguration beherrscht der Flexiverter AES3, AES50, AES67/ST2110, MADI (SFP, optisch oder koaxial), Dante, ADAT und Wordclock. Die Flexilink-Technologie ermöglicht die unkomplizierte Kaskadierung mehrerer Geräte per Verbindung über HDMI-Kabel und ermöglicht außerdem eine redundante Stromversorgung.

Gauting, 18. Januar 2021 – Appsys erweitert seine Produktpalette um eine Reihe äußerst flexibler und kompakter Digitalformatwandler. Die neuen Flexiverter sind in unterschiedlichen Ausführungen für diverse Formate erhältlich und über den “Option Port” Kartenslot sowie die Flexilink Technologie per HDMI-Kabel erweiterbar.

Kleine Abmessungen, groß in den Möglichkeiten

Flexiverter von Appsys sind nur eine Höheneinheit hoch und weniger als 9,5 Zoll breit. Dadurch lassen sich bis zu zwei Geräte platzsparend in einer Rackposition unterbringen, gleichzeitig sind die flexiblen Problemlöser auch in einem Rucksack transportabel. Das lüfterlose Design erlaubt den Einsatz auch in kritischen Bereichen – etwa in der Nähe hochempfindlicher Mikrofone. Ungeachtet des transportfreundlichen Formats bieten Flexiverter eine große Menge vielfältiger Anwendungsmöglichkeiten. Zuverlässige Mehrkanal-Wandlung zwischen allen gängigen digitalen Audioformaten bei maximaler Clock-Integrität erreicht Appsys durch die ClockShield-Technologie: Ein Ausfall der Clock bis zu einer Sekunde wird nahezu unhörbar überbrückt. Die im Dual-Betrieb redundante Stromversorgung macht Flexiverter zum perfekten digitalen Universalwerkzeug für anspruchsvolle Arbeitssituationen.

Flexiverter – zuverlässig, kompakt, vielseitig

Der Flexiverter von Appsys ist in fünf unterschiedlichen Ausführungen erhältlich, die jeweils entweder AES3 (16×16 Kanäle), AES50 (96×96 Kanäle), AES67/ST2110 (64×64 Kanäle), Dante (64×64 Kanäle) oder MADI (128×128 Kanäle) unterstützen. Allen Geräten gemeinsam sind ein Flexilink Port zur Verbindung mit einer weiteren Flexiverter oder Mulitiverter Einheit, eine USB-Schnittstelle für Firmware-Updates und ein Netzteilanschluss. Jede Variante des Appsys Flexiverter lässt sich über den Aux-Port mit Erweiterungskarten bestücken. Diese stellen zusätzliche digitale Schnittstellen bereit und machen das Gerät zum praktischen mobilen Formatwandler. Dabei stehen ADAT (16×16 Kanäle), AES3 (8×8 Kanäle), MADI optisch (64×64 Kanäle), MADI coaxial (64×64 Kanäle) und Wordclock-Karten zur Verfügung.

Flexilink zur besseren Kaskadierung

Die proprietäre Flexilink Schnittstelle des Appsys Flexiverter erlaubt die stabile Übertragung von 128 Kanälen bei bis zu 48 kHz Samplerate zwischen zwei Flexivertern, oder einem Flexiverter und einem Multiverter-Gerät über ein handelsübliches HDMI-Kabel. Dadurch eröffnen sich schier endlose Möglichkeiten: Eine vorhandene Multiverter-Einheit lässt sich schnell und unkompliziert mit einer Vielzahl zusätzlicher Schnittstellen erweitern, bei Bedarf auch inklusive Samplerate-Konvertierung. Zusätzlich eröffnet die Verbindung zweier Flexiverter eine Welt vielfältiger Möglichkeiten, da sich alle Flexiverter Modellvarianten kombinieren lassen. Die Verbindung ist stets sofort verfügbar und dank Schweizer Präzision äußerst zuverlässig. Da Flexilink zudem in der Lage ist, einen Flexiverter mit Strom zu versorgen, entsteht bei Verwendung zweier Geräte mit zwei Netzteilen zusätzlich eine redundante Stromversorgung für optimale Betriebssicherheit.

