Aquaponik der Zukunft: Cube-Farm setzt auf ONCITE DPS der German Edge Cloud

Digitale Wasserüberwachung für nachhaltige Lebensmittelproduktion

Limburg, 15. Juli 2025 – Die German Edge Cloud (GEC) bringt mit dem ONCITE DPS digitale Intelligenz nun auch in die nachhaltige Lebensmittelproduktion der Zukunft. Das System kommt ab sofort in den innovativen CubeOne-Anlagen des Eifeler Start-ups Cube-Farm zum Einsatz – einer hochmodernen Aquaponik-Lösung, die Fischzucht und Pflanzenanbau in einem geschlossenen Ökosystem vereint.

Cube-Farm nutzt das Aquaponik-Prinzip, bei dem Fischzucht (Aquakultur) und Pflanzenanbau ohne Erde (Hydroponik) in einem gemeinsamen Wasserkreislauf kombiniert werden. Die Fische produzieren nährstoffreiche Ausscheidungen, die von den Pflanzen als natürliche Düngung aufgenommen werden. Im Gegenzug reinigen die Pflanzen das Wasser, das anschließend zurück in die Fischbecken fließt. Das patentrechtlich geschützte System von Cube-Farm kommt ohne chemische Zusätze aus, spart Wasser und ermöglicht die ganzjährige Erzeugung gesunder Lebensmittel – nahezu unabhängig vom Standort.

Ein System mit Strahlkraft für die Landwirtschaft von morgen

Was in den CubeOne-Modulen bereits Realität ist, hat das Potenzial, die Lebensmittelproduktion grundlegend zu verändern. „Wir haben ein System entwickelt, das mit minimalem Wasser auskommt, keine Pestizide braucht und lokal betrieben werden kann – auch in Regionen mit schwierigen Umweltbedingungen“, sagt der Cube-Farm-Gründer Enrico Steffens. „In Zeiten von Klimawandel, Wasserknappheit und wachsender Weltbevölkerung sind solche Lösungen nicht nur sinnvoll – sie sind essenziell.“

Mit digitaler Kontrolle alles im Fluss

Damit das empfindliche Zusammenspiel von Fischen, Mikroorganismen und Pflanzen stabil bleibt, muss die Wasserqualität laufend überwacht werden – zuverlässig und in Echtzeit. Genau hier setzt das ONCITE DPS der GEC an: Das IoT-System der GEC erfasst kontinuierlich Parameter wie Nitrat, Nitrit, gelösten Sauerstoff und organische Belastung. Die Daten werden in Echtzeit visualisiert und liefern präzise Grundlagen für die Steuerung und Optimierung des Kreislaufs.

„Mit dem ONCITE DPS kann Cube-Farm die Wasserqualität transparent, automatisch und belastbar abbilden“, erklärt Dieter Meuser, CEO der GEC. „So lassen sich biologische Prozesse stabil halten. Die präzise Erfassung der Wasserwerte ermöglicht nicht nur schnelle Reaktionen bei Abweichungen, sondern schafft die Grundlage für eine datengestützte Weiterentwicklung des gesamten Systems.“

Ohne die Messeinrichtung wäre laut Tier- und Seuchenschutzamt ein Fischwirt zur Überwachung der Wasserqualitäten zwingend erforderlich. Das System von GEC ermöglicht es, darauf zu verzichten.

Dieses zukunftsweisende Projekt hat GEC in Zusammenarbeit mit dem Hersteller optischer Sensoren zur Wasserqualitätsmessung TriOS GmbH, den Spezialisten für Umweltmonitoring von TerraSense und MAXX GmbH als Experten für Mess- und Probenahmetechnik umgesetzt.

TriOS stattet bereits seit zwei Jahrzehnten Partner in Wissenschaft und Naturschutz mit hochqualitativen Messgeräten zur Umwelt- und Wasserüberwachung aus – so auch aktuell das Cube-Farm-Projekt. TerraSense betreibt in diesem Anwendungsfall Sensornetzwerke zur Überwachung von Umweltparametern und sorgt dafür, dass die Messdaten der Sensoren von TriOS zuverlässig und sicher zur Datenbank von GEC gelangen. Zudem unterstützt TerraSense die GEC bei der fachlichen Aufbereitung der Daten.

Um mehrere CubeOne-Anlagen zentralisiert betreiben zu können, z. B. um verschiedene Kulturen anzubauen oder die Ernteerträge zu steigern, kommt die MAXX GmbH ins Spiel. Mit ihrer Erfahrung in der fachgerechten Probenförderung und Wasseraufbereitung für die angeschlossene Messtechnik ermöglicht sie die Überwachung mehrerer CubeOne-Anlagen über eine zentrale Überwachungsstation.

Mit der Integration des ONCITE DPS positioniert sich Cube-Farm als Vorreiter im Bereich digitalisierter, ökologischer Landwirtschaft. Gleichzeitig zeigen German Edge Cloud und die Partner, wie skalierbare IoT-Lösungen einen entscheidenden Beitrag zur Ernährungssicherheit und Ressourcenschonung leisten können.

German Edge Cloud (GEC) ist ein Anbieter von Software, Services und Technologien, die Industrie-Unternehmen bei dem Wandel zur digitalisierten, resilienten und energieeffizienten Fabrik unterstützen. GEC bietet mit seinem ONCITE Digital Production System (DPS) eine Software-Lösung mit standardisierten Applikationen und Microservice-basierter Architektur zur einfachen Integration neuer Funktionalitäten.

Die Lösungen der GEC kommen bei namhaften Unternehmen verschiedener Branchen zum Einsatz. German Edge Cloud ist Mitglied von Catena-X. GEC engagiert sich als Teil des Automotive-Netzwerks und mit seinem Catena-X-zertifizierten ONCITE DPS für einen effizienten, transparenten und sicheren Datenaustausch entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Automobilindustrie.

www.gec.io

Bildquelle: GEC