AquaSoft präsentiert DiaShow 11 Easy

Mit essentiellen Einstellungen und Vorlagen rundum gelungene Foto- und Videopräsentationen in kurzer Zeit erstellen

Potsdam, im Februar 2020 – AquaSoft hat die neue DiaShow 11 Easy vorgestellt – mit der Präsentationssoftware können Anwender ihre schönsten Fotos, Videos und Musik in intelligenten Design-Vorlagen miteinander kombinieren. Schnell und einfach geht die Gestaltung einer Diashow von der Hand, die nach Beendigung auf dem Fernseher oder PC abgespielt, bei YouTube hochgeladen sowie wahlweise auf eine DVD oder Blu-ray kopiert werden kann. Das gelingt mit DiaShow 11 Easy in nur wenigen Schritten: Nach der Auswahl der Themenvorlage werden Fotos, Videos und Musik eingefügt – danach kann bereits die fertige Diashow Freunden und Familienmitgliedern präsentiert werden. Die Software unterstützt den Anwender bei der kreativen Gestaltung und verwandelt eigene Aufnahmen mit eindrucksvollen Effekten in echte Hingucker. Je nach Bedarf, können Bildunterschriften und Texttafeln hinzugefügt werden, die jede Fotogeschichte noch lebendiger erscheinen lassen.

Mit der neuen DiaShow 11 Easy bringt AquaSoft eine neue Software mit einfachster Bedienung und besonders nutzerfreundlicher Übersichtlichkeit auf den Markt. „DiaShow 11 Easy lässt sich mühelos mit bloßen Fingern bedienen, egal ob man ein Tablet oder Touch-PC mit Windows 10 nutzt. Wenige klare Symbole garantieren jederzeit eine klare Übersicht“, erklärt Steffen Binas, Geschäftsführer der AquaSoft GmbH. Zum Start der Präsentation werden vorhandene Fotos und Videos per Drag & Drop über den eingebauten Dateibrowser importiert. Mit Ordnernavigation, Suchwörtern und Zoom ist alles schnell auffindbar. Für den gleichzeitigen Import mehrerer Dateien können diese mit einem Häkchen markiert werden. DiaShow 11 Easy spielt alle gängigen Bild-, Video- und Musikformate ohne zusätzliche Umwandlung ab. „Unsere neue Präsentationssoftware erfordert keine Einarbeitungszeit. Die Software nimmt den Anwender an die Hand und erstellt in wenigen Minuten eine tolle Diashow“, so Steffen Binas.

Intelligente Vorlagen verwandeln Fotos & Videos in Diashows

Der Anwender kann aus 42 intelligenten Vorlagen wählen, die alle miteinander kombinierbar sind. Diese setzen Fotos, Videos und Texte gekonnt in Szene. Mit Vorlagen wie beispielweise dem „Ken-Burns-Effekt“ oder „Vorhang“ wird eine dezente Präsentation mit leichten Bewegungen erstellt, sodass die volle Aufmerksamkeit auf das jeweilige Bild gelenkt wird. Möchte man eine unterhaltsame und abwechslungsreiche Diashow von seiner letzten Reise kreieren, wählt man die Vorlage „Outdoor 1-3“, „Route 66“ oder „Strand“. Ein edel reduziertes Design ermöglichen die Vorlagen „Geometrisch 1-3“ oder „Bild-vor-Bild“. Farben oder einzelne Gestaltungselemente lassen sich problemlos anpassen.

Musik übersichtlich anordnen & Texte hinzufügen

Um die importieren Bilder in ihrer Wirkung zu unterstreichen, lassen sich in DiaShow 11 Easy einzelne Lieder in den übersichtlichen Musikbereich integrieren. Dort kann sogar die Liedfolge durch das Ziehen auf die gewünschte Position bestimmt werden. Sollen Videos mit Ton gezeigt werden, wird die Abspiellautstärke der Hintergrundmusik in der Präsentation auf Wunsch automatisch sanft abgesenkt und nach Beendigung wieder angehoben.

Auch die Integration von Texten ist möglich: Bildunterschriften, Namen oder Erklärungen zu der gezeigten Präsentation sind im Handumdrehen importiert. DiaShow 11 Easy von AquaSoft legt dabei automatisch die korrekte Schriftart sowie die passende Platzierung fest und versieht die Texte mit unterhaltenden Animationen und Hintergründen.

Verfügbarkeit und Preis

AquaSoft DiaShow 11 Easy ist ab sofort erhältlich und kostet 27 Euro inkl. MwSt. Weiterführende Informationen unter:

https://www.aquasoft.de/diashow/diashow-easy

Über AquaSoft

Die Kernkompetenz der AquaSoft GmbH liegt in Tools zur Bearbeitung und Komposition digitaler Fotos. Kernprodukt ist die Präsentationssoftware DiaShow. In den Versionen Premium für Einsteiger und Ultimate für Fortgeschrittene ermöglicht DiaShow PC-Anwendern effektvolle Bilder- und Videokreationen. Die Profi-Version Stages wendet sich an Fotografen und Medienschaffende. Mit der YouDesign-Produktlinie von AquaSoft lassen sich eigene Buchlayouts und Kalender erstellen. Am Unternehmenssitz in Potsdam beschäftigen sich die Mitarbeiter mit der Programmierung von DiaShow-Erweiterungen, -Updates, -Upgrades sowie neuen Software-Produkten rund um die Fotowelt und leisten persönlich Kundensupport. Mehr Informationen auf www.aquasoft.de