Flexiverter von Appsys: kosteneffiziente Vielseitigkeit

Die Möglichkeiten zur digitalen Mehrkanalübertragung von Audiosignalen sind in den letzten Jahren massiv gestiegen. Audio-over-IP gewährleistet enorme Flexibilität bei erfreulich geringen Kosten für die Infrastruktur. Allerdings macht die Vielzahl unterschiedlicher Formate eine Zusammenarbeit zwischen Gewerken kompliziert, fehleranfällig und teuer. So ist es häufig schwierig, beispielsweise FoH-, Monitor- und Sendemischpulte unterschiedlicher Fabrikate bei einer Liveperformance mit den gleichen Signalen zu versorgen. Ein Hersteller setzt auf MADI, der zweite auf Dante und der dritte auf AES50. Der Flexiverter beherrscht alle Sprachen und ist damit der perfekte Synchronübersetzer für die digitale Audiowelt – schnell, zuverlässig und kostengünstig. Zudem ist der Appsys Flexiverter bis heute das einzige System außerhalb der Music-Tribe-Gruppe, das AES50 unterstützt. So ermöglicht beispielsweise nur eine einzige Flexiverter Einheit mit AES50 und ADAT- oder MADI-Optionskarte die unkomplizierte Erweiterung von M32- oder X32-Mischpulten mit zusätzlichen Ein- und Ausgängen. Viele Schnittstellen, eine Lösung: Flexiverter von Appsys.

Preise und Verfügbarkeit

Appsys Flexiverter werden in Deutschland, Österreich und Benelux exklusiv von cma audio vertrieben und sind ab Februar 2021 im Fachhandel und über www.cma.audio erhältlich. Die unverbindlichen Preisempfehlungen liegen bei 799,00 EUR für eine Flexiverter-Einheit und 199,00 EUR für die digitalen Optionskarten. (Preise inklusive Mehrwertsteuer)

Das Unternehmen Appsys

Appsys ist der Spezialist für digitale Audioübertragung. Seit seiner Gründung 2007 in Zürich bietet das Unternehmen professionelle Lösungen für die digitale Übertragung hochwertiger Audiosignale zwischen verschiedenen Geräten und Formaten. So ermöglicht der Multiverter MVR-64 als Flaggschiff des Produktportfolios die Ein- und Ausgabe digitaler Audiodaten in ADAT, S/PDIF, MADI (optisch, koaxial oder TP), AES50 und Dante/AES67 – gleichzeitig und mit der berühmten Schweizer Präzision konvertiert. Dank höchster Ansprüche an die Zuverlässigkeit, Betriebssicherheit und Fertigungsqualität werden Produkte von Appsys überall dort eingesetzt, wo absolute Signalintegrität und eine unkomplizierte Formatwandlung unabdingbar sind.

www.appsys.ch

Die Unternehmensgruppe cma audio / Lake People electronic

Die Unternehmensgruppe aus cma audio GmbH und Lake People electronic GmbH ist der ideale Partner und Dienstleister für Produkte und Lösungen der Audiotechnik. Lake People fungiert als Entwickler und Hersteller hochwertiger Audio-Elektronik und cma audio übernimmt den Vertrieb für tontechnische Produkte, Systeme und Dienstleistungen.

Mit den Marken Lake People, Violectric und Niimbus bedient die Lake People electronic GmbH die professionellen und audiophilen Märkte mit herausragenden Kopfhörerverstärkern, Wandlern und Werkzeugen. Dabei ist “Made in Germany” der Leitgedanke des Unternehmens, das bereits auf eine 35-jährige Tradition zurückblickt. Die gesamte Entwicklung und Fertigung finden unter reger Beteiligung von Gründer und Mastermind Fried Reim in der Manufaktur in Konstanz statt, selbst die Zulieferer stammen weitestgehend aus Deutschland.

Um den Vertrieb kümmert sich die cma audio GmbH als erfahrener und global agierender Value Added Distributor. Für deutsche Marken erschließt die cma audio die Märkte weltweit. Gleichzeitig bietet das Unternehmen internationalen Marken einen umfassenden Zugang zu den Märkten Europas. Mit etablierten Brands wie Audeze, Chord Electronics, FERROFISH, IsoAcoustics, MARIAN, Mogami, OEAudio, Prism Sound und SPEAR Labs vertrauen renommierte Hersteller auf die Dienste von cma audio. Die Mitarbeiter des Unternehmens mit Sitz in Gauting nahe München kümmern sich mit Leidenschaft, Kompetenz und Engagement um das exklusive Sortiment. Sie machen cma audio seit über 20 Jahren zu einem verlässlichen Partner für Wiederverkäufer, Online-Handel, Systemhäuser sowie professionelle und institutionelle Anwender.

www.cma.audio

www.lake-people.de

