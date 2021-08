AquaSoft Stages 12: Das ultimative Werkzeug für YouTuber

Mit der Videosoftware für anspruchsvolle und kreative Anwender bekommen YouTube-Videos den perfekten Look



Potsdam, im Juli 2021 – Ob Gaming-Video, Tutorial, Vlog, Unboxing oder Musikvideo – im Sekundentakt werden bei YouTube neue Videos hochgeladen. Und die Nachfrage ist groß: Laut Statistiken nutzen 77 Prozent der Deutschen das Videoportal. Mit Stages 12 bieten die Software-Experten von AquaSoft die optimale Software zur Erstellung hochwertiger Videos für YouTube und andere Social-Media-Kanäle. Das Programm bietet nahezu unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten bei der Videoerstellung.

AquaSoft Stages 12 stellt dem Anwender bei jedem Video-Projekt eine unbegrenzte Anzahl von Spuren zur Verfügung, die beliebig miteinander kombinierbar sind. In der übersichtlich organisierten Toolbox behält man dabei stets alle Effekte, Hintergründe und Effekte gut im Blick. „Stages ist ein enorm umfangreiches Videoschnittprogramm, mit dem man sehr viele Effekte in sein Projekt integrieren kann. Gerade für YouTuber und Gamer mit hohem Qualitätsanspruch ist die Software interessant: Vom Intro über eingefügte Logos, Bauchbinden bis hin zu Animationen in echtem 3D lässt sich alles in einem einheitlichen, professionellen Look gestalten“, sagt der Geschäftsführer der AquaSoft GmbH, Steffen Binas.

Praktische Funktionen für YouTuber

Zu den Funktionen, die AquaSoft Stages 12 insbesondere für YouTuber interessant macht, zählt etwa die Möglichkeit, das Seitenverhältnis nachträglich von Quer auf Hochformat umzuschalten. Dadurch können Videos im Handumdrehen für verschiedene Formate und unterschiedliche Plattformen umgestaltet werden, beispielsweise für hochformatige YouTube-Shorts in der YouTube-App. Untertitelobjekte ermöglichen die Eingabe von Textuntertiteln innerhalb der Timeline eines Projekts. An- und abschaltbare Untertitel in verschiedenen Sprachen sind so schnell erstellt. Eigene Animationen können in der Toolbar abgelegt werden. Dadurch stehen etwa Intros, Outros, Beschriftungen oder Effekte, die immer wieder verwendet werden, jederzeit schnell zur Verfügung.

Transparente Videos und Video-Thumbnails im Handumdrehen

Mithilfe von AquaSoft Stages 12 können Videos mit transparentem Hintergrund abgespielt, mit anderem Material überlagert und sogar transparente Videos neu erstellt werden. Der Video-Export im WebM-Format kann mit Alphakanal erfolgen. Ebenso ist es möglich, PNG-Einzelbildsequenzen mit korrekter Transparenz auszugeben. Praktisch für die Erstellung von YouTube-Videos ist die Möglichkeit, von einer beliebigen Stelle des Projekts ein hochauflösendes Standbild zu exportieren. Auf diese Weise ist im Handumdrehen ein Video-Thumbnail erstellt – auf Wunsch auch mit Bewegungsunschärfe und transparentem Hintergrund. Hilfreich für den Schnitt ist auch die Funktion, einzelne Teile eines Projekts als Video auszugeben und so etwa eine Vorschau zu erstellen.

Volle Projektkontrolle über die Timeline

Die gegenüber der Version 11 verbesserte Timeline ermöglicht einen noch leichteren Einstieg in die Erstellung eines Projekts. Die innovative Hintergrundspur oberhalb der Timeline macht den Hintergrund eines Projekts sichtbar. Im Layoutdesigner behält man so das gesamte Bild im Blick, inklusive der Bildteile, die in der Vergangenheit in den Hintergrund gewandert sind. Die Höhe der Hintergrundspur kann direkt in der Timeline skaliert werden. Beim Abspielen in der Vorschau behält man sein Projekt jederzeit vollständig im Blick und kann sich so zuverlässig hindurchnavigieren. Die einzelnen Spuren eines Projekts sind nicht typspezifisch. Das bedeutet: In jeder Spur können beliebige Objekttypen nacheinander eingefügt werden – egal ob Fotos, Videos, Musik, Sounds oder Text-Objekte. Eine äußerst praktische Funktion ist der Playhead, der nicht nur als Schnittwerkzeug dient, sondern auch dem Positionieren für das „Abspielen ab hier“. Der Playhead kann manuell beliebig schnell bewegt werden, um so die Vorschau zu steuern.

3D-Editor und 3D-Animationen

Mit dem integrierten 3D-Editor erschließt AquaSoft Stages 12 auch die dritte Dimension: Innerhalb eines speziellen 3D-Szene-Objekts kann alles bearbeitet und in 3D animiert werden. Die 3D-Szenen bringen nicht nur die dafür nötigen Werkzeuge mit, sondern kümmern sich auch bei der Darstellung um die korrekte Tiefenverdeckung aller Objekte. Für den schnellen Einstieg enthält die Toolbox vordefinierte animierte 3D-Vorlagen, wie einen Würfel oder einen 3D-Streifen. Die Software ermöglicht die Videoausgabe mit wählbarer „Motion Blur“-Stärke. Bewegungsunschärfe lässt Animationen flüssiger und natürlicher erscheinen. Einzelne Objekte können davon ausgenommen, also auf Wunsch immer scharf dargestellt werden.

Preise und Verfügbarkeit

AquaSoft Stages 12 ist für 247,- Euro inkl. MwSt. oder im Abo für 14,90 Euro im Monat erhältlich.

Weiterführende Informationen unter: https://www.aquasoft.de/stages

