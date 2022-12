APROS Consulting und Services – Sonderauszeichnung des Landes Baden-Wuerttemberg fuer vorbildliche Mitarbeiterfuehrung und Unternehmenskultur

Reutlingen. Die Werbe-, PR-Agentur und Unternehmensberatung APROS Consulting & Services GmbH legt großen Wert auf Unternehmenskultur

Erneut wurde das Team der APROS Consulting & Services für ihr Engagement und ihre Leistungen ausgezeichnet. Nach Auszeichnungen im LEA Mittelstandspreis Baden-Württemberg, der IHK Reutlingen und dem Unternehmer des Jahres Wettbewerbs, konnten sie nun eine Sonderauszeichnung in allen 4 Kategorien des „AWARD familyNET 4.0 Unternehmenskultur in einer digitalen Arbeitswelt“- Preises des Landes Baden-Württemberg entgegennehmen. Verliehen wird dieser Preis vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus und vom Bildungswerk der Baden-Württembergischen Wirtschaft e.V., gefördert durch Südwestmetall.

Werteorientierte Führung und eine moderne Unternehmenskultur waren für Geschäftsführer Volker Feyerabend und sein Team schon immer extrem wichtig. In der Laudatio für Volker Feyerabend heißt es: Seit der Gründung entwickelt das Unternehmen eine Corporate Social Responsibility Strategie und hat sich überdurchschnittlich sozial engagiert. In der Folge hat sich das Unternehmen dazu stetig weiterentwickelt und ein internes und externes Projektmanagement sowie Controlling für diesen Bereich etabliert.

APROS setzt auf die Prinzipien der Eigenverantwortung, Flexibilität und Teamarbeit. Das Unternehmen hat die neuen digitalen Möglichkeiten zur Weiterentwicklung dieser Prinzipien genutzt. Die APROS Leitsätze beschreiben die Firmenkultur und wie diese gelebt werden sollen: Toleranz wer du bist, Spielraum was du machst, Grenzen testen und überwinden- damit wird die Offenheit gegenüber individuellen Lebensentwürfen gezeigt. Es gibt eine „Offene Veränderungs- und Lernkultur im Unternehmen“.

Die hochranging besetzte Jury war sich einig: Ein außerordentlich innovatives Konzept in allen Facetten. Ein betriebliches Gesundheitsmanagement und der Wohlfühlaspekt für die APROS Beschäftigten sei schon seit Jahren Basis für die gute Zusammenarbeit, dabei geht es nicht nur um die körperliche Fitness und Gesundheit, sondern auch um die Erhöhung der Mitarbeitenden-Motivation und das Beachten der psychischen Komponenten. Da überrascht nicht, dass der von APROS entwickelte Fitness- und Gesundheitsansatz, das SPARTANER Konzept, in Kürze in einem neuen Geschäftsbereich für andere Unternehmen nutzbar gemacht werden soll.

Partner des Awards sind der Arbeitgeberverband Chemie Baden-Württemberg e.V. und der Landesfamilienrat Baden-Württemberg. Projektträger sind Bildung und Berufliche Qualifizierung BBQ und das Bildungswerk der Baden-Württembergischen Wirtschaft e.V..

Laudator bei der digitalen Preisverleihung, war Dr. Birgit Buschmann, Leiterin des Referats Wirtschaft und Gleichstellung des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg. „Nach Möglichkeit wird im Unternehmen alles möglich gemacht, um Familie und Beruf bestmöglich vereinbaren zu können.“ Schwer beeindruckt hat außerdem die Tatsache, dass Feyerabend in seinem Unternehmen die Arbeit an die Bedürfnisse der Mitarbeitenden anpasst, ein innovatives Betriebliches Gesundheitsmanagement Konzept entwickelte und den Teamgedanken aktiv lebt.

Als beispielhaftes Unternehmen im „LEA Mittelstandspreis Baden-Württemberg“, ein Preis für soziale Verantwortung in Baden-Württemberg, der jährlich von der Caritas, der Diakonie und dem Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus in Baden-Württemberg ausgelobt, wurde das Unternehmen auch bereits ausgezeichnet.

Über APROS Consulting & Services ist bekannt, dass ein kundenorientierter Service, Schnelligkeit und Vertrauen nicht nur in Richtung Kunden, sondern auch in Richtung der Mitarbeitenden wichtig für die Firma sind und gepflegt werden. Das Siegel als zertifizierter „Top Arbeitgeber“ der Initiative für gute Arbeit (IFGA) ist auf der Homepage des Unternehmens zu sehen. „Die Identifikation mit dem Team, die Gesundheit und das Engagement der MitarbeiterInnen sind uns eben wichtig“, gibt Feyerabend jedem, der es hören möchte, mit auf den Weg.

Die über 21-jährige Erfolgsstory des Reutlinger Unternehmens wird durch das ehrenamtliche Engagement in verschiedensten Vereinen, speziell entwickelter Prozesse und einer Spendensumme von über 130.000 Euro und circa 15.000 Euro pro Jahr unterstrichen. Stolz wird daher auch das Gütesiegel und die Zertifizierung als „TOP Sozial“ Unternehmen gezeigt.

Der jüngste Preis, die Sonderauszeichnung des „AWARD familyNET 4.0“ für herausragende Leistungen zur Unternehmenskultur in einer digitalen Arbeitswelt, ehrt Volker Feyerabend besonders und ist Ansporn, so weiter zu machen wie bisher. Es war und ist der richtige Weg. Glückwünsche dazu gab es auch aus dem Landtag in Stuttgart. Eine bemerkenswerte Auszeichnung für ein außergewöhnliches Unternehmen.

Weitere Informationen:

www.APROS-Consulting.com

www.SPARTANER-Team.de (in Kürze)

APROS Consulting & Services GmbH Unternehmensberatung, Werbeagentur, PR-Agentur und ganzheitliche Dienstleistungen.

Seit mehr als 22 Jahren sind wir aktiv und stabil für unsere Kunden tätig z. B. bei Themen wie Strategien, Prozesse, IT, Kooperationen, Hosting, SEO, Social Media, Marketing, PR, Vertrieb und Werbung.

Wir sind mittlerweile mit 30 Spezialisten in Reutlingen Tübingen, Eningen, Stuttgart, Nagold und deutschlandweit vertreten und auch der Ausbau der Geschäftsfelder geht stetig und konstant voran.

„Die Firmenphilosophie Idee und Umsetzung durch praxiserfahrene Spezialisten, hat sich im Lauf der Jahre bestens bewährt.“

Kontakt

APROS Consulting & Services GmbH

Volker Feyerabend

Rennengaessle 9

72800 Eningen – Reutlingen

49 (0)7121-9809911

info@APROS-Consulting.com

https://www.APROS-Consulting.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.