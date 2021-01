APROS spendet 2.250 Euro für XCYC Inklusionsprojekt- Fahrrad Innovationen und E-Mobilitaet

Reutlingen. APROS Consulting & Services GmbH – es braucht nur richtige Ideen, um Gutes zu kreieren.

Das, was die GWW (Gemeinnützige Werkstätten und Wohnstätten GmbH) mit der Marke XCYC (Exites Cycling) in kurzer Zeit erreicht hat, soll ihnen erst einmal jemand nachmachen. Direkt nach Produkteinführung der innovativen Lastenfahrräder gab es den exzellent-Preis durch die Bundesarbeitsgemeinschaft der Werkstätten für behinderte Menschen. Im selben Jahr holte das Team den German Design Award für ihre Entwicklung eines Lasten-Pedelecs. Mit der Einführung der XCYC Eigenmarke geht die GWW erfolgreich den strategischen Weg der Erweiterung der Lohnfertigung in Richtung der Herstellung eigener Produkte.

Das Design, dass in seiner Optik eher an ein Mountainbike erinnert, schon wegen des markanten Rahmens, sieht “modern und cool” aus. Ein XCYC Lastenfahrrad hat unverwechselbare Alleinstellungsmerkmale, nicht nur bei den technischen Werten, an denen man die Marke sofort erkennen kann. Die Entwickler in Calw haben sich beispielsweise entschlossen, keine dünnen Fahrradreifen zu montieren, die der hohen Belastung nicht standhalten könnten. Stattdessen wurde vorn ein breiteres Rad -in Mountainbike-Optik- und hinten keine Speichenräder gewählt. Alles für ein sicheres Fahrverhalten. Je nach Model und Ausführung können es sogar dicke 12″ Quadräder auf Alufelgen an der Hinterachse sein. Und die Pedelecs fahren sich erfreulich einfach. Die Hauptbelastung wird nicht vom Fahrer des Bikes, sondern von einem Bosch Performance Line CX (75Nm) E-Antrieb und einer Shimano Deore Speed 9-Gang Schaltung getragen. Die Entscheidung fiel deshalb auf den Antrieb von Bosch, weil ein verlässlicher Partner gesucht wurde und das Servicenetz hier am besten ist. Für den täglichen Betrieb und die Wachstumsziele des Unternehmens ein entscheidender Vorteil.

Der Einsatzbereich reicht von der Wirtschaft über Handel und Gastronomie bis hin zur Freizeitgestaltung. Was letztendlich transportiert werden soll und wie der Modellaufbau gestaltet wird, entscheidet der Kunde. Von einem stabilen Aufbau, auf den sogar Paletten passen bis zu einem großen Kofferaufbau. Mit einem zulässigen Gesamtgewicht bis zu 300 kg lässt sich fast alles transportieren. Wegen der hohen Belastbarkeit kann man auch von einem Schwerlastenrad sprechen. Für die Sicherheit beim Fahren sorgen unter Anderem der stabile Rahmen und Scheibenbremsen vorn und hinten.

Die APROS Consulting & Services GmbH fördert seit vielen Jahren die Arbeit des Campus Mensch mit seinen gemeinnützigen Werkstätten und die Stiftung Zenit. Die aktuelle Spende über 2.250 Euro an die Stiftung Zenit soll z.B. für inklusive Entwicklungsprojekte im Bereich der Bike-Innovationen eingesetzt werden. “Den beteiligten Menschen wird über solche Projekte eine selbstständige Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglicht.” freuten sich der stellvertretende Geschäftsführer der GWW, Hartmut Schwemmle und der Leiter des Innovation Campus Mensch, Saban Ekiz. Das vom APROS Team gespendete Geld wurde bei APROS eigens im Bereich Öffentlichkeitsarbeit und Werbung erwirtschaftet und im Rahmen ihrer CSR- Corporate Social Responsibility Strategy im Budget für soziales Engagement eingeplant.

Da Werkstätten für Menschen mit Behinderung klassisch nicht die großen Budgets für Neuentwicklungen und Marketing haben, wird die Spende über die Stiftung Zenit für Innovationsprojekte im Campus Mensch verwendet, wie beispielsweise Entwicklungen im Rahmen des XCYC Projekts. “Das Projekt passt sehr gut zu unserer Philosophie des sozialen Engagements und unserer Affinität zu Themen der Gesundheit und Sport.” ist Volker Feyerabend überzeugt. Seine Unternehmensberatung und PR-, Werbeagentur gehört schon seit langem zu den Unterstützern der GWW und der Stiftung Zenit und weitere Kooperationen mit dem XCYC Team sind bereits in Planung.

APROS mit seinen Büros in Reutlingen, Eningen, Tübingen, Nagold und Stuttgart ist seit jeher mit dem gesamten Team äußerst engagiert. Sie sind zertifizierter Top-Arbeitgeber, beratender Partner der IFGA, der Initiative für gute Arbeit und im LEA Mittelstandspreises des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnetes “beispielhaftes Unternehmen” für ihr soziales Engagement.

Großartig, was entstehen kann, wenn kreativ und gemeinsam gearbeitet wird und Menschen sich sozial engagieren und unterstützen. Weitere Spenden sind immer willkommen!

Weitere Informationen:

www.xcyc.de

www.campus-mensch.org

www.stiftung-zenit.org

www.gww-netz.de

www.APROS-Consulting.com